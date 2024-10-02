لم يكن بيت روز هو نفسه قبل يوم واحد من وفاته: زميله السابق توني بيريز

قال توني بيريز، زميل بيت روز منذ فترة طويلة، إن ملك الضربات في MLB “لم يكن هو على الإطلاق” في اليوم السابق لوفاته يوم الاثنين عن عمر يناهز 83 عامًا.

ورأى بيريز، الذي لعب جنبًا إلى جنب مع روز مع الريدز لمدة 16 موسمًا، صديقه يوم الأحد خلال عرض التوقيعات في تينيسي.

وقال بيريز لـ TMZ Sports عن وفاة روز: “إنه أمر صعب حقًا عندما يحدث ذلك”. “نحن نجلس هناك يوم الأحد فقط، نقضي وقتًا ولكن ليس وقتًا ممتعًا لأنه كان على كرسي متحرك ولم يكن على ما يرام. حتى أنه لم يبدو جيدًا جدًا. يمكننا أن نرى أنه شاحب قليلاً ولم يكن هو على الإطلاق. لم يكن هو الرجل الذي رأيته آخر مرة رأيته قبل يوم الأحد.

“لم يكن متحدثًا، ولم يقل الكثير. قال: “مرحبًا”، وهذا كل شيء، لكننا لم نذهب بالطريقة التي اعتدنا أن نسير بها على بعضنا البعض، وكان يراني ويذهب… ويقول الكثير من الأشياء ويهاجمني، “لقد كبرت،” رجل. أنت قبيح، أو أيا كان. كان هناك ديف كونسيبسيون و(كين) غريفي الأب وجورج فوستر من سينسيناتي ريدز، ولم نقضي وقتًا ممتعًا معه حقًا بسبب مظهره وطريقة رد فعله في ذلك اليوم.

قال بيريز، عضو قاعة المشاهير الذي لعب مع روز في فريق الريدز من 1964 إلى 1976 ثم من 1984 إلى 1986، إنه رأى روز آخر مرة قبل ستة أشهر من ظهورهم يوم الأحد.

ظهر الاثنان جنبًا إلى جنب مع زملائهم في فريق “Big Red Machine” من فرق بطولة 1975 و 76 في معرض Music City Sports Collectables and Autograph Show في فرانكلين، تين.

جلست روز على كرسي متحرك لالتقاط صورة لزملائها الخمسة السابقين في الفريق والتي شاركها العرض على صفحتها على فيسبوك.

وقال بيريز إن صحة روز كانت أفضل بكثير في المرة الأخيرة التي رآه فيها.

“أعلم أنه كان يعاني من مشاكل صحية، وكان يعاني من مشاكل في القلب، لكنه لم يذهب إلى الطبيب أبدًا ولم يتناول الدواء أبدًا. قالت روز: “إنه لا يريد أن يفعل ذلك”. “أعتقد أنه كان يعتقد أنه كان يلعب لعبة كرة إضافية، لكن الأمر لم يكن بهذه الطريقة ولم يساعد نفسه وهذا ما حدث.”

توفي روز في منزله في لاس فيغاس لأسباب طبيعية بسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما ذكرته ميلاني روز، الطبيب الشرعي في مقاطعة كلارك.

لقد سجل رقمًا قياسيًا في MLB بلغ 4256 نتيجة في مسيرته، والتي تضمنت 19 موسمًا مع الريدز، على الرغم من أنه ليس في قاعة المشاهير منذ أن راهن على لعبة البيسبول.

“لقد كان الرجل الذي يقودنا. قال بيريز، الذي لعب أساسيًا في المركزين الأول والثالث لفريق الريدز: “إنه يقودنا إلى كل شيء”. “أنت تراه يلعب وعليك أن تلعب بالطريقة التي يلعب بها. إذا لم تقم بتشغيل تلك الكرة أو لم تقم بتشغيل القواعد كما يفترض أن تفعل، فسوف تبدو سيئًا لأن بيت، كان آلة، ولم يتوقف أبدًا وأبقنا مستمرين. عليك أن تلعب بقوة كما يفعل.”

وأضاف: “الجميع يعرف بيت كلاعب ولكني أعرف كشخص أنه كان رجلاً عظيمًا، لقد كان زميلًا رائعًا في الفريق، وشخصًا رائعًا، وأحد أفضل أصدقائي وأنا أحبه”. أنا أحبه.”