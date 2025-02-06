ماذا يحدث عندما تغسل الملابس والمناشف معًا

عندما يكون لديك كومة كبيرة من الغسيل القذر الذي يطالب باهتمامك ، من المغري للغاية أن ترمي كل شيء في نفس دورة الغسيل وتسميها يوميًا. ومع ذلك ، فإن عدم فرز ملابسك قبل القيام بالغسيل سيكلفك وقتًا أكثر من غسل كل شيء معًا يوفر لك على المدى الطويل. ربما تعرف بالفعل أن غسل الغسيل المظلم والخفيف معًا سيتغير من الأقمشة الخفيفة ، لكن هل تفصل بينكاتك عن بقية غسيل الملابس الخاصة بك أيضًا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد ترغب في إعادة التفكير في ذلك. عندما تغسل ملابسك ومناشفك معًا ، من المحتمل أن يتم شطف العناصر المختلفين أو استنزافها على قدم المساواة داخل الآلات نظرًا لأن المناشف أكثر سمكًا من معظم أقمشة الملابس. بالإضافة إلى ذلك ، قد تنقل الوبر للمنشفة والصبغة والبكتيريا إلى ملابسك.
ونتيجة لذلك ، فإن غسل ملابسك ومناشفك وتجفيفها بشكل منفصل سيحمي غسيل ملابسك بشكل أفضل. إذا كنت تأخذ الوقت الكافي لفصل كل شيء بشكل مناسب ، فلا داعي للقلق بشأن المناشف الثقيلة التي تصطدم بعناصر الملابس الحساسة ، أو تدمير قطع خزانة الملابس المفضلة لديك ، أو الأقمشة الملوثة التي تتواصل مباشرة مع بشرتك مع جراثيم الحمام أو المطبخ. على الرغم من أن فرز الغسيل يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً ، إلا أنه يستحق العمل الإضافي. إذا لزم الأمر ، يمكنك جعل الرتيب أكثر بساطة باستخدام نظام تنظيم الغسيل 3-bin.
يعد غسل المناشف وملابسك معًا محفوفًا بالمخاطر
عندما يتعلق الأمر بالمناشف والملابس ، فإن الفرق بين الوزن والامتصاص وملمس الأقمشة هو ما يجعلها عرضة للتلف عندما يتم غسلها معًا في وقت واحد. ما لم تكن جميع الملابس في الماكينة وزنًا مشابهًا مثل المناشف ، مثل قطع الدنيم الثقيلة ، أو ملابس أخف وزناً أو أكثر حساسية ، قد تتلاشى أو تمزق أو حبوب منع الحمل. تنتج المناشف الرقيقة والملونة أيضًا الصبغة الوبر والبزارة التي تشق طريقها بسهولة إلى الملابس. من يريد قضاء بعض الوقت في تنظيف هذه الفوضى؟
إذا كنت ترغب في الحفاظ على بيئة صحية داخل منزلك (وعلى غسيل الملابس الخاصة بك) ، فقد تجد خطر نقل البكتيريا المحتملة من المناشف إلى ملابسك فيما يتعلق. هذا الخوف له ما يبرره ، بالنظر إلى كمية البكتيريا المقلقة الموجودة على المناشف. ساعد تشارلز جيربا ، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة أريزونا ، في وضع هذا في منظوره خلال مقابلة مع مرور الوقت. “بعد حوالي يومين ، إذا جفت وجهك على منشفة يدوية ، فمن المحتمل أن تحصل على المزيد من الإشارات إلى وجهك على وجهك أكثر مما لو كنت قد علقت رأسك في مرحاض وطرده” ، أوضح جيربا.
يقتل غسل المناشف وتجفيفها على حرارة عالية معظم هذه البكتيريا ، لكن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تلحق الضرر بأقمشة ملابس معينة. إن فصل الغسيل الخاص بك سيساعدك على تجنب هذا الخطأ في غسل المنشفة. إذا كنت لا تزال تصر على إلقاء كل من عناصر الغسيل في جهازك معًا ، فتأكد من الجمع بين المناشف فقط مع أقمشة ذات وزن ولون مماثل ، ووضع الجهاز على دورة متوسطة أو ثقيلة ، واستخدم منظفًا متوافقًا مع الأقمشة في الحمل.