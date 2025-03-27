لم تدرك أبدًا أن هذا الرف المفتوح المظهر المصنوع من مواد السباكة

يعد استخدام مواد غير تقليدية للحصول على مظهر صناعي مع شعور فاخر وسيلة رائعة لرفع مساحتك إلى ما وراء الأساس والممل أثناء الميزانية. لذلك ، إذا كنت بحاجة إلى أرفف تخزين إضافية ، فاحصل على مكتشف المشيم والحفر والاستعداد لإنشاء أرفف من مستلزمات السباكة الشائعة لإضافة رائعة إلى الغرف الصناعية أو الريفية.

هذا مشروع DIY جيد بشكل خاص للأشخاص الذين ليس لديهم العديد من مهارات النجارة ، حيث لا يوجد أي قطع متورطة. إذا كنت تستطيع تثبيت قضيب ستارة ، فيمكنك تثبيت هذا الرف. كل ما تحتاجه هو أنابيب فولاذية بوصة بوصة بحجم 6 بوصات متتالية على كلا الطرفين ، وشفات الأنابيب بوصة بوصة ، وتركيبات الغطاء الحديدي بوصة بوصة مقترنة بزوج من الأرفف العميقة 6 بوصات لإنشاء محلول تخزين أنيق.

عند القيام بهذه المشاريع ، ضع في اعتبارك أن الأنابيب المعدنية تأتي عادة بأحجام ثابتة ولن تتمكن من قطع الحلمات إلا إذا كان بإمكانك إعادة قراءةها أيضًا. بمعنى آخر ، تحتاج إلى الحصول على الأجزاء المناسبة لمشروعك. إذا كنت تخطط لبناء هذه الأرفف في الحمام ، فهناك شيء آخر يجب وضعه في الاعتبار: الحديد لا يصدأ. يمكنك رسم السباكة لحمايته من الرطوبة أو استخدام تجهيزات السباكة PVC مماثلة ورش طلاءها لتبدو مثل المعدن. (يمكنك أيضًا إعادة استخدام قطع الأنابيب PVC لإنشاء تخزين لأدوات المطبخ ، لذلك لن يضيع أي شيء بقايا.) إذا لم ينجح ذلك من أجلك ، ففكر في مشروع DIY العائم البديل بدلاً من ذلك.