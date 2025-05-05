ماذا يأخذ بريدنيزون كل يوم على وجهك

قد يوصي طبيبك بالاستخدام اليومي طويل الأجل للكورتيكوستيرويدات للحالات المزمنة مثل التهاب المفاصل أو الربو أو الأكزيما أو الذئبة أو التهاب الأوتار أو مرض التهابية ذي صلة. يمكن أن تساعد الستيرويدات القشرية مثل بريدنيزون في تخفيف أعراض هذه المشاكل ؛ ومع ذلك ، فإن الأدوية لها آثار جانبية معروفة يمكن أن تغير شكل وجهك ومظهرك.
يشار إلى أول تغيير متعلق بالوجه عرضية باسم “وجه القمر”. وجود وجه القمر (أو ما يطلق عليه بعض “وجه الكورتيزول”) بسبب الآثار الجانبية للسترنيزون يعني أن وجهك قد اتخذ استدارة إضافية ، خاصة في المناطق التي أمام أذنيك. كما يوضح دكتور غاري جولدنبرغ ، طبيب الأمراض الجلدية المعتمدة من مجلس الإدارة ، “يمكنك الحصول على ذلك من مستويات كورتيكوستيرويد عالية للغاية من أخذ المنشطات لحالة طبية” (عن طريق الوقاية). إذا وجدت أن وجهك يبدو منتفخًا بعد استخدام كورتيكوستيرويد ، فقد ترغب في التحدث مع طبيبك. تتمثل إحدى طرق تقليل وجه القمر في تقليل مستوى الدواء الذي تتناوله أو حتى التبديل إلى آخر.
ولكن على الرغم من أنه ليس كل من يأخذ الستيرويدات القشرية يواجه القمر ، إلا أنه لا يزال بإمكانك أن تجد نفسك تتعامل مع تأثير آخر على جانب الوجه: حب الشباب الستيرويد. (اقرأ عن الأسباب الأخرى لعلاج حب الشباب الذي قد لا تعرفه.)
التعامل مع البثور التي لا يمكن التنبؤ بها
يمكن أن يحدث حب الشباب الستيرويد كاستجابة للتأثيرات المضادة للالتهابات للكورتيكوستيرويد بعد عدة أسابيع من الاستخدام. عندما تبدأ الستيرويدات القشرية في العمل ، قد يشجعون نشاطًا أكبر على مستقبلات Toll-like 2 ، وهي جزيئات يمكن أن تؤدي إلى تطور حب الشباب.
الأشخاص الذين يحصلون على حب الشباب الستيرويد يبلغون عن مجموعة متنوعة من أنواع العيوب. يمكن أن يسبب حب الشباب الستيرويد الخراجات والبثخات والمطبات المشوهة والرؤوس السوداء ومجموعات من أنواع مختلفة من هروب الجلد. مثل Moon Face ، فإن حب الشباب الستيرويد لا يهدد الحياة ، ولكن يمكن أن يكون غير مريح ومحرج ، خاصة إذا كنت شخصًا بالغًا لم يتعامل مع حب الشباب منذ فترة طويلة أو لم يكن لديك حب الشباب من قبل.
إذا واجهت حب الشباب الستيرويد كأحد أعراض تناول بريدنيزون ، فقد ترغب في اتخاذ خطوات استباقية. أولاً ، تجنب اختيار أو الضغط على أي بثور أو مطبات موجودة. يمكن أن يترك غضب الجلد ومخدشه وجهك أكثر عرضة للمشكلات الثانوية ، بما في ذلك الندوب والالتهابات. وعلى الرغم من وجود طرق لعلاج ندبات حب الشباب ، فأنت تفضل تجنب الندوب. بعد ذلك ، تحدث إلى طبيبك حول علاجات حب الشباب الستيرويد. قد يقترحون أن تقوم بتجربة عوامل موضعية دون وصفة طبية أو وصفة طبية تحتوي على حمض الساليسيليك أو بيروكسيد البنزويل (أو كليهما).
تقليل حدوث وظهر حب الشباب الستيرويد
قد تساعد المضادات الحيوية في إزالة حب الشباب الستيرويد. ومع ذلك ، عادة ما يجب أن تؤخذ لعدة أشهر لإنتاج تأثير. علاوة على ذلك ، نظرًا لأنها قد تقلل من مقاومة الجسم للمضادات الحيوية اللاحقة ، يجب مراقبة استخدام المضادات الحيوية. يمكن أن تكون الريتينويدات مفيدة أيضًا. إنها مواد موضعية تساعد في شفاء الجلد بسبب ارتفاع مستوى فيتامين أ. قد يكون العلاج الخفيف وسيلة أخرى لمعالجة حب الشباب الستيرويد ، على الرغم من أن فعاليته ليست قاطعة ، وفقًا لمراجعة 2021 في أجهزة الاستشعار.
ماذا لو أن أفضل جهودك لتقليل حب الشباب الستيرويد تنتج نتائج قليلة؟ قد تحتاج إلى وزن فوائد أخذ بريدنيزون ضد حقيقة وجود حب الشباب أكثر مما تفضله. أن تكون مقدمًا مع طبيبك سيساعدك على اختيار الحل المناسب لك. ويمكن للطبيب المساعدة في التخلص من الكورتيكوستيرويد بأمان إذا كان هذا هو الاتجاه الذي تتخذه.