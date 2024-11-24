ماذا يحدث للكولسترول عند تناول التونة المعلبة كل يوم (والمخاطر التي لا يجب أن تتجاهلها)

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الصحية الجاهزة، تعتبر التونة المعلبة من بين الخمسة الأوائل. تعتبر التونة المعلبة بمثابة وجبة خفيفة سريعة غنية بالبروتين لإبقائك ممتلئًا حتى وقت العشاء المتأخر، ولكن يمكنك أيضًا تزيين التونة المعلبة ببعض البازلاء والمعكرونة في طبق تونة لذيذ.

تعد التونة أيضًا خيارًا منخفض السعرات الحرارية وعالي البروتين حيث تحتوي فقط على 142 سعرة حرارية لعلبة واحدة و32 جرامًا من البروتين. على عكس الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين، تحتوي التونة على القليل من الدهون المشبعة. وقال تامي بيست، اختصاصي تغذية وتغذية مسجل في Top Nutrition Coaching، لصحيفة Health Digest: “عند استبدال الأطعمة ذات الدهون المشبعة العالية بالأطعمة الغنية بالبروتينات ذات الدهون المشبعة المنخفضة مثل التونة المعلبة، يمكنك خفض مستويات الكوليسترول في الدم”.

العديد من أنواع التونة المعلبة غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، والتي يمكن أن تخفض أيضًا أنواعًا معينة من الدهون في الدم. تقول بيست إن تناول التونة المعلبة كل يوم يمكن أن يساعدك على خفض نسبة الكوليسترول لديك، لكنها تحذر من أن بعض أنواع التونة يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الزئبق أو ثنائي الفينول أ (BPA).