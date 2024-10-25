ماذا يحدث للكوليسترول لديك عندما تأكل الشيريوس كل يوم؟

من بين جميع خيارات الإفطار الباردة في ممر الحبوب، يظل Cheerios واحدًا من أكثر الخيارات شعبية، وفقًا لتصنيفات بحث Google من عام 2004 إلى عام 2023 (عبر Food & Wine). وظلت ملائمة لأجيال عديدة (ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الحملات الإعلانية الإبداعية، مثل الحملة التي تجمع بين الطراز القديم والحداثة والتي تركت مجال التسويق يتدفق في عام 2020).

أحد أكثر الجوانب التي لا تنسى في Cheerios هو ادعائها الرائع بأنها “يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول كجزء من نظام غذائي صحي للقلب.” ولكن هل يعد وعدها بمكافحة الكوليسترول مجرد شعار تسويقي رائع، أم أن وعاء الصباح من Cheerios يمكن أن يؤثر حقًا على مستويات الكوليسترول لديك؟

لمعرفة الإجابة، دعونا نتوجه أولاً مباشرة إلى المكونات والملصقات الغذائية الخاصة بـ Original Cheerios. المكونات الرئيسية المذكورة تشمل الشوفان الكامل والسكر. يُظهر تحليل التغذية أن 1.5 كوب من Cheerios يعد بـ 4 جرامات من الألياف الغذائية و 2 جرام من السكر. بشكل عام، تساعد هذه المعلومات في رسم صورة إيجابية لما يمكن أن يحدث للكوليسترول لديك عن طريق تناول Cheerios يوميًا.