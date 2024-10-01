ماذا يحدث عندما يتناول الرجال الفياجرا كل يوم؟

تنتمي الفياجرا (السيلدينافيل) إلى فئة من الأدوية تسمى مثبطات PDE5 التي تعمل على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم لعلاج ضعف الانتصاب (ED). سيصف لك طبيبك الجرعة المناسبة من الفياجرا لمساعدتك على تطوير الانتصاب أثناء الإثارة الجنسية. يتم تناول الفياجرا حسب الحاجة، مما يعني أنك تتناول جرعتك قبل 30 دقيقة إلى ساعة من النشاط الجنسي.
على الرغم من أنك لا تحتاج إلى تناول الفياجرا كل يوم لعلاج الضعف الجنسي، إلا أنه من الآمن تناولها كل يوم، كما يقول طبيب المسالك البولية جوستين دوبين، في مقابلة مع هيلث دايجست. وقال: “من المهم أن نفهم أن الفياجرا تستمر من 4 إلى 6 ساعات فقط، لذا ما لم يتم توقيتها بشكل صحيح لممارسة النشاط الجنسي كل يوم، فقد لا يكون ذلك مفيدًا لك”.
ويضيف دوبين أن تناول الفياجرا كل يوم لا يؤدي إلا إلى تحسين تدفق الدم أثناء وجود الدواء في نظامك. تبقى مثبطات PDE5 الأخرى في الجسم لفترة أطول. وقال: “سياليس طويل المفعول، والذي يستمر لمدة تصل إلى 36 ساعة، هو عادة دواء الضعف الجنسي الذي أوصي به للرجال الذين يرغبون في تناول الدواء يوميا”.
قد ترتبط الفياجرا بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر
أحد الأسباب التي قد تجعلك تفكر في تناول الفياجرا كل يوم هو تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر. تحجب الفياجرا PDE5 وتزيد من وجود رسول في خلاياك يسمى cGMP، ويعتبر cGMP مهمًا لصحة الدماغ. لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر إنزيمات PDE5 أكثر نشاطًا، والتي تعمل على تحطيم cGMP. وفقًا لمراجعة عام 2020 في مجلة تقارير مرض الزهايمر، قد تحسن الفياجرا ليس فقط تدفق الدم إلى القضيب ولكن أيضًا إلى الدماغ. قد تؤدي الجرعات المنخفضة من الفياجرا إلى تنشيط البروتين الذي يحمي الدماغ ويساعد على تعزيز إنتاج الطاقة في الخلايا.
في دراسة أجريت عام 2021 في علم السموم البشرية والتجريبية، تم إعطاء السيلدينافيل لفئران الزهايمر. وقد أدى هذا الدواء إلى تحسين ذاكرتهم، وتقليل الضرر في خلايا الدماغ، وتقليل التهاب الدماغ. قامت دراسة أجريت عام 2021 بتحليل البيانات الصحية لأكثر من 7 ملايين شخص تناولوا أدوية مختلفة مثل السيلدينافيل لمعرفة من هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر (إليك العلامات التحذيرية لمرض الزهايمر). كان الأشخاص الذين تناولوا السيلدينافيل أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 69٪ مقارنة بالأشخاص المتطابقين الذين لم يتناولوا السيلدينافيل. ولوحظ أيضًا هذا الانخفاض في خطر الإصابة بمرض الزهايمر مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أدوية أخرى لعلاج ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني. ومع ذلك، هناك حاجة إلى البحوث السريرية على البشر.
الآثار الجانبية للفياجرا
وفقًا للدكتور جاستن دوبين، يمكن أن يكون للفياجرا آثار جانبية مثل الصداع أو سيلان الأنف أو الارتجاع الحمضي أو احمرار الوجه، لكن معظم الناس يتحملون الدواء جيدًا. قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية خطيرة للفياجرا، مثل انخفاض تدفق الدم إلى العصب البصري. إن تناول كمية كبيرة من الفياجرا يمكن أن يزيد من خطر حدوث هذه الآثار الجانبية، لذا تأكد من تناول الفياجرا حسب توجيهات الطبيب. وقال دوبين: “من غير المرجح أن تزداد الآثار الجانبية إذا تناولته يوميا، حيث أن الدواء يستمر لمدة 4 إلى 6 ساعات فقط في نظامك”. “إذا كانت لديك آثار جانبية في المقام الأول، ففكر في تناول أحد أدوية الضعف الجنسي الأخرى بمجرد التحدث مع مقدم الخدمة الخاص بك.”
يجب أن يعرف طبيبك إذا كان لديك تاريخ من مشاكل القلب قبل تناول الفياجرا. يجب على الأشخاص الذين يتناولون النترات لعلاج آلام الصدر أو مشاكل في القلب عدم تناول الفياجرا. وقال دوبين: “الرجال الذين يستخدمون البوبرس (استنشاق الأبخرة لإثارة الانتشاء) لا يمكنهم أيضًا استخدام الفياجرا أو السياليس”. “إن تناول البوبرس أو النترات مع الفياجرا أو السياليس يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم لديك بدرجة كافية لتعريضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.”