ليس الريحان: العشب الذي يزهر في الصيف والذي تحبه الملقحات ويمنحك نباتات الفلفل المزدهرة

يمكن أن يكون الريحان نباتًا مصاحبًا رائعًا، خاصة للفلفل، لكنه ليس خيارك الوحيد. بدلاً من ذلك، هناك العديد من النباتات التي يمكنها إنشاء حديقة ملقحة مليئة بالأعشاب وتقوم بمهمة مزدوجة من خلال مساعدة نباتات الفلفل على النمو، بما في ذلك هذه العشبة التي تزهر في الصيف: الأوريجانو.
الأوريجانو (Origanum vulgare) هو عشب طهي شائع يزهر خلال فصل الصيف ويسقط بأزهار أنبوبية صغيرة بمجموعة متنوعة من الألوان الجذابة. هذه الزهور، بالإضافة إلى إضافة القليل من الجاذبية البصرية لحديقتك، تجذب أيضًا الملقحات، والتي تعتبر ضرورية لحديقة صحية ومزدهرة. فقط ضع في اعتبارك أنه عندما يُسمح للأوريجانو بالتفتح، يمكن أن تتغير نكهته. نتيجة لذلك، إذا كنت ترغب في الحفاظ على حديقة الأعشاب الصديقة للفلفل متعددة الوظائف، فقد ترغب في السماح فقط لجزء من نبات الأوريجانو الخاص بك بالازدهار للحفاظ على نكهة الطهي.
عندما يتعلق الأمر بمساعدة نباتات الفلفل، فإن الأوريجانو، عند استخدامه كنبات مصاحب للفلفل، يعمل بشكل مشابه للريحان. وهذا يعني أنه على الرغم من أن أزهاره تجذب الملقحات اللازمة لحديقة مثمرة، إلا أن رائحة أوراق هذا النبات غالبًا ما تساعد في صد الآفات الحشرية غير المرغوب فيها التي قد تحول ثمار عملك إلى وجبة سريعة.
كيفية زراعة الأوريجانو كنبات مصاحب للفلفل
أحد الأسباب التي تجعل الأوريجانو يعمل بشكل جيد كنبات مصاحب للفلفل هو أن هذه النباتات لها متطلبات رعاية مماثلة. بالطبع، هناك عدة أنواع مختلفة من الفلفل، لذا من المهم أن تتعرف على أصنافك الدقيقة قبل الالتزام باستخدام الأوريجانو باعتباره النبات المرافق الذي اخترته. كملاحظة جانبية، يعتبر الأوريجانو أيضًا قويًا في مناطق النمو التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 10، مما يعني أنه سيعود عامًا بعد عام إلى حديقتك للحصول على الرعاية المناسبة، مما يوفر نباتًا مصاحبًا للفلفل الدائم.
يستفيد كل من الأوريجانو والفلفل الحلو بشكل خاص من الشمس الكاملة. ولهذا السبب، عند اختيار المكان المناسب في حديقتك، تأكد من عدم وضع أي نبات في الظل. لحسن الحظ، يميل الأوريجانو إلى أن يكون نباتًا منخفض النمو، مما يعني أنك لن تحتاج إلى القلق كثيرًا بشأن تنافس هذه النباتات على ضوء الشمس في الحديقة. إلى جانب توفير ضوء الشمس المناسب، تحتاج أيضًا إلى التأكد من إعطاء الأوريجانو الخاص بك التربة المناسبة والمياه التي يحتاجها ليزدهر. يعتبر الأوريجانو بشكل عام نباتًا قويًا، ويتحمل جيدًا الجفاف والتربة الجافة. غالبًا ما يكون اختيار وسيلة تصريف جيدة والحفاظ على مياه ثابتة دون ظروف مشبعة بالمياه أحد أفضل الطرق لمساعدة هذا النبات على النمو جنبًا إلى جنب مع الفلفل.