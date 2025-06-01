ماذا يحدث لأنبوبك عندما تأخذ الكثير من المغنيسيوم ستيرات

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حتى لو لم تسمع أبدًا عن ستيرات المغنيسيوم ، فهناك فرصة جيدة للغاية لتستهلكها في مرحلة ما من حياتك. وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 المنشورة في تقارير السموم ، فإن Magnesium Stearate هو مضافة غذائية يمكن العثور عليها في أي شيء من المكملات الغذائية والحبوب الصيدلانية إلى المكونات والتوابل عندما تكون في شكل مسحوق.
على الرغم من أنه يعتبر غير سامة ، إلا أنه عندما يتم تناول الكثير من المغنيسيوم ، فإنه يعمل على أنه ملين. بمعنى آخر ، يمكنك أن تقضي يومًا جيدًا لنفسك ، ولكن إذا تجاوزت الكمية المناسبة من ستيرات المغنيسيوم ، فإن هذا اليوم الجيد قد يتحول بسرعة إلى حاجة إلى قضاء بعض الوقت في المرحاض مع حالة الإسهال الشديدة. لهذا السبب فإن معرفة المنتجات التي تحتوي على ستيرات المغنيسيوم أمر مهم ، و – حقيقة ممتعة – إنها ليست فقط في الأدوية والخبز.
نظرًا لأن ستيرات المغنيسيوم عبارة عن نوع من الملح مكون من المغنيسيوم المعدني وحمض الأسطوري (وهو دهون مشبعة) ، يمكن العثور عليه في الزيوت الطبيعية ، مثل القطن ، النخيل ، وجوز الهند. يحتوي سمك السلمون والدجاج والشوكولاتة والجوز أيضًا على بعض منتجات الألبان مثل البيض والجبن.
كم هو الكثير من المغنيسيوم ستيرات؟
إذا كنت ترغب في التأكد من أنك لا تنتهي بطريق الخطأ ، مما يؤدي إلى إحداث الإسهال أو إنشاء حاجة فورية للحصول على حركة الأمعاء ، فأنت تريد الحفاظ على استهلاكك ستيرات المغنيسيوم ضمن نطاق صحي. وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية ، فإن هذا يعني البقاء أقل من 2500 ملليغرام لكل كيلوغرام من وزن جسمك في اليوم. من المسلم به أن هذا سيستغرق القليل من الرياضيات ، ولكن إذا قمت بتحويل وزن جسمك من الجنيهات إلى كيلوغرامات – هذا هو المكان الذي تكون فيه مخططات التحويل عبر الإنترنت في متناول يدي – ثم اضرب الكيلوغرام بمقدار 2500 ، سيكون لديك إجمالي ملليغرام مناسب من ستيرات المغنيسيوم لجسمك على أساس يومي. على سبيل المثال ، إذا كنت تزن 150 رطلاً ، فلا ينبغي أن يتجاوز تناول المغنيسيوم ستيراتك 170،000 ملليغرام في اليوم.
يعتبر Stearate المغنيسيوم “عامل تدفق” أو بشكل أكثر تحديداً ، مواد تشحيم من قبل شركات الأدوية. تمنع هذا العقار التشحيم الأدوية والمكملات الغذائية ، وكذلك المنتجات الأخرى ، من التمسك ببعضها البعض. يسمح Stearate المغنيسيوم أيضًا حبوب منع الحمل بالتحرك بسلاسة من خلال الجهاز الهضمي. ولهذا السبب ، من السهل معرفة السبب ، بشكل فائض ، يمكن أن يهيج الأمعاء والأمعاء. عندما يحدث هذا ، من الطبيعي أن تشعر بالحاجة الشديدة إلى أنبوب ، أو قد تحدث الإسهال. (هنا كل نوع من أنواع أنبوب ، أوضح.)
ماذا تفعل إذا كنت تستهلك الكثير من المغنيسيوم ستيرات
على الرغم من أن احتمالية استهلاك الكثير من المغنيسيوم ستيرات ، وخاصة عن طريق الأدوية أو المكملات الغذائية – والتي تحتوي الأخير على أقل من 20 ملليغرام (أقل من 1 ٪) لكل حبوب منع الحمل ، لكل مختبر المستهلك – لا يمكن أن يكون للمغنيسيوم الكثير من الآثار الجانبية ، بما في ذلك الغثيان أو القيء ، والانخفاض ، والضعف ، والضعف. ومع ذلك ، فإن تناول الجعة الزائدة على المغنيسيوم لدرجة أنه ليس سببًا للقلق أمرًا نادرًا ؛ إن Stearate المغنيسيوم ليس حتى أحد أشكال المغنيسيوم الأربعة التي من المحتمل أن تسبب أعراضًا غير سارة في حالة جرعة زائدة (عبر الأخبار الطبية اليوم).
في نهاية المطاف ، سواء كان ستيرات المغنيسيوم أو كربونات المغنيسيوم أو شكل آخر من أشكال المغنيسيوم ، فإن كل شيء يتعلق بالاعتدال. يمكن أن تصبح معظم الأشياء التي نضعها أو على أجسادنا مشكلة إذا كنا نتفوق عليها ، وبالتالي فإن الهدف من ذلك هو عدم الإفراط في التغلب على أي شيء ودائمًا ما ينتبه إلى ما يحاول جسمك إخبارك به. بمعنى آخر ، إذا كان لديك إسهال فجأة ، فمن المحتمل أن يكون هناك سبب لذلك ، ويستحق النظر إلى ما استهلكته.
يمكن بسهولة إدارة الإسهال عن طريق الراحة ، وأخذ البزموت تحت البصير دون وصفة طبية مثل Pepto-bismol أو kaopectate ، والبقاء رطب. إذا استمرت الأعراض ، فاتصل بطبيبك ، في حالة عدم سبب الإسهال الخاص بك عن ستيرات المغنيسيوم وهناك مشكلة أخرى في اللعب.