ماذا يحدث عندما تبتلع بطارية عن طريق الخطأ

قد تعتقد أنه من غير المرجح أن يبتلع أي شخص بطارية. ومع ذلك، فإنه يحدث من وقت لآخر. في الحقيقة، ينتهي الأمر بعدد أكبر من البطاريات في معدة الأشخاص كل عام مما قد تتوقعه: وفقًا لمركز السموم الوطني في العاصمة، يبتلع الأطفال والبالغون كل عام 3500 بطارية.

من المؤكد أنه سيكون من الصعب ابتلاع بطاريات أكبر، مثل تلك المستخدمة في أجهزة كشف الدخان والمصابيح الكهربائية. لكن أنواع البطاريات التي يتم تناولها عادة تكون أصغر بكثير. غالبًا ما يشار إليها باسم بطاريات “الزر”، ويتم استخدامها في الإلكترونيات وأجهزة السمع وبطاقات المعايدة والساعات وغيرها من المنتجات المتخصصة. نظرًا لأنها مسطحة ومستديرة وبحجم حبة النعناع تقريبًا، فقد تبدو البطاريات الزرية جذابة (حتى مثل الحلوى) للأطفال. كونهم أطفالًا، فإنهم “يجربونها” – وينتهي بهم الأمر بابتلاع شيء لا ينبغي لهم فعله.

ماذا يحدث بعد ذلك؟ هناك بعض المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن ابتلاع بطارية زر، والتي يجب عليك وضعها في الاعتبار.