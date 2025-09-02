لماذا يُفضل وضع الرمل على العشب؟ اكتشف الفائدة

قد يظن البعض أن نثر الرمل فوق العشب مجرد تفصيل تجميلي، لكنه في الحقيقة تقنية زراعية أساسية تُستخدم في الملاعب، الحدائق المنزلية وحتى ملاعب الجولف. هذه العملية تُحسن من بنية التربة، تساعد على التصريف الجيد للماء، وتمنع ركود الرطوبة الذي يضر بالجذور. كما أنها توفر حماية طبيعية للعشب خلال أشهر الشتاء.

الفوائد الرئيسية لعملية “السَبْلجة”

تحسين التصريف : مثالي للتربة الطينية الثقيلة التي تحتفظ بالماء.

: مثالي للتربة الطينية الثقيلة التي تحتفظ بالماء. تسوية الأرض : يملأ الحفر ويزيل التعرجات، ما يجعل القص أسهل وأكثر انتظامًا.

: يملأ الحفر ويزيل التعرجات، ما يجعل القص أسهل وأكثر انتظامًا. حماية الشتاء : طبقة الرمل الخفيفة تساعد الجذور على مقاومة الصقيع والثلج.

: طبقة الرمل الخفيفة تساعد الجذور على مقاومة الصقيع والثلج. تهوية التربة: الرمل يسمح بمرور الهواء والمواد الغذائية إلى جذور العشب.

متى يُنصح بالقيام بها؟

الوقت الأمثل هو في الربيع أو الخريف، حيث يكون نمو العشب نشطًا والتربة أقل صلابة. كما يمكن القيام بها عند ملاحظة انتشار الطحالب أو الأعشاب الضارة. أما في الصيف الحار، فيُفضل تجنّب العملية لأنها قد تُجهد العشب.

وتيرة وكميات مناسبة

ينصح الخبراء بتطبيق الرمل مرة واحدة سنويًا، مع استخدام ما بين 4 إلى 10 كغ لكل متر مربع، بحسب حالة التربة. الالتزام بالكمية ضروري، لأن الإفراط قد يعيق نمو العشب بدل تحسينه.

كيف تختار الرمل المناسب؟

الأفضل استخدام رمل نهري أو بحري ناعم جدًا، بحبيبات دقيقة (بين 0,3 و2 ملم). هذا النوع يسهل اندماجه مع التربة ولا يعيق نمو الجذور.

خطوات عملية لنثر الرمل

اختر يومًا جافًا نسبيًا لتفادي تكتل الرمل. قصّ العشب أقصر من المعتاد لتسهيل تسرب الرمل إلى الداخل. وزّع الرمل بشكل متساوٍ باستخدام موزّع يدوي أو رافعة، وتجنّب ترك كومات مركزة. استخدم مشط الحدائق (râteau) لتوزيع الرمل بانتظام. أخيرًا، اسقِ العشب جيدًا لمساعدة الرمل على الاستقرار والتمازج مع التربة.

الخلاصة

وضع الرمل على العشب ليس رفاهية بل خطوة ذكية تعزز قوة التربة وتحافظ على عشب صحي وكثيف طوال العام. بقليل من الجهد في الخريف أو الربيع، ستحصل على حديقة خضراء متجانسة تبهج العين وتسهّل العناية.