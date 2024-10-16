ليدي غاغا لا يمكن التعرف عليها في الحياة الحقيقية

قليل من النجوم يتمتعون بقدرة الحرباء مثل ليدي غاغا. في بعض الأحيان تظهر في المناسبات العامة وتبدو مثل نفسها بدون ملابس، وفي أحيان أخرى تبدو وكأنها معرض فني للمشي، وقد مرت بمراحل عديدة خلال مسيرتها المهنية منذ ألبومها الأول عام 2008، “The Fame”. بدءًا من التألق المضخم لجهودها في السنة الثانية، “The Fame Monster” وحتى مظهرها الإلهي السماوي “ArtPop” وحتى المرحلة الريفية للفتاة المجاورة “Joanne”، مرت غاغا بالعديد من النظرات التي قد تراها في الشارع. على حاشيتها و- كما غنت ذات مرة- المصورين أكثر من أي شيء آخر.
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مقابلة أجريت عام 2009 مع غاغا على TikTok خلال عصرها الأصلي “The Fame” – عندما كانت فنانة صاعدة في أوائل العشرينات من عمرها – تلخص بشكل مثالي روحها فيما يتعلق بالفن والموسيقى والأزياء وما إلى ذلك، مما يوفر نظرة واضحة حول سبب اختيارها. دورات من خلال العديد من النظرات. تقول: “الفن ليس مجرد حقيقة. لو كان مجرد حقيقة، فلن يكون هناك مستوى من الخيال أو مستوى من الحلم. وأعتقد أن في موسيقاي، على وجه الخصوص، هناك نوعًا من خاصية الهروب، لكن هذا يوفر شيء للجمهور أكثر بكثير من مجرد الصدق.” وبعبارة أخرى، تعتقد غاغا أن الخيال والخيال جزء لا يتجزأ من العلاقة بين الفن والفنان، وهي علاقة في طليعة موسيقاها أكثر من الموسيقى الأخرى.
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تكشف مقابلة أجريت عام 2016 بين غاغا وجيمي لي كيرتس على قناة Variety المزيد. تقول غاغا إنها “مخلوقة” و”كيان منفصل” ونسخة مدمجة من شخصيتها الأصلية، ستيفاني جيرمانوتا، مع أي “ثقافة وأسلوب حياة وفن يؤثر” على عمليتها الإبداعية.
هل ستقف غاغا الحقيقية من فضلك؟
لقد تساءل الكثير من الناس على مر السنين من هي ليدي غاغا الحقيقية، حيث في شخصية غاغا وأزياءها ومكياجها هي ستيفاني جوان أنجيلينا جيرمانوتا، أين الفرق بين الاثنين، وكيف تبدو غاغا بالضبط دون أي زينة. في هذا الصدد، قالت غاغا في مقابلة Variety لعام 2016 المذكورة أعلاه أن ستيفاني هي “فتاة إيطالية أمريكية شابة من نيويورك وهي ممثلة وكاتبة أغاني ومتمردة”، وهذا كل شيء.
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“غاغا” هو اللقب الذي أطلقته ستيفاني على نفسها. في إشارة إلى مراهقتها عندما كانت تؤدي عروضها في النوادي الليلية في نيويورك والوقت الذي قضته في مدرسة تيش للفنون بجامعة نيويورك، قالت غاغا لكورتيس: “غاغا هي هذا الجزء الفردي الأقوى من نفسي الذي اكتشفته عندما كنت صغيرة في نيويورك – حب الموسيقى والاجتماع مع فنانين شباب، والعمل مع موسيقيين، ومع كتاب”، واختتمت قائلة: “أنا بالكامل ستيفاني وأنا غاغا بالكامل”. بعبارة أخرى، غاغا هي هوية متقلبة موجودة ضمن العلاقة بين ستيفاني ونفسها، والجمهور، والتفاعل بينهم جميعًا.
قد يبدو هذا مربكًا للأشخاص الذين لا يستجيبون لحاجة غاغا – أو أي شخص آخر – إلى الانغماس الفني والتعبير الإبداعي. لكن لا يحتاج الناس إلى التفكير أبعد من فناني الأداء الخيالي مثل ديفيد باوي لفهم من أين أتت غاغا. قد تكون بعض وجوه غاغا العامة أقرب إلى الوجه الذي تراه غاغا في الصباح عندما تستيقظ وتحضر القهوة، في حين أن البعض الآخر قد يجعل من الصعب اكتشافها – حتى لنفسها.
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وجوه غاغا العديدة المتطورة
من بين جميع مراحل مسيرة غاغا المهنية، كان عملها الذي تم تجريدها من ملابسها والمغنية وكاتبة الأغاني في عام 2016 بعنوان “جوان” هو الذي كشف للجمهور عن وجه غاغا الذي من المرجح أن تراه وهو يسير في الشارع. جاءت تلك الحقبة – التي كانت تتميز بالحد الأدنى من الماكياج والأزياء والعروض المسرحية – قبل أدائها الحائز على جوائز في “A Star is Born” في عام 2018 وبعد مرحلة “Art Pop” التي حققت أقصى قدر من البهاء في حوالي عام 2014. وبغض النظر عن جودة كتابة الأغاني، أثار هذا الأخير حفيظة النقاد في ذلك الوقت، إذ كتب فايس بطريقة فظّة: “لم يعد أحد يهتم بالسيدة غاغا بعد الآن”.
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لكن غاغا انتعشت، وفعلت ذلك بسحب القناع. بدون ظهور “Joanne”، وظهور غاغا المتزامن في “American Horror Story”، وإطلالتها الحديثة في “Joker: Folie à Deux”، قد تكون غاغا أقل شهرة في الأماكن العامة مما هي عليه حاليًا. حتى أن Gaga أصبحت غير مكياج بالكامل في سلسلة من منشورات Instagram منذ سنوات مضت مما يسهل اكتشافها بالتأكيد.
في الواقع، أصبحت غاغا معروفة جدًا الآن لدرجة أنها أعربت عن أسفها في مقابلة عام 2020 على قناة CBS Sunday Morning (عبر CBS News) لشهرتها العامة. وقالت: “لقد دمر هذا حياتي”، وهي تشير إلى البيانو الذي تستخدمه عادة لكتابة الأغاني. “انظر ماذا فعلت. لا يمكنك الذهاب إلى محل البقالة الآن. انظر ماذا فعلت. إذا ذهبت لتناول العشاء مع عائلتك، يأتي شخص ما إلى الطاولة.” وأضافت: “كرهت أن أكون مشهورة. كرهت أن أكون نجمة. شعرت بالإرهاق والإرهاق”. تم توجيه هذه المشاعر إلى Chromatica لعام 2020، والتي، مثل بقية أعمال غاغا، صممت وجهًا آخر لها.
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