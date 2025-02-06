ماذا يحدث عندما تغسل الملابس والمناشف معًا

عندما يتعلق الأمر بالمناشف والملابس ، فإن الفرق بين الوزن والامتصاص وملمس الأقمشة هو ما يجعلها عرضة للتلف عندما يتم غسلها معًا في وقت واحد. ما لم تكن جميع الملابس في الماكينة وزنًا مشابهًا مثل المناشف ، مثل قطع الدنيم الثقيلة ، أو ملابس أخف وزناً أو أكثر حساسية ، قد تتلاشى أو تمزق أو حبوب منع الحمل. تنتج المناشف الرقيقة والملونة أيضًا الصبغة الوبر والبزارة التي تشق طريقها بسهولة إلى الملابس. من يريد قضاء بعض الوقت في تنظيف هذه الفوضى؟

إذا كنت ترغب في الحفاظ على بيئة صحية داخل منزلك (وعلى غسيل الملابس الخاصة بك) ، فقد تجد خطر نقل البكتيريا المحتملة من المناشف إلى ملابسك فيما يتعلق. هذا الخوف له ما يبرره ، بالنظر إلى كمية البكتيريا المقلقة الموجودة على المناشف. ساعد تشارلز جيربا ، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة أريزونا ، في وضع هذا في منظوره خلال مقابلة مع مرور الوقت. “بعد حوالي يومين ، إذا جفت وجهك على منشفة يدوية ، فمن المحتمل أن تحصل على المزيد من الإشارات إلى وجهك على وجهك أكثر مما لو كنت قد علقت رأسك في مرحاض وطرده” ، أوضح جيربا.

يقتل غسل المناشف وتجفيفها على حرارة عالية معظم هذه البكتيريا ، لكن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تلحق الضرر بأقمشة ملابس معينة. إن فصل الغسيل الخاص بك سيساعدك على تجنب هذا الخطأ في غسل المنشفة. إذا كنت لا تزال تصر على إلقاء كل من عناصر الغسيل في جهازك معًا ، فتأكد من الجمع بين المناشف فقط مع أقمشة ذات وزن ولون مماثل ، ووضع الجهاز على دورة متوسطة أو ثقيلة ، واستخدم منظفًا متوافقًا مع الأقمشة في الحمل.