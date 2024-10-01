ماذا يحدث عندما يتناول الرجال الفياجرا كل يوم؟

تنتمي الفياجرا (السيلدينافيل) إلى فئة من الأدوية تسمى مثبطات PDE5 التي تعمل على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم لعلاج ضعف الانتصاب (ED). سيصف لك طبيبك الجرعة المناسبة من الفياجرا لمساعدتك على تطوير الانتصاب أثناء الإثارة الجنسية. يتم تناول الفياجرا حسب الحاجة، مما يعني أنك تتناول جرعتك قبل 30 دقيقة إلى ساعة من النشاط الجنسي.

على الرغم من أنك لا تحتاج إلى تناول الفياجرا كل يوم لعلاج الضعف الجنسي، إلا أنه من الآمن تناولها كل يوم، كما يقول طبيب المسالك البولية جوستين دوبين، في مقابلة مع هيلث دايجست. وقال: “من المهم أن نفهم أن الفياجرا تستمر من 4 إلى 6 ساعات فقط، لذا ما لم يتم توقيتها بشكل صحيح لممارسة النشاط الجنسي كل يوم، فقد لا يكون ذلك مفيدًا لك”.

ويضيف دوبين أن تناول الفياجرا كل يوم لا يؤدي إلا إلى تحسين تدفق الدم أثناء وجود الدواء في نظامك. تبقى مثبطات PDE5 الأخرى في الجسم لفترة أطول. وقال: “سياليس طويل المفعول، والذي يستمر لمدة تصل إلى 36 ساعة، هو عادة دواء الضعف الجنسي الذي أوصي به للرجال الذين يرغبون في تناول الدواء يوميا”.