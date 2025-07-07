ماذا يحدث للجسم عندما يكون مغلفًا بالخرسانة؟

مباشرة بعد الموت تقريبًا ، يبدأ الجسم في التحلل. بعد أن توقف القلب عن النبض وتغلق الأعضاء ، تبدأ العضلات في تصلب أثناء الوفاة الصارمة. ثم يتحول التحلل الذاتي في كسر الخلايا مع إنزيمات الجسم الخاصة. المرحلة التالية من عملية التحلل هي انتفاخ الجسم ، الناجم عن البكتيريا في الأمعاء التي تنتج غاز الرائحة. يتم إبطاء هذه المرحلة – وبقية العملية التي تنتهي في الهيكل العظمي – عندما يتم إغلاق الجسم في نعش ، خاصة إذا تم تحنيطه.
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بشكل عام ، يستغرق الأمر ما يقرب من 10 إلى 15 عامًا حتى يتحلل الجسم بالكامل داخل التابوت. وفقًا لنيكولاس باسالاكوا ، أستاذ مشارك في محطة أبحاث العظام في الطب الشرعي بجامعة كارولينا الغربية. ، تستغرق عملية التحلل حوالي خمس سنوات للهيئات التي لم يتم دفنها (لكل علوم حي). ولكن ماذا عن جسم مختوم في الخرسانة؟ محاصرة في مثل هذه البيئة المحكمة الإغلاق ، هل ستتأخر العملية لفترة أطول – أو ربما تتوقف تمامًا؟ في حين أن هناك قدرًا محدودًا من الأدلة الموجودة في هذا الموضوع ، فإن ما نعرفه هو أن الخرسانة قد تحافظ على جثة – إلى حد ما.
الخنازير في بطانية ملموسة
على الرغم من أنه ليس موضوعًا شائعًا ، إلا أن هناك تجربتين مسجلين على الأقل توضح آثار الخرسانة على عملية التحلل – كلاهما باستخدام الخنازير بدلاً من البشر. إحداها هي دراسة مجلة أمريكية للطب والعلم الأمامي لعام 2013. وشملت دفن أربع جثث الخنازير (التي ماتت لأسباب طبيعية) في الأسمنت لفحص الآثار العيانية والمجهرية بعد الوفاة. على مدار ستة أشهر ، تم فتح الكتلة الخرسانية التي تم فيها دفن الجثث لتحليل الخنازير.
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بعد الشهر الأول ، بدأت الأجسام في التعفن ، وتم تعديل الأرجل جزئيًا. في شهرين ، تقدمت الهيكل العظمي ، وكذلك تعفن كبير من الظهر والبطن. بين الشهرين الثالث والستة أشهر ، أصبحت الأجسام محنطة في الغالب بعلامات Adipocere-أنسجة ما بعد الوفاة الدهنية المعروفة أيضًا باسم الشمع الخاطئ الذي يتشكل في ظل ظروف محددة من الأكسجين. نتيجة لذلك ، خلص الباحثون إلى أن “التغيرات المجهرية قد تتأخر في الخرسانة”.
في تجربة علم الأحياء في عام 2020 ، تم دفن خنزير متقطع بطريقة مماثلة لتجربة رجل بشري تم قتله ، ودفنه ، ودفنه في الخرسانة. تم إجراء التجربة لأغراضين: لاختبار قدرة التكنولوجيا الإشعاعية على تحديد موقع بقايا مدفونة في الأسمنت ، ولتحليل آثار جسم مغلفة بالخرسانة على التحلل. عند قياس معدل التحلل على مدار عام ، وجد الباحثون أنه بحلول نهاية التجربة ، أظهر رأس الخنزير علامات تحلل متقدمة ، بينما كانت ساقها لا تزال في المراحل المبكرة. لذلك ، أثبتت كلتا الدراستين أن أجسام الخنازير المغطاة بالخرسانة ليست بالتأكيد محصنة ضد التحلل.
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الأجسام البشرية المغطاة بالخرسانة سوف تتحلل حتما
لذلك ، تتحلل أجسام الخنزير في الخرسانة. هل يذهب الشيء نفسه للأجسام البشرية؟ على الرغم من عدم وجود سجلات لدراسات مماثلة تستخدم الجثث البشرية بدلاً من جثث الخنازير لتحليل التحلل ، إلا أن هناك العديد من حالات الأجسام البشرية التي تم العثور عليها في الخرسانة – عادةً في ظل ظروف القتل.
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ذكرت مقالة نشرت على علوم الطب الشرعي ست حالات من أجسام بشرية مملوءة بالخرسانة و/أو مختومة خلف الطوب. في كل حالة ، كان المتوفى ضحايا للقتل ، وأجسادهم مخبأ من قبل قتلةهم. تضمنت الحالة 2 في التقرير بقايا امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا عثر عليها في قبو تم لفها في قفزة رقائق ومغطاة في حوض من الطوب المملوء بالخرسانة. أعلن التقرير أن “رائحة التعفن كانت ملحوظة” في القبو ، مما يشير إلى أدلة على تحلل الجسم قبل حفرها لتشريح الجثة. قامت الحالة 6 في التقرير بتفصيل النتائج التي توصلت إليها امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا في كهف عميق في حديقتها التي كانت مليئة بالخرسانة ، بما في ذلك صورة رسومية لبقاياها المصورة.
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وخلص المقال إلى أنه في جميع الحالات الست ، كانت الأجسام المسلحة الخرسانية ملفوفة في مواد مختلفة ، وأبلغت أن “الجثث تم حفظها في مرحلة محددة من التعفن” وإضافة ذلك ، “وضع الجثث في الخرسانة و/أو الختم مع الطائر لا يمنع الرائحة”. بطبيعة الحال ، فإن الصورة تساوي ألف كلمة ، وصور من هذه البقايا تصور الكثير من علامات التحلل الجسدي ، حتى عند دفنها في قبر خرساني.