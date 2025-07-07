ماذا يحدث للجسم عندما يكون مغلفًا بالخرسانة؟

على الرغم من أنه ليس موضوعًا شائعًا ، إلا أن هناك تجربتين مسجلين على الأقل توضح آثار الخرسانة على عملية التحلل – كلاهما باستخدام الخنازير بدلاً من البشر. إحداها هي دراسة مجلة أمريكية للطب والعلم الأمامي لعام 2013. وشملت دفن أربع جثث الخنازير (التي ماتت لأسباب طبيعية) في الأسمنت لفحص الآثار العيانية والمجهرية بعد الوفاة. على مدار ستة أشهر ، تم فتح الكتلة الخرسانية التي تم فيها دفن الجثث لتحليل الخنازير.

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بعد الشهر الأول ، بدأت الأجسام في التعفن ، وتم تعديل الأرجل جزئيًا. في شهرين ، تقدمت الهيكل العظمي ، وكذلك تعفن كبير من الظهر والبطن. بين الشهرين الثالث والستة أشهر ، أصبحت الأجسام محنطة في الغالب بعلامات Adipocere-أنسجة ما بعد الوفاة الدهنية المعروفة أيضًا باسم الشمع الخاطئ الذي يتشكل في ظل ظروف محددة من الأكسجين. نتيجة لذلك ، خلص الباحثون إلى أن “التغيرات المجهرية قد تتأخر في الخرسانة”.

في تجربة علم الأحياء في عام 2020 ، تم دفن خنزير متقطع بطريقة مماثلة لتجربة رجل بشري تم قتله ، ودفنه ، ودفنه في الخرسانة. تم إجراء التجربة لأغراضين: لاختبار قدرة التكنولوجيا الإشعاعية على تحديد موقع بقايا مدفونة في الأسمنت ، ولتحليل آثار جسم مغلفة بالخرسانة على التحلل. عند قياس معدل التحلل على مدار عام ، وجد الباحثون أنه بحلول نهاية التجربة ، أظهر رأس الخنزير علامات تحلل متقدمة ، بينما كانت ساقها لا تزال في المراحل المبكرة. لذلك ، أثبتت كلتا الدراستين أن أجسام الخنازير المغطاة بالخرسانة ليست بالتأكيد محصنة ضد التحلل.

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