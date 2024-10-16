ليدي غاغا لا يمكن التعرف عليها في الحياة الحقيقية

قليل من النجوم يتمتعون بقدرة الحرباء مثل ليدي غاغا. في بعض الأحيان تظهر في المناسبات العامة وتبدو مثل نفسها بدون ملابس، وفي أحيان أخرى تبدو وكأنها معرض فني للمشي، وقد مرت بمراحل عديدة خلال مسيرتها المهنية منذ ألبومها الأول عام 2008، “The Fame”. بدءًا من التألق المضخم لجهودها في السنة الثانية، “The Fame Monster” وحتى مظهرها الإلهي السماوي “ArtPop” وحتى المرحلة الريفية للفتاة المجاورة “Joanne”، مرت غاغا بالعديد من النظرات التي قد تراها في الشارع. على حاشيتها و- كما غنت ذات مرة- المصورين أكثر من أي شيء آخر.

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مقابلة أجريت عام 2009 مع غاغا على TikTok خلال عصرها الأصلي “The Fame” – عندما كانت فنانة صاعدة في أوائل العشرينات من عمرها – تلخص بشكل مثالي روحها فيما يتعلق بالفن والموسيقى والأزياء وما إلى ذلك، مما يوفر نظرة واضحة حول سبب اختيارها. دورات من خلال العديد من النظرات. تقول: “الفن ليس مجرد حقيقة. لو كان مجرد حقيقة، فلن يكون هناك مستوى من الخيال أو مستوى من الحلم. وأعتقد أن في موسيقاي، على وجه الخصوص، هناك نوعًا من خاصية الهروب، لكن هذا يوفر شيء للجمهور أكثر بكثير من مجرد الصدق.” وبعبارة أخرى، تعتقد غاغا أن الخيال والخيال جزء لا يتجزأ من العلاقة بين الفن والفنان، وهي علاقة في طليعة موسيقاها أكثر من الموسيقى الأخرى.

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تكشف مقابلة أجريت عام 2016 بين غاغا وجيمي لي كيرتس على قناة Variety المزيد. تقول غاغا إنها “مخلوقة” و”كيان منفصل” ونسخة مدمجة من شخصيتها الأصلية، ستيفاني جيرمانوتا، مع أي “ثقافة وأسلوب حياة وفن يؤثر” على عمليتها الإبداعية.