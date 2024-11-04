ماذا يحدث عندما تبتلع بطارية عن طريق الخطأ

قد تعتقد أنه من غير المرجح أن يبتلع أي شخص بطارية. ومع ذلك، فإنه يحدث من وقت لآخر. في الحقيقة، ينتهي الأمر بعدد أكبر من البطاريات في معدة الأشخاص كل عام مما قد تتوقعه: وفقًا لمركز السموم الوطني في العاصمة، يبتلع الأطفال والبالغون كل عام 3500 بطارية.
من المؤكد أنه سيكون من الصعب ابتلاع بطاريات أكبر، مثل تلك المستخدمة في أجهزة كشف الدخان والمصابيح الكهربائية. لكن أنواع البطاريات التي يتم تناولها عادة تكون أصغر بكثير. غالبًا ما يشار إليها باسم بطاريات “الزر”، ويتم استخدامها في الإلكترونيات وأجهزة السمع وبطاقات المعايدة والساعات وغيرها من المنتجات المتخصصة. نظرًا لأنها مسطحة ومستديرة وبحجم حبة النعناع تقريبًا، فقد تبدو البطاريات الزرية جذابة (حتى مثل الحلوى) للأطفال. كونهم أطفالًا، فإنهم “يجربونها” – وينتهي بهم الأمر بابتلاع شيء لا ينبغي لهم فعله.
ماذا يحدث بعد ذلك؟ هناك بعض المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن ابتلاع بطارية زر، والتي يجب عليك وضعها في الاعتبار.
مما يجعل التنفس أكثر صعوبة
أي جسم صغير، بما في ذلك المواد الغذائية الشائعة، يمكن أن يصبح عائقًا للتنفس أو خطر الاختناق إذا لم يدخل إلى الحلق بسلاسة. على الرغم من أن البطاريات الزرية يمكن أن تناسب حلق معظم الأشخاص (باستثناء الرضع والأطفال الصغار)، إلا أنه لا يزال من الممكن أن تستقر فيها. وعندما يحدث ذلك، فإنها يمكن أن تعيق مجرى الهواء وتجعل التنفس صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا.
يوضح ماونت سيناي أن أزرار البطارية التي تمنع عمليات التنفس الطبيعية لا يتم استهلاكها دائمًا أيضًا. وفي كثير من الحالات، يتم وضعها في الأنف، واستنشاقها إلى المريء، وتعلق.
كيف يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما يعاني من مشاكل في التنفس بسبب جسم غريب مثل بطارية الزر؟ لا يمكنك ذلك إلا إذا رأيت الشخص أو الطفل يأكل بطارية الزر. ولكن يمكنك التصرف بسرعة إذا بدا لك أن أحد الأشخاص من حولك يختنق أو يصدر صوت صفير أو يعاني من صعوبة في التنفس. لا يهم إذا كان السبب هو بطارية زر. القرار الصحيح هو الاتصال بالرقم 911 على الفور.
حرقان أنسجة الحلق
لا تؤدي بطاريات الزر التي تلتصق بالمريء دائمًا إلى قطع تنفس المبتلع. ومع ذلك، إذا ظلت موجودة داخل ثنايا الحلق الداخلي، فإنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى حروق الأنسجة.
قد يبدو الأمر صادمًا أن تنتج بطارية صغيرة ما يكفي من الحمض لحرق الأنسجة الحية المحيطة بها. لكن البطارية الزرية تظل بطارية، ويذكر موقع Johns Hopkins Medicine الجميع بأن جميع بطاريات الليثيوم ستخضع لتفاعل كيميائي عادي في وجود أي رطوبة. المريء عبارة عن بيئة رطبة جدًا، وبمجرد أن تبدأ تلك المواد الكيميائية في حرق أنسجة المريء، فإنها لن تتوقف حتى تتم إزالة البطارية. بالنسبة للأطفال الصغار جدًا، يمكن لبطارية واحدة أن تحترق في الحلق خلال ساعتين، مما يؤدي أحيانًا إلى وفاة الطفل، وفقا لمركز السموم الوطني العاصمة.
مرة أخرى، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان طفل أو شخص بالغ في منزلك قد ابتلع بطارية زر عن طريق الخطأ إذا اشتكى من إحساس بالحرقان في حلقه. ولهذا السبب توصي Johns Hopkins Medicine بالتوجه إلى أقرب غرفة طوارئ للحصول على رعاية سريعة.
إتلاف المعدة أو بطانة الأمعاء
ماذا يحدث عندما تمر بطارية الزر التي تم ابتلاعها عبر المريء إلى المعدة؟ وفي نهاية المطاف، قد تجد طريقها عبر القناة المعوية.
على الرغم من أن ممارسي الرعاية الصحية المعاصرين يقترحون في كثير من الأحيان الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتم التخلص من بطارية الزر المبتلعة بشكل طبيعي، فقد اكتشف بعض الباحثين قيمة الجراحة لاستعادة البطاريات المبتلعة. في دراسة أجريت عام 2020 في تنظير الجهاز الهضمي، قام المؤلفون بتقييم قيمة محاولة إخراج البطاريات الزرية من نظام المبتلع باستخدام التدخلات الطبية. وبعد الموازنة بين المخاطر والفوائد المترتبة على ترك البطارية “تمر” مقابل اتخاذ خطوات لإزالتها، توصلوا إلى أن إزالتها تقلل من تلف المعدة في المستقبل.
تذكر: لن تسبب البطاريات الزرية بالضرورة أي ألم في البطن بعد استهلاكها. ومع ذلك، يحذر Nemours KidsHealth من أن الأطفال الذين تناولوا بطاريات زرية قد يشكون من اضطراب في المعدة، وقد ينتجون برازًا دمويًا ورخوًا، وقد يصابون بالحمى. وبالتالي، إذا كنت تشك في أن طفلًا قد ابتلع بطارية زر، فإن الحصول على التشخيص والعلاج على الفور هو أفضل مسار للعمل.
اتباع الخطوات العملية بعد استهلاك البطارية عن طريق الخطأ
وغني عن القول أن معرفة أن طفلك أو أحد أحبائك قد ابتلع بطارية زر قد يضعك في حالة من الذعر. ومع ذلك، تقدم عيادة كليفلاند بعض التذكيرات للبقاء متزنًا في اللحظات العصيبة (والمخيفة).
أولا، تجنب جعل الفرد يتقيأ. قد يؤدي القيء إلى تفاقم المشكلة وقد يؤدي في النهاية إلى وضع بطارية الزر في الحلق. ثانيًا، لا تبدأ مناورة هيمليك إذا كنت تعلم يقينًا أن الشخص قد ابتلع بطارية زر. إذا لم تكن متأكدًا من سبب حدوث الاختناق، فاتصل بالرقم 911 للحصول على المشورة.
ثالثًا، إذا كان عمر الفرد أكثر من عام واحد، قم بإطعامه كمية صغيرة من العسل لإبطاء أو إيقاف التفاعل الكيميائي للبطارية المبتلعة، كما هو موضح في مقال عام 2018 في منظار الحنجرة. لا تعطي العسل للأطفال، لأنه قد يخلق مشكلة ثانوية. وأخيرا، اذهب إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن.
الحفاظ على بطاريات الأزرار في مكانها
ولحسن الحظ، فإن الكثير من البطاريات الزرية التي يتم تناولها تترك الجسم دون أن تسبب ضررًا دائمًا. ومع ذلك، فإن استهلاك البطاريات الزرية أمر خطير. إنه أمر خطير للغاية، في الواقع، أنه تم إقرار لوائح جديدة لحماية المستهلك بشأن أزرار البطارية في عام 2023.
كما هو موضح في بيان صحفي صادر عن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بالولايات المتحدة، يجب على جميع الشركات المصنعة للمنتجات التي تتطلب بطاريات زرية أن تتبع الآن قواعد اختبار أكثر صرامة. وبهذه الطريقة، سيكون الأطفال أقل عرضة للوصول بسهولة إلى البطاريات الصغيرة. وكما لاحظت اللجنة، تعرض أكثر من 70 طفلاً لأضرار قاتلة بسبب تناول بطاريات الأزرار. إن جعل الحصول على البطاريات أكثر صعوبة يمكن أن يمنع الوفيات في المستقبل.
يمكنك القيام بدورك لإبقاء البطاريات الزرية بعيدًا عن متناول الصغار من خلال التأكد من تخزينها دائمًا بشكل صحيح. تجنب ترك بطاريات الأزرار أو المنتجات ذات بطاريات الأزرار التي يسهل الوصول إليها في متناول الأطفال. القليل من الوقاية هو كل ما يتطلبه الأمر لإبعاد الطفل الفضولي عن الخطر.