ليس الريحان: العشب الذي يزهر في الصيف والذي تحبه الملقحات ويمنحك نباتات الفلفل المزدهرة

يمكن أن يكون الريحان نباتًا مصاحبًا رائعًا، خاصة للفلفل، لكنه ليس خيارك الوحيد. بدلاً من ذلك، هناك العديد من النباتات التي يمكنها إنشاء حديقة ملقحة مليئة بالأعشاب وتقوم بمهمة مزدوجة من خلال مساعدة نباتات الفلفل على النمو، بما في ذلك هذه العشبة التي تزهر في الصيف: الأوريجانو.

الأوريجانو (Origanum vulgare) هو عشب طهي شائع يزهر خلال فصل الصيف ويسقط بأزهار أنبوبية صغيرة بمجموعة متنوعة من الألوان الجذابة. هذه الزهور، بالإضافة إلى إضافة القليل من الجاذبية البصرية لحديقتك، تجذب أيضًا الملقحات، والتي تعتبر ضرورية لحديقة صحية ومزدهرة. فقط ضع في اعتبارك أنه عندما يُسمح للأوريجانو بالتفتح، يمكن أن تتغير نكهته. نتيجة لذلك، إذا كنت ترغب في الحفاظ على حديقة الأعشاب الصديقة للفلفل متعددة الوظائف، فقد ترغب في السماح فقط لجزء من نبات الأوريجانو الخاص بك بالازدهار للحفاظ على نكهة الطهي.

عندما يتعلق الأمر بمساعدة نباتات الفلفل، فإن الأوريجانو، عند استخدامه كنبات مصاحب للفلفل، يعمل بشكل مشابه للريحان. وهذا يعني أنه على الرغم من أن أزهاره تجذب الملقحات اللازمة لحديقة مثمرة، إلا أن رائحة أوراق هذا النبات غالبًا ما تساعد في صد الآفات الحشرية غير المرغوب فيها التي قد تحول ثمار عملك إلى وجبة سريعة.