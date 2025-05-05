ماذا يأخذ بريدنيزون كل يوم على وجهك

قد يوصي طبيبك بالاستخدام اليومي طويل الأجل للكورتيكوستيرويدات للحالات المزمنة مثل التهاب المفاصل أو الربو أو الأكزيما أو الذئبة أو التهاب الأوتار أو مرض التهابية ذي صلة. يمكن أن تساعد الستيرويدات القشرية مثل بريدنيزون في تخفيف أعراض هذه المشاكل ؛ ومع ذلك ، فإن الأدوية لها آثار جانبية معروفة يمكن أن تغير شكل وجهك ومظهرك.

يشار إلى أول تغيير متعلق بالوجه عرضية باسم “وجه القمر”. وجود وجه القمر (أو ما يطلق عليه بعض “وجه الكورتيزول”) بسبب الآثار الجانبية للسترنيزون يعني أن وجهك قد اتخذ استدارة إضافية ، خاصة في المناطق التي أمام أذنيك. كما يوضح دكتور غاري جولدنبرغ ، طبيب الأمراض الجلدية المعتمدة من مجلس الإدارة ، “يمكنك الحصول على ذلك من مستويات كورتيكوستيرويد عالية للغاية من أخذ المنشطات لحالة طبية” (عن طريق الوقاية). إذا وجدت أن وجهك يبدو منتفخًا بعد استخدام كورتيكوستيرويد ، فقد ترغب في التحدث مع طبيبك. تتمثل إحدى طرق تقليل وجه القمر في تقليل مستوى الدواء الذي تتناوله أو حتى التبديل إلى آخر.

ولكن على الرغم من أنه ليس كل من يأخذ الستيرويدات القشرية يواجه القمر ، إلا أنه لا يزال بإمكانك أن تجد نفسك تتعامل مع تأثير آخر على جانب الوجه: حب الشباب الستيرويد. (اقرأ عن الأسباب الأخرى لعلاج حب الشباب الذي قد لا تعرفه.)