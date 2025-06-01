ماذا يحدث لأنبوبك عندما تأخذ الكثير من المغنيسيوم ستيرات

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حتى لو لم تسمع أبدًا عن ستيرات المغنيسيوم ، فهناك فرصة جيدة للغاية لتستهلكها في مرحلة ما من حياتك. وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 المنشورة في تقارير السموم ، فإن Magnesium Stearate هو مضافة غذائية يمكن العثور عليها في أي شيء من المكملات الغذائية والحبوب الصيدلانية إلى المكونات والتوابل عندما تكون في شكل مسحوق.

على الرغم من أنه يعتبر غير سامة ، إلا أنه عندما يتم تناول الكثير من المغنيسيوم ، فإنه يعمل على أنه ملين. بمعنى آخر ، يمكنك أن تقضي يومًا جيدًا لنفسك ، ولكن إذا تجاوزت الكمية المناسبة من ستيرات المغنيسيوم ، فإن هذا اليوم الجيد قد يتحول بسرعة إلى حاجة إلى قضاء بعض الوقت في المرحاض مع حالة الإسهال الشديدة. لهذا السبب فإن معرفة المنتجات التي تحتوي على ستيرات المغنيسيوم أمر مهم ، و – حقيقة ممتعة – إنها ليست فقط في الأدوية والخبز.

نظرًا لأن ستيرات المغنيسيوم عبارة عن نوع من الملح مكون من المغنيسيوم المعدني وحمض الأسطوري (وهو دهون مشبعة) ، يمكن العثور عليه في الزيوت الطبيعية ، مثل القطن ، النخيل ، وجوز الهند. يحتوي سمك السلمون والدجاج والشوكولاتة والجوز أيضًا على بعض منتجات الألبان مثل البيض والجبن.