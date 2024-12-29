ماذا تفعل بقماش الأطباق السويدية عندما تقترب من النهاية

إن اختيار استخدام مناشف الأطباق السويدية في جميع أنحاء المنزل كبديل فعال من حيث التكلفة للمناشف الورقية يمكن أن يكون قرارًا رائعًا لميزانيتك والبيئة. ومع ذلك، كما هو الحال مع كل شيء، فإن هذه الأدوات المفيدة لها عمر محدود؛ بمجرد استخدامها لفترة معينة من الزمن، فإنها سوف تصبح بالية حتماً. من المؤكد أن بعض الفوضى ستتسبب في تلطيخ ألياف القماش، مما يجعل من الصعب استعادتها إلى حالتها الأصلية (بينما توصي بعض مواقع الويب بغسل فوط الأطباق السويدية الملطخة بالمبيض، لا ينصح بهذا لأن قسوة المنظف يمكن أن تقلل من فعالية المنظف. قطعة قماش). ثم، هناك انهيار لا مفر منه للألياف الذي يأتي مع الاستخدام المتكرر والغسيل، الأمر الذي سيجعل فوط الأطباق الخاصة بك أقل فعالية. ولكن ما الذي يجب عليك فعله بالضبط بهذه الأقمشة الموثوقة بمجرد اقترابها من النهاية؟

بشكل عام، ستستمر فوط الأطباق السويدية لمدة عام تقريبًا – مع الاستخدام الكثيف، قد تدوم تسعة أشهر فقط، لكنها يمكن أن تستمر لفترة أطول من عام في بعض الحالات. بمرور الوقت، ستلاحظ أن فوط الأطباق الخاصة بك قد تظهر عليها علامات التآكل: البقع، وتحلل الألياف، وتآكل الجوانب، وانخفاض فعالية الامتصاص، على سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك، فإن مجرد اهتراء فوط الأطباق الخاصة بك، لا يعني أنه يجب التخلص منها على الفور. يمكنك إعادة استخدام الأغراض القديمة في أرجاء المنزل للقيام بمهام أكثر فوضوية تتضمن الطلاء والطين وجميع أنواع المواد اللزجة. وفي اليوم الذي يحين فيه وقت الوداع، هناك الكثير من الطرق الصديقة للبيئة للتخلص منها، بما في ذلك إضافتها إلى سرير حديقتك.