ماذا يحدث للكولسترول عند تناول التونة المعلبة كل يوم (والمخاطر التي لا يجب أن تتجاهلها)

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الصحية الجاهزة، تعتبر التونة المعلبة من بين الخمسة الأوائل. تعتبر التونة المعلبة بمثابة وجبة خفيفة سريعة غنية بالبروتين لإبقائك ممتلئًا حتى وقت العشاء المتأخر، ولكن يمكنك أيضًا تزيين التونة المعلبة ببعض البازلاء والمعكرونة في طبق تونة لذيذ.
تعد التونة أيضًا خيارًا منخفض السعرات الحرارية وعالي البروتين حيث تحتوي فقط على 142 سعرة حرارية لعلبة واحدة و32 جرامًا من البروتين. على عكس الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين، تحتوي التونة على القليل من الدهون المشبعة. وقال تامي بيست، اختصاصي تغذية وتغذية مسجل في Top Nutrition Coaching، لصحيفة Health Digest: “عند استبدال الأطعمة ذات الدهون المشبعة العالية بالأطعمة الغنية بالبروتينات ذات الدهون المشبعة المنخفضة مثل التونة المعلبة، يمكنك خفض مستويات الكوليسترول في الدم”.
العديد من أنواع التونة المعلبة غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، والتي يمكن أن تخفض أيضًا أنواعًا معينة من الدهون في الدم. تقول بيست إن تناول التونة المعلبة كل يوم يمكن أن يساعدك على خفض نسبة الكوليسترول لديك، لكنها تحذر من أن بعض أنواع التونة يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الزئبق أو ثنائي الفينول أ (BPA).
اختيار التونة منخفضة الزئبق وBPA
على الرغم من أن الأسماك توفر العديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحتك، إلا أن معظم الأسماك تحتوي على بعض آثار الزئبق. وقال بست: “إن سمك التونة الخفيفة وسمك التونة الوثابة يحتويان على نسبة أقل من الزئبق، في حين أن سمك التونة الجاحظة والبكورة يحتويان على نسبة أعلى من الزئبق”. تقول وكالة حماية البيئة الأمريكية أن المستويات العالية من الزئبق في نظامك يمكن أن تسبب ضعف العضلات، وفقدان التنسيق، وضعف الرؤية أو الكلام. يمكن أن يؤثر الزئبق أيضًا على نمو الدماغ والجهاز العصبي لدى الأطفال الذين لم يولدوا بعد، والرضع، والأطفال الصغار. يقول بيست أنه يمكن للأطفال الصغار تناول أوقية من التونة منخفضة الزئبق لمدة تصل إلى ثلاث مرات في الأسبوع، ويجب على النساء الحوامل والمرضعات الحد من تناول التونة إلى حصتين من التونة منخفضة الزئبق في الأسبوع.
ويشير بيست أيضًا إلى أن بعض التونة المعلبة يمكن أن تحتوي على مستويات عالية من مادة BPA، والتي يمكن أن تعزز الالتهاب. على الرغم من أن مادة BPA ترتبط غالبًا بزجاجات المياه البلاستيكية، إلا أن بعض علب الطعام تكون مبطنة أيضًا بمادة BPA. يمكن أن تؤدي مادة BPA إلى تعطيل الهرمونات والوظيفة الإدراكية لديك. اختبرت مجموعة مراقبة سويسرية 10 علامات تجارية من التونة المعلبة المباعة في الاتحاد الأوروبي، ووجدت أن جميعها تجاوزت عتبة السلامة التي حددتها هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، على الرغم من تصنيفها على أنها خالية من مادة BPA (عبر مجلة سلامة الأغذية).
طريقة عمل التونة المعلبة الصحية
يبتعد مصنعو المواد الغذائية الآن عن تبطين علبهم بمادة BPA. يقول معهد مصنعي العلب أن 98% من الأطعمة المعلبة في الولايات المتحدة تستخدم بطانة خالية من مادة BPA. من الأفضل أن تبحث عن علب أو أكياس خالية من مادة BPA عند التسوق لشراء التونة المعلبة. وقالت: “من الأفضل اختيار الأصناف ذات الزعانف الصفراء أو الخفيفة لتقليل التعرض للزئبق”. “وبالمثل، فكر في الاستدامة واختر الأصناف التي يتم اصطيادها بالعمود والخط وتحمي الحياة البحرية الأخرى.”
بدلاً من خلط التونة المعلبة مع المايونيز، يقترح بيست بديلاً يحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة من المايونيز. وقالت: “اهرس ثمرة أفوكادو ناضجة، واخلطها مع التونة المعلبة، ثم أضف عصير الليمون ومزيج توابل الفلفل والليمون للاستمتاع بها”. يمكنك أيضًا إضافة بعض الخضروات الصحية إلى مزيج من التونة المعبأة في الزيت والبيض العضوي المسلوق والمايونيز المصنوع من زيت الزيتون. أضف بعض التفاح والجوز للحصول على القليل من الحلاوة والمقرمشة، وصلصة الخل البلسمي للحصول على نكهة منعشة. وأضاف بست: “الخيار الصحي والمزيج اللذيذ هو تحضير بعض المعكرونة عالية البروتين، وتقليب بعض الجرجير الفلفلي، والتونة المعلبة، ونبات الكبر، وجبنة البارميزان، وعصير الليمون الطازج، وزيت الزيتون”.