لن تخسر ولاية كولورادو بطولة الكرة الطائرة للسيدات ضد ولاية سان خوسيه وسط جدل حول الرياضيين

ستلعب الكرة الطائرة للسيدات في ولاية كولورادو في مباراة بطولة مؤتمر ماونتن ويست ضد جامعة ولاية سان خوسيه يوم السبت وسط جدل وطني اجتاح فريق سبارتان بشأن رياضي متحول جنسيًا.

أكدت إميلي كوهان المدير الفني لولاية كولورادو أن فريق رامز سيلعب في نهائي يوم السبت الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي بعد أن هزم ولاية سان دييغو المصنفة الخامسة في أربع مجموعات يوم الجمعة.

قال كوهان: “لقد كان الوضع معقدًا وعاطفيًا حقًا هذا الموسم بأكمله”. “وما لم تكن في تلك الغرف تجري تلك المحادثات الصعبة وتتخذ تلك القرارات الصعبة، لا أعتقد أنك تعرف حقًا كيف تشعر بهذا.

“أعتقد أيضًا، بغض النظر عن رأيك في الأمر، هناك مجال هنا للاعتراف بأن هناك الكثير من الشباب يظهرون الشجاعة طوال الموسم بطرق عديدة.”

كان SJSU متورطًا في جدل هذا الموسم بسبب وجود لاعب متحول جنسيًا في الفريق، بلير فليمنج. خسرت العديد من الفرق مبارياتها ضد SJSU، بينما تم ذكر اسم Fleming في الدعاوى القضائية التي تشمل أعضاء فريق Spartan وموظفيه.

تقدم SJSU إلى النهائي بعد أن أصبح Boise State آخر فريق يخسر مباراة، وهذه المرة نصف نهائي في بطولة المؤتمر. أصدر القسم الرياضي في برونكو بيانًا ليلة الأربعاء قائلًا إن فريقهم “لا ينبغي أن يتخلى عن هذه الفرصة أثناء انتظار نظام أكثر تفكيرًا وأفضل يخدم جميع الرياضيين”.

بالإضافة إلى ولاية بويز، ألغى أعضاء ماونتن ويست وايومنغ وولاية يوتا ونيفادا وكذلك جنوب يوتا مباريات هذا الموسم ضد سبارتانز. وقال لاعبو نيفادا إنهم “يرفضون المشاركة في أي مباراة تؤدي إلى الظلم ضد الرياضيات”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

لكن في حديثه لوسائل الإعلام يوم الجمعة، دافع كوهان عن قرار ولاية كولورادو باللعب في النهائي.

“لقد كان هذا بعيدًا عن الموسم العادي. لدينا فرصة للعب في بطولة أخرى غدًا، لكننا أيضًا نظهر بعض الشجاعة لنكون الفريق الذي يقول: “مرحبًا، سنخرج إلى هناك وسنظهر الشجاعة في الطريقة التي نلعب بها وهذا هذا يمكن أن يتوقف معنا”.

وتابعت: “لن ننقل هذه المحادثات الصعبة إلى لجنة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات أو أي فريق آخر لإجراء تلك المحادثات البكاء في الفندق”.

ومن المقرر أن يكون النهائي في الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ساهمت وكالة أسوشيتد برس في إعداد هذا التقرير.