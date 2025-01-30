ماذا تفعل عندما يتضرر منزلك من عاصفة شتوية

العواصف الشتوية الثقيلة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة بالنسبة لنا أصحاب المنازل. الأمطار المكثفة ، الثلج ، الجليد ، البرد ، درجات الحرارة المنخفضة ، والرياح ليست خطيرة فحسب ، بل يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة لمنزلك. حتى لو كنت قد اتخذت بالفعل جميع التدابير الوقائية اللازمة لإعداد منزلك للطقس البارد ، فلا يزال بإمكان الكوارث والأضرار أن تحدث. إذا وجدت نفسك في الوضع المؤسفة المتمثل في مواجهة الأضرار في الممتلكات بعد عاصفة شتوية ، فهناك بعض الخطوات المهمة التي يجب عليك اتخاذها ليس فقط لضمان سلامة أنت وعائلتك ، ولكن أيضًا للمساعدة في منع معاناة المزيد من الأضرار.
بمجرد أن تصل إلى الجانب الآخر من العاصفة الشتوية ، فإن اتخاذ إجراء سريع أمر بالغ الأهمية. لا تخطئنا: يجب أن تكون أولويتك الأولى هي التأكد من أن عائلتك وأي حيوانات أليفة آمنة. إن تأمين منزلك بسرعة بعد دمار العاصفة سيقلل من فرص حدوث مزيد من الأضرار بعد الحقيقة. أحد الأمثلة المحددة على ذلك هو مع النوافذ التالفة – كلما عثرت على ركوبها ، كلما كان الأضرار الإضافية التي سيواجهها منزلك. سبب آخر يجب أن تتصرف بسرعة بعد أن يتضرر منزلك خلال العاصفة الشتوية هو أن عملية تلقي التعويض من التأمين على منزلك قد تستغرق بعض الوقت. لذا ، إذا كنت تتعامل مع الأضرار التي لحقت بمنزلك بعد عاصفة شتوية ، خذ نفسًا عميقًا ، وتبقى هادئًا ، وضع هذه الخطوات في الاعتبار عند التفكير في كيفية المتابعة.
مسح الأضرار وتأكد من أن الجميع آمن
بمجرد أن تتأكد من أن عائلتك آمنة ، يجب عليك تقييم حالة منزلك ، والتحقق من أي مخاطر فورية. هناك مخاطر للتحقق من ذلك على الفور هما تلف في نظامك الكهربائي وأي تسرب غاز. إذا اكتشفت علامات على أي منهما ، فأغلق الغاز والطاقة ، وتأخذ عائلتك في مكان آمن. يجب عليك أيضًا التأكد من أن أجهزة الكشف عن أول أكسيد الدخان والكربون لا تزال تعمل بشكل صحيح. خذ بعض الوقت لتفقد الممتلكات الخاصة بك عن أي ضرر هيكلي أو أساس خطير ، وإذا بدا منزلك قد يكون قد كهف ، فيجب أن تم إخلاءه.
تتمثل خطوة أمان مهمة أخرى في إزالة الثلج والجليد من مداخل ومخارج منزلك ، لذلك من الآمن الإخلاء إذا لزم الأمر. حتى إذا لم تكن بحاجة إلى مغادرة منزلك ، فلا يزال يتعين عليك مسحها ، لذا لا أحد ينزلق ويصيب على الجليد ، بحيث يمكنك التنقل بحرية في جميع أنحاء منزلك لاستطلاع وإصلاح الأضرار من العاصفة. بالإضافة إلى ذلك ، تحقق من وجود أكوام كبيرة من السدود الثلجية أو الثلج على السقف ، أو أي أشجار قريبة ، والتي يمكن أن تسبب أضرارًا إضافية لمنزلك. إذا كان من الآمن القيام بذلك ، فيجب عليك مسحها أيضًا ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، ففكر في ترك منزلك والاتصال بمحترف لإزالة.
جمع وثائق الضرر
بعد التحكم في الأضرار الأولية ، من المهم البدء في توثيق كل شيء. على الرغم من أنه قد يكون من المغري البدء في إصلاح منزلك في أقرب وقت ممكن ، إلا أنه من المرجح أن تكون توثيق الأضرار مطلوبة من خلال تأمينك لسدادها. تحقق من بوليصة تأمين مالك منزلك لتحديد التغطية التي تمتلكها بالضبط ، ولكن تغطية العاصفة الشتوية قد تغطي الأضرار الناجمة عن الرياح والبرد والأشجار الساقطة والثلوج والجليد وفي بعض الحالات. تأكد من التقاط صور أو مقاطع فيديو واضحة عن أي ضرر لحق به منزلك من العاصفة ، ومن الجيد أيضًا التأكد من أنها مدة الطابع الزمني.
إذا كنت بحاجة إلى دفع ثمن أي إصلاحات منزلية فورية بعد العاصفة مباشرة ، فيجب عليك الاحتفاظ بجميع الإيصالات ، حيث قد تحتاج إلى تقديم تلك التأمين الخاصة بك من أجل السداد. أيضًا ، سترغب في جمع الإيصالات لأي أشياء شخصية تضررت بسبب العاصفة الشتوية. حتى إذا تضررت العناصر إلى جانب الإصلاح ، فيجب عليك التمسك بها حتى تكتمل عملية مطالبة التأمين.
في حالة حاجة شركة التأمين الخاصة بك إلى إرسال ضابط إلى الممتلكات الخاصة بك ، يجب أن تنتظر حتى وصولها ويمكنك مسح الأضرار شخصيًا قبل الانتقال أو تنظيف أي شيء. من الواضح أنه لا يمكن أن تنتظر جميع الإصلاحات حتى يأتي التأمين والتفقد. للحصول على المزيد من الإصلاحات العاجلة ، قد ترغب في الاتصال على الأقل شركة التأمين الخاصة بك قبل التعامل معها لزيادة فرص السداد.
ابدأ في تقديم مطالبة التأمين الخاصة بك
على الفور بعد الانتهاء من جمع الوثائق لجميع الأضرار التي لحقت بمنزلك في العاصفة ، فقد حان الوقت للاتصال بتأمينك وبدء عملية تقديم مطالبة. لمعرفة تفاصيل نوع الأضرار التي تغطية بوليصة التأمين على منزلك ، أو قراءة سياستك وصفحة الإعلان ، أو اتصل بشركة التأمين الخاصة بك. ضع في اعتبارك أن الوقت هو جوهر عندما يتعلق الأمر بهذه العملية. بناءً على سياستك ، قد يكون لديك حد زمني للوقت الذي يمكنك الانتظار لتقديم مطالبة بالأضرار. سبب آخر للتقديم على الفور هو أن مطالبات التأمين يمكن أن تكون عملية محبطة وطويلة. على الرغم من أنه يمكن التعامل مع بعض المطالبات في غضون أيام ، يمكن أن يستغرق البعض الآخر أسابيع ، أو حتى أشهر ، وكلما طال انتظار تقديمها ، كلما زاد الوقت حتى تتمكن من الدفع.
خلال عملية الاتصال مع شركة التأمين الخاصة بك ، يجب عليك توثيق كل ما يقولون. وبهذه الطريقة ، يمكنك الحصول على فكرة دقيقة عن كل ما يتم تضمينه أو استبعاده من سياستك ، وكذلك السبب وراء ذلك. أثناء تقديم مطالبتك ، قد ترغب أيضًا في الحصول على أخصائيي الإصلاح إلى منزلك ويمنحك عرض أسعار تقديري حول مقدار تكلفة جميع الأضرار التي يجب إصلاحها. يمكنك مناقشة هذا الاقتباس مع التأمين الخاص بك ، وسيعطيك أيضًا فكرة عن المبلغ الذي يجب عليك دفعه.
افعل ما تستطيع (بأمان) إيقاف أي ضرر إضافي
بمجرد الحصول على وثائق مناسبة لجميع الأضرار التي تلقاها منزلك من العاصفة وقدمت مطالبة بتأمينك ، يجب عليك إعادة انتباهك إلى منزلك نفسه والبدء في العمل لمنع أي ضرر إضافي. على سبيل المثال ، إذا تم كسر أي نوافذ أو أبواب ، وتسمح الآن بترك الماء إلى منزلك ، فيجب عليك ركوبها للحفاظ على الماء والثلوج والحطام من الدخول إلى الداخل. سبب آخر سترغب في ركوبه بسرعة أي نوافذ تالفة هو الحفاظ على الآفات التي تسعى إلى الخروج من منزلك ، مما قد يؤدي إلى مزيد من المشكلات.
يعد تلف السقف أحد الأعراض الشائعة الأخرى للعواصف الشتوية ، وإذا استطعت ، فيجب عليك إزالة أي تراكم للثلوج حتى لا يتسبب الوزن الإضافي في مزيد من الضرر للسقف. يمكن أن يساعدك أشعل النار على السقف في القيام بذلك. إذا كان لديك أي سدود ثلج على سقفك ، فيمكنك تطبيق كلوريد الكالسيوم على الجليد لإذابةها. يمكن للرياح القوية من العواصف الشتوية أيضًا أن تتلف أو تمزق القوباء المنطقية ، ويمكن أن يساعد وضع القنب فوق السقف في منع التسريبات قبل أن يتمكن المقاول من الوصول إلى مكان الحادث.
يمكن أن تسبب الأنابيب المجمدة أضرارًا جسيمة لمنزلك ، وهي أيضًا حدوث شائع بعد العواصف الشتوية القاسية التي يمكن أن تكون مكلفة لإصلاحها. تشمل العلامات التي قد يكون لديك أنابيب المجمدة غيابًا من المياه المتدفقة من الصنبور ، والروائح الغريبة القادمة من استنزافك ، وأضرار المياه التي لا يمكن تفسيرها. إذا كنت تشك في أن لديك الأنابيب المجمدة ، فيجب عليك الاتصال بالسباك على الفور ، مما يقودنا إلى خطوتنا التالية.
اتصل بالمهنيين
عندما يتضرر منزلك أثناء العاصفة ، لا يوجد سوى الكثير مما يمكنك (ويجب) القيام بنفسك لإصلاحه. على الرغم من أنه من الجيد إزالة الحطام والتعامل مع الإصلاحات البسيطة بنفسك ، إلا أنه ينبغي ترك الإصلاحات الرئيسية مثل الأنابيب المجمدة والأضرار الكهربائية والهيكلية للمهنيين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان هناك أي أشجار تالفة أو مغمورة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن إزالتها بالقرب من الممتلكات الخاصة بك ، فيجب أن يأتي محترفون للتعامل معها. يمكن أن تسقط أطراف الأشجار التالفة بسهولة ولا تسبب المزيد من الأضرار الكبيرة لمنزلك أو المركبات ، ولكن يمكن أن تشكل خطراً على سلامتك أيضًا.
على الرغم من أن عملية العمل مع المقاولين لإصلاح منزلك بعد عاصفة شتوية كبيرة قد تبدو شاقة ، إلا أن هناك بعض الطرق لجعل العملية أسهل قليلاً. بالنسبة للمبتدئين ، قم بإجراء بحثك وتوظيف شخص محلي أو شركة محلية جديرة بالثقة مع مراجعات إيجابية. تجنب توظيف شركة تقرع بابك ، حيث قد تكون مطاردة العاصفة. مطاردة العواصف هم مقاولون يتطلعون إلى الاستفادة من محنة الناس من خلال تقديم حل سريع غالبًا ما يكون جيدًا جدًا ، ومن المحتمل ألا يصمد على المدى الطويل. هناك خطأ شائع آخر يرتكبه الجميع عند توظيف المقاولين لا يحصل على أكثر من تقدير لأعمال الإصلاح. من خلال الاجتماع مع عدد قليل من المقاولين ، سيكون لديك فرص أفضل لتلقي أفضل سعر وتوظيف مقاول يناسب احتياجاتك.