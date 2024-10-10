ليبرون جيمس يتذمر من رحلة ليكرز قبل بداية الموسم إلى ميلووكي

لا يبدو أن ليبرون جيمس سعيد للغاية بشأن الاضطرار إلى الذهاب إلى ميلووكي لخوض “مباراة واحدة قبل الموسم”.

نشر نجم ليكرز على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء عن رحلة سريعة إلى ولاية ويسكونسن لخوض مباراة استعراضية مع باكس، ويبدو أنه منزعج من احتمال الذهاب إلى هذا الحد.

“هل يمكن لأي شخص أن يشرح لي سبب ركوبنا (رمز تعبيري للطائرة) والتوجه إلى ميلووكي لخوض مباراة واحدة قبل الموسم!؟!؟” كتب جيمس على X.

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لدى فريق ليكرز قائمة مكونة من ست مباريات قبل بداية الموسم هذا العام، وستقام جميع تلك المباريات بعيدًا عن ملعبهم.

تم لعب أول مباراتين من الموسم التحضيري في بالم ديزرت، كاليفورنيا، والتي تبعد حوالي ساعتين بالحافلة من منشأة تدريب الفريق في إل سيغوندو.

بمجرد مواجهة ميلووكي، سيواجه ليكرز غولدن ستايت في لاس فيغاس، وصنز في فينيكس ويتوجه إلى سان فرانسيسكو لمواجهة ووريورز مرة أخرى.

ذكرت ESPN أن فريق ليكرز يتجه إلى ميلووكي لمواجهة باكس من أجل الوفاء بنهاية الصفقة كجزء من سلسلة ما قبل الموسم التي تم ترتيبها مسبقًا في المنزل والمنزل مع باكس.

في العام الماضي، قام باكس برحلة إلى هوليوود لمواجهة ليكرز في فترة ما قبل الموسم.

وصف المدرب الرئيسي جي جي ريديك جدول السفر قبل الموسم بأنه “ليس مثاليًا” لفريق ليكرز.

سيفتتح فريق ليكرز الموسم العادي على أرضه في 22 أكتوبر عندما يواجه ليكرز فريق تمبروولفز.

يستعد جيمس وابنه بروني للعب جنبًا إلى جنب في مباراة بالموسم العادي للمرة الأولى بعد أن أصبحا أول ثنائي أب وابنه يفعل ذلك في مباراة ما قبل الموسم في وقت سابق من هذا الشهر.