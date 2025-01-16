لم يوقع بيل بيليشيك عقد UNC بعد مع انتشار شائعات اتحاد كرة القدم الأميركي

تعتبر صفقة UNC الخاصة ببيل بيليشيك رسمية بشكل غير رسمي.

أفادت شبكة سي بي إس سبورتس يوم الثلاثاء أن مدرب باتريوتس السابق لم يوقع بعد العقد لمدة خمس سنوات الذي وافق عليه الشهر الماضي ليكون المدير الفني القادم لفريق UNC.

وقع بيليتشيك على مقترح ورقة الشروط مع UNC في 11 ديسمبر، والذي شرح الشروط الأساسية لوظيفته الجامعية الأولى – لكن الوثيقة ذكرت أنها ليست اتفاقية ملزمة.

وقال تقرير شبكة سي بي إس أيضًا إن الوضع يمثل “منطقة رمادية قانونية” بسبب شرط الاستحواذ الخاص ببيليتشيك مع UNC، والذي يبلغ 10 ملايين دولار إذا أنهى صفقته قبل الأول من يونيو، ومليون دولار بعد ذلك.

رد UNC GM Mike Lombardi على التقرير الخاص بـ X يوم الخميس، قائلاً إن NFL ليس خيارًا لـ Belichick.

وكتب لومباردي: “سيقوم بيل بالتجنيد في العاصمة اليوم وفي بالتيمور غدًا”. “ينصب تركيزه على كرة القدم في ولاية كارولينا الشمالية، وتعيين الموظفين وتطوير الفريق. إن NFL ليس خيارًا، لذا يرجى التوقف عن جعله خيارًا. شكرًا لك.”

خلال ظهوره في وقت لاحق من يوم الخميس في برنامج “The Pat McAfee Show”، قال لومباردي إن بيليشيك يحب عملية التوظيف.

وقال لومباردي: “المدرب بيليشيك على الطريق، وهو في العاصمة اليوم على الرغم من كل القصص التي تقول إنه لا يعمل هنا والعقد وكل ذلك”، مضيفًا أن “الاستقبال كان رائعًا” من المجندين الجدد.

ومضى مكافي ليذكر كيف كان لومباردي “بصوت عالٍ جدًا” بشأن التزامه تجاه قيادة الأمم المتحدة وسط تقارير في وسائل الإعلام.

“أنا بصوت عالٍ لأنني أعتقد أن الكثير منها، خاصة تلك التي تستمر، يتم إنشاؤها بواسطة شخص لا يحب برنامجنا، ولا يحبني، ولا يحب المدرب بيليشيك … إنهم قال لومباردي، الذي اعترف بأنه أيضًا لم يوقع عقد UNC الخاص به: “استمر في ركل شيء غير موجود”.

“المدرب بيليشيك على الطريق للتجنيد.. كنت مع بيل كل يوم خلال فصل الخريف وتحدثنا عن كل وظيفة يمكن فتحها في اتحاد كرة القدم الأميركي. لقد أسقطها في كل مرة وكارولينا الشمالية هي المكان الذي يريد أن يكون فيه” ~ @mlombardiuncgm #PMSLive pic.twitter.com/on3YMvxvmO – بات مكافي (@PatMcAfeeShow) 16 يناير 2025

اعتبارًا من يوم الخميس، هناك ستة وظائف شاغرة لمدربي اتحاد كرة القدم الأميركي: رعاة البقر، والدببة، والجاغوار، والطائرات، والقديسين، والغزاة.

وبحسب ما ورد حاول توم برادي، وهو الآن مالك الأقلية في فريق Raiders، قياس اهتمام مدربه السابق بالعودة إلى اتحاد كرة القدم الأميركي بعد أن طردت لاس فيغاس أنطونيو بيرس.

كان برادي هو لاعب وسط بيليشيك خلال عهد باتريوتس الذي دام عقدين من الزمن، والذي تضمن ستة ألقاب سوبر بول عبر 20 موسمًا معًا.

وانفصل بيليشيك (72 عاما) عن باتريوتس بعد 24 موسما معا في يناير الماضي.

قال بيليشيك خلال مؤتمره الصحفي التمهيدي في تشابل هيل في 12 ديسمبر 2024: “لم آت إلى هنا للمغادرة”.

يقوم Belichick حاليًا بتجميع طاقمه التدريبي في تشابل هيل.