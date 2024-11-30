لم يلعب دينيس شرودر لاعب نتس المثير لأسباب شخصية

كان النيتس بدون قائدهم المخضرم بعد عيد الشكر.

غاب دينيس شرودر عن خسارة الفريق 123-100 أمام ماجيك ليلة الجمعة في مركز باركليز لأسباب شخصية.

لقد تألق خلال المباراتين الأخيرتين من رحلة نتس البرية الأخيرة المكونة من أربع مباريات، حيث سجل 31 و29 نقطة في الفوز على ووريورز وصنز، على التوالي.

لقد كان يستمتع بموسم مهني، حيث دخل يوم الجمعة بمتوسط ​​18.6 نقطة لكل مباراة بينما كان يسدد 45 بالمائة من الملعب و41.7 بالمائة من العمق بالإضافة إلى 6.3 تمريرة حاسمة في كل مباراة.

ومن المقرر أن يكون وكيلا حرا بعد الموسم.

وغاب نيك كلاكستون عن المباراتين السابقتين بسبب إصابة في أسفل الظهر ودخل مباراة الجمعة وهو موضع شك، لكنه لعب 26 دقيقة في الخسارة وسجل ثماني نقاط وسبع متابعات.

وقال كلاكستون مؤخرًا إنه يجب إدارة ظهره طوال الموسم، لكن المدرب جوردي فرنانديز قدم تحديثًا إيجابيًا قبل المباراة.

وقال فرنانديز: “سنقوم بإدارة الأمر”. “الخبر السار هو أن كل شيء كان نظيفًا. سنحتاج إلى القيام بنوع معين من العمل معه. بخلاف ذلك، نحن سعداء جدًا لأنه يستطيع الثقة في العملية ومواصلة العمل وأن يكون جاهزًا بنسبة 100% فيما يتعلق باللياقة البدنية والآن أصبح لديه إيقاع. أعلم أنك عندما تدخل وتخرج، فإنك لا ترى أفضل ما في نفسك. … قريبًا، سيكون أفضل نسخة من نفسه.

وكانت مباراة الجمعة هي الأخيرة لفريق نتس في كأس الرابطة الوطنية لكرة السلة، حيث تم إقصائهم قبل المباراة بعد فوز هوكس على كافالييرز.

أشاد فريق Nets بجسدية السحر.

وسجل ماجيك 11 كرة مرتدة هجومية، فيما اكتفى نتس بخمس كرة مرتدة فقط. قام The Magic أيضًا بـ 13 عملية سرقة مقابل خمسة لفريق Nets.

قال فرنانديز: “إن لياقتهم البدنية وحجمهم وكل شيء أزعجنا”. “كنا بطيئين في قدراتنا البدنية. … وأنت تدفع ثمن ذلك.

بدأ تيريس مارتن، بموجب عقد ثنائي، مسيرته الأولى في خسارة يوم الجمعة بعد أن حقق 30 نقطة خلال الفوز على صنز يوم الأربعاء.

لكنه عاد إلى الأرض بثماني نقاط فقط.

كانت هذه هي المباراة السادسة على التوالي التي يستخدم فيها النيتس تشكيلة بداية مختلفة.