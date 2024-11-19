لوجان بول آسف لأنه “أفسد” احتفال جيك بول بعد فوزه على مايك تايسون

قال لوغان بول إنه يشعر “بالغباء الشديد” لأنه أفسد فوز شقيقه جيك بول بعد أن هزم الملاكم الأسطوري مايك تايسون ليلة الجمعة.

وأوضح نجم WWE أن الكثير من الناس كانوا يتساءلون عن اللحظة التي حدثت في الحلبة، عندما شوهد لوجان وهو يرش رذاذ الجسم Jake’s W وأطاح بقبعة جيك عن رأسه.

وقال لوغان (29 عاما) يوم الاثنين في مقطع فيديو على إنستغرام: “كنت أحاول فقط مساعدة جيك في الترويج لرذاذ الجسم W الخاص به، لكن حماسي ومهاراتي الحركية الضعيفة تغلبت علي”. “لقد أسقطت قبعته من الخلف وسقطت على الأرض.

“شعرت بالغباء الشديد. جيك أنا آسف. لقد دمرت واحدة من أكبر لحظات حياتك. لكن خمن يا صديقي، لقد كانت رائحتك رائعة بفضلي… آسف يا جيك”.

لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي أثار فيها لوغان بعض الريش ليلة الجمعة في ملعب AT&T في أرلينغتون، حيث وقعت المباراة المرتقبة.

في مقابلة بعد القتال، تحدى تايسون لوغان علنًا – الذي فاز ببطولة WWE للولايات المتحدة في عام 2023 – ليكون خصمه التالي.

قال لوغان بينما كان يقف على بعد بضعة أقدام من بطل الوزن الثقيل السابق: “أمي، سأقتلك يا مايك”.

قال تايسون: “إنها في ذلك الوقت”.

وقال أسطورة الملاكمة البالغ من العمر 58 عامًا، إنه غير متأكد مما إذا كان قد انتهى من رياضة الملاكمة أم لا.

وأضاف: “الأمر يعتمد على الوضع”.

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وخرج تايسون من الاعتزال ليواجه جيك البالغ من العمر 27 عاما يوم الجمعة بعد غياب نحو 20 عاما.

لقد عانى سابقًا من خسارة أمام كيفن ماكبرايد في عام 2005، ثم تقاعد من الرياضة برقم قياسي بلغ 50-6.

تحسن جيك إلى 11-1 في مسيرته القتالية الاحترافية بعد فوزه على تايسون.