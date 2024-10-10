لن يفرض يانكيز سقف آرون القاضي على عرض خوان سوتو

إن الشائعات القائلة بأن فريق يانكيز سيحدد عرضهم الأخير لخوان سوتو بمبلغ 40 مليون دولار سنويًا لأنهم لا يستطيعون الإساءة إلى آرون جادج (الذي يحصل على 40 مليون دولار) هي “كذبة”، وفقًا لشخص مطلع على تفكيرهم. وأضاف الشخص: “لم يقل أحد شيئًا كهذا من قبل”. (أبعد من ذلك، يريد القاضي، وهو عضو في الفريق، أن يكون الفريق رائعًا.)

سيبذل فريق يانكيز جهدًا كبيرًا في سوتو، ويخمن أحد المسؤولين أن أكبر منافسة تأتي من ميتس، جاينتس وجايز.

من المتوقع بالفعل أن يلعب فريق جايز مع سوتو. فلاد غيريرو جونيور، مثل القاضي، يفضل سوتو في فريقه.

حاول كل من العمالقة وجايس التداول لصالح سوتو عندما أبرم فريق يانكيز صفقة بادريس التي كانت رائعة لكلا الفريقين.

أنا شخصياً لا أستبعد المراوغين أبدًا.

إن دعوات يانكيز للعبها بشكل متحفظ والذهاب مع أليكس فيردوغو بدلاً من جاسون دومينغيز وجون بيرتي / أوزوالدو كابريرا بدلاً من بن رايس وكلارك شميدت بدلاً من لويس جيل تؤتي ثمارها حتى الآن.

بادريس قصة عظيمة. لكن دعوتهم لإبعاد مراسل قناة فوكس كين روزنتال بعد أن كتب عن “بوابة الرمي” لماني ماتشادو كانت غير مهنية.

لم ينتهي MLB بتغريم ماتشادو لأنه شعر على ما يبدو أن الأمر كان كثيرًا من اللغط حول القليل.