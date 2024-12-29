مادلين أرملة ماثيو جودرو تعلن ولادة ابنها تريب

لقد وصل نجل مادلين جودرو والراحل ماثيو جودرو.

وأعلنت مادلين يوم الأحد ولادة الطفل الأول للزوجين، وهو الطفل تريب ماثيو، من خلال نشر صورة لأحدث إضافة على إنستغرام.

وعلقت على المنشور قائلة: “تريب ماثيو”. “عالم ماما وبابا.”

ويأتي وصول الطفل تريب بعد أربعة أشهر من مقتل جودرو وشقيقه نجم دوري الهوكي الوطني جوني جودرو بشكل مأساوي عشية حفل زفاف أختهما في أغسطس.

كان جودرو وجوني يركبان الدراجة في مقاطعة سالم بولاية نيوجيرسي، حيث صدمهما سائق مخمور مشتبه به.

كان جوني، وهو من قدامى المحاربين في دوري الهوكي الوطني لمدة 11 عامًا، يبلغ من العمر 31 عامًا وكان ماثيو يبلغ من العمر 29 عامًا. وكان الشقيقان يلعبان الهوكي في كلية بوسطن.

بعد شهرين من الحادث المميت، قامت مادلين – التي كشفت في يونيو/حزيران أنها تنتظر مولودها من ماثيو جودرو – بتكريم زوجها الراحل وطفلهما في “حفل استقبال أحلامي”.

“شكرًا لك @gabriellevasaturo على الاستضافة. @bitesizedsis أنت مذهل، كان زوجي سيحب كل البالونات. “الطريقة التي تمكنت بها من ربط زوجي جلبت دموعًا فورية عندما دخلت” ، تدفقت مادلين على Instagram حول قضية “Little Piece of Heaven”.

“جميع أصدقائي وعائلتي، لا شيء سيعيد والده أو عمه جون، لكنني سعيد بوجود الكثير من الأشخاص الرائعين من حوله ليذكروه بمدى روعتهم.”

تلقت عائلة جودرو التمنيات الطيبة يوم الأحد بعد أن شاركت مادلين الأخبار السعيدة عن ولادة تريب.

“تهانينا الكبيرة لكما 🩵 بابا يراقبكما! “أرسل الكثير من القوة والحب”، علق أحد المستخدمين.

“لقد شعرت بقشعريرة سعيدة ❤️ تهانينا ❤️ لقد حصل على الكثير من الحب هنا وفي السماء، يحيط به ويراقبه!” مشترك آخر.

في أعقاب وفاة الأشقاء، قام NHL بتكريم الأخوين Gaudreau طوال موسم 2024.

أشاد فريق Blue Jackets، الذي لعب جوني له منذ عام 2022، بالنجم المهاجم في المباراة الافتتاحية للموسم في أكتوبر.

وقالت زوجة جوني، ميريديث جودرو، في رسالة مسجلة مسبقًا: “لا أريد أن يشعر أحد بالحزن”. “أريدكم جميعًا أن تستلهموا من الحياة التي عاشها جون. وهذا يعني أن تحب عائلتك أولاً وقبل كل شيء، وعندما يحين وقت إسقاط القرص، فلنحب اللعبة التي أحبها جون.

وكشفت ميريديث في جنازة الأخوين جودرو في سبتمبر أنها تتوقع طفلها الثالث من جوني.