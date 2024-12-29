ماذا تفعل بقماش الأطباق السويدية عندما تقترب من النهاية

إن اختيار استخدام مناشف الأطباق السويدية في جميع أنحاء المنزل كبديل فعال من حيث التكلفة للمناشف الورقية يمكن أن يكون قرارًا رائعًا لميزانيتك والبيئة. ومع ذلك، كما هو الحال مع كل شيء، فإن هذه الأدوات المفيدة لها عمر محدود؛ بمجرد استخدامها لفترة معينة من الزمن، فإنها سوف تصبح بالية حتماً. من المؤكد أن بعض الفوضى ستتسبب في تلطيخ ألياف القماش، مما يجعل من الصعب استعادتها إلى حالتها الأصلية (بينما توصي بعض مواقع الويب بغسل فوط الأطباق السويدية الملطخة بالمبيض، لا ينصح بهذا لأن قسوة المنظف يمكن أن تقلل من فعالية المنظف. قطعة قماش). ثم، هناك انهيار لا مفر منه للألياف الذي يأتي مع الاستخدام المتكرر والغسيل، الأمر الذي سيجعل فوط الأطباق الخاصة بك أقل فعالية. ولكن ما الذي يجب عليك فعله بالضبط بهذه الأقمشة الموثوقة بمجرد اقترابها من النهاية؟
بشكل عام، ستستمر فوط الأطباق السويدية لمدة عام تقريبًا – مع الاستخدام الكثيف، قد تدوم تسعة أشهر فقط، لكنها يمكن أن تستمر لفترة أطول من عام في بعض الحالات. بمرور الوقت، ستلاحظ أن فوط الأطباق الخاصة بك قد تظهر عليها علامات التآكل: البقع، وتحلل الألياف، وتآكل الجوانب، وانخفاض فعالية الامتصاص، على سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك، فإن مجرد اهتراء فوط الأطباق الخاصة بك، لا يعني أنه يجب التخلص منها على الفور. يمكنك إعادة استخدام الأغراض القديمة في أرجاء المنزل للقيام بمهام أكثر فوضوية تتضمن الطلاء والطين وجميع أنواع المواد اللزجة. وفي اليوم الذي يحين فيه وقت الوداع، هناك الكثير من الطرق الصديقة للبيئة للتخلص منها، بما في ذلك إضافتها إلى سرير حديقتك.
خصوصيات وعموميات فوط الأطباق السويدية البالية
عندما تبدو قطعة قماش الأطباق أسوأ قليلاً عند ارتدائها ولكنها لا تزال قادرة على امتصاص الفوضى، يمكنك استخدامها لمجموعة متنوعة من المهام الفوضوية. بالتأكيد، قد لا ترغب في وضع قطعة قماش الأطباق المتآكلة والملطخة على سطح العمل ليراها الضيوف، ولكن هذه الأدوات الخشنة حول الحواف لها مزاياها. إنها تمثل المساعد المثالي لمسح فرش الرسم الفوضوية للأطفال، أو الأصابع المتسخة، أو مسح المنطقة أمام محطة تغذية حيوانك الأليف. يمكنك أيضًا بسهولة الاحتفاظ بواحدة في سيارتك لتمتص المشروبات المنسكبة في حالة الحاجة. على الرغم من أنك لن ترغب على الأرجح في استخدام قطعة قماش سويدية جديدة تمامًا لتنظيف الطلاء المسكوب خلال أعمالك اليدوية القادمة، إلا أن قطعة قماش قديمة يمكن أن تكون قطعة قماش مثالية للتقطير.
بعد استنفاد فائدة قطعة قماش الأطباق السويدية بالكامل، يمكنك التطلع إلى إعادة الأداة القابلة للتحلل إلى الأرض. نظرًا لأنها مصنوعة من مواد يمكن أن تتحلل بسرعة (في حوالي 10 أشهر، وفقًا لبعض التقارير)، يمكنك ببساطة إضافة قطعة قماش الأطباق السويدية المستعملة إلى صندوق السماد أو التربة الموجودة في حديقتك. للحصول على أسرع وأفضل النتائج، يوصى بتقطيع قطعة قماش الأطباق إلى شرائح أصغر قبل وضعها في التربة أو كومة السماد. في حين أنه قد يكون من المحزن أن تتخلى عن أداة منزلية مفيدة، فإن معرفة أنك قد استفدت بالكامل من كل ما تقدمه يمكن أن يجعل الوداع أكثر حلاوة قليلاً. إذا كنت بحاجة إلى استبدال فوط الأطباق السويدية المتقاعدة، فيمكنك العثور على مجموعة جديدة منها في كوستكو.