ماذا يحدث للكوليسترول لديك عندما تأكل الشيريوس كل يوم؟

من بين جميع خيارات الإفطار الباردة في ممر الحبوب، يظل Cheerios واحدًا من أكثر الخيارات شعبية، وفقًا لتصنيفات بحث Google من عام 2004 إلى عام 2023 (عبر Food & Wine). وظلت ملائمة لأجيال عديدة (ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الحملات الإعلانية الإبداعية، مثل الحملة التي تجمع بين الطراز القديم والحداثة والتي تركت مجال التسويق يتدفق في عام 2020).
أحد أكثر الجوانب التي لا تنسى في Cheerios هو ادعائها الرائع بأنها “يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول كجزء من نظام غذائي صحي للقلب.” ولكن هل يعد وعدها بمكافحة الكوليسترول مجرد شعار تسويقي رائع، أم أن وعاء الصباح من Cheerios يمكن أن يؤثر حقًا على مستويات الكوليسترول لديك؟
لمعرفة الإجابة، دعونا نتوجه أولاً مباشرة إلى المكونات والملصقات الغذائية الخاصة بـ Original Cheerios. المكونات الرئيسية المذكورة تشمل الشوفان الكامل والسكر. يُظهر تحليل التغذية أن 1.5 كوب من Cheerios يعد بـ 4 جرامات من الألياف الغذائية و 2 جرام من السكر. بشكل عام، تساعد هذه المعلومات في رسم صورة إيجابية لما يمكن أن يحدث للكوليسترول لديك عن طريق تناول Cheerios يوميًا.
الألياف القابلة للذوبان هي صديق قلبك
دعمت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة Nutrients استخدام الألياف الغذائية للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، مع ملاحظة أن البالغين تحت سن 50 عامًا يجب أن يستهدفوا 25 جرامًا (للنساء) أو 38 جرامًا (للرجال) من الألياف يوميًا، حتى لو كانوا يخضعون لفحوصات إضافية. علاجات الكولسترول مثل تناول الستاتينات.
على الرغم من أن قيمة 4 جرامات من الألياف الغذائية في Cheerios مثيرة للإعجاب، إلا أن 2 جرام من الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تحدث فرقًا أيضًا في قراءات الكوليسترول لديك. كما أظهرت مراجعة عام 2021 في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن استهلاك الألياف القابلة للذوبان يمكن أن يكون له تأثير تقليلي معتدل على أعداد كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة “الضار” (LDL).
مع ذلك، يجب على المرء أن يأكل الكثير من أطباق تشيريوس فقط للوصول إلى الكمية اليومية الموصى بها من الألياف الغذائية – والتي، باعتراف الجميع، ليست فكرة جيدة عندما تفكر في محتواها من السكر (بالإضافة إلى حقيقة أن هناك مصادر أخرى مغذية أكثر للألياف الغذائية هناك).
المحافظة على نسبة السكر منخفضة لخفض نسبة الكولسترول
على الرغم من أن تشيريوس يحتوي على بعض السكر، إلا أنه لا يحتوي على كمية زائدة من السكر، حتى بالمقارنة مع خيارات الإفطار الأخرى. يجب أن يكون هذا بمثابة موسيقى لأذنيك، مع العلم أن جمعية القلب الأمريكية تقترح أن تحدد النساء تناول السكر إلى 25 جرامًا يوميًا والرجال إلى 36 جرامًا يوميًا. يندرج Cheerios جيدًا ضمن هذه الإرشادات، مما يعني أنه من غير المرجح أن يتجاوز الحد المسموح به (طالما أنك تأكل الحبوب باعتدال بالطبع).
ومع ذلك، لا تزال ترغب في الحفاظ على نظام غذائي منخفض السكر نسبيًا بالإضافة إلى تناول تشيريوس. وفقًا لـ Healthline، تم ربط تناول الكثير من السكر بانخفاض نسبة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة “الجيد”، بالإضافة إلى زيادة الدهون الثلاثية “الضارة”. ومع ذلك، فقد وجدت الأبحاث أدلة على أن اتباع نظام غذائي طويل الأمد يعتمد على تناول كميات منخفضة من السكر المضاف لا يحسن LDL وHDL (عبر Medical News Today). وبالتالي، قد ترغب في مراقبة كمية السكر التي تتناولها تحسبًا، ويمكن أن يساعدك مضغ تشيريوس بعناية على البقاء ضمن الحد المسموح به.
بدائل لتعزيز الشوفان في الصباح
بالطبع، قد تجد أن تناول Cheerios كالساعة يصبح مملًا بعض الشيء بعد فترة من الوقت. إذا كنت لا تزال ترغب في تناول نسبة عالية من الألياف وقليلة السكر في الصباح، يمكنك تجربة دقيق الشوفان الساخن بدلاً من ذلك. وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن كوبًا واحدًا من الشوفان المطبوخ مع الماء يوفر 3.98 جرامًا من الألياف الغذائية و0.632 جرامًا من السكر – تقريبًا نفس الكمية من الألياف الموجودة في حصة من Cheerios، ولكن مع كمية أقل من السكر. يمكنك أيضًا إضافة الشوفان الخام إلى العصير المفضل لديك؛ فقط ابدأ صغيرًا ثم قم بزيادة محتوى الشوفان تدريجيًا حتى تحصل على القوام المثالي.
أيضًا، قد ترغب في التفكير مرتين قبل استبدال Original Cheerios بأحد أصناف النكهات الخاصة بالعلامة التجارية. على الرغم من أن هذه الأصناف مصنوعة أيضًا من الشوفان كمكون رئيسي، إلا أن محتواها من السكر يمكن أن يكون مرتفعًا جدًا. على سبيل المثال، يحتوي Honey Nut Cheerios Medley Crunch على 12 جرامًا من السكر في كل كوب. تحتوي توابل اليقطين الموسمية Cheerios على كمية أقل من السكر بمعدل 11 جرامًا لكل كوب. وفقًا لذلك، اختر Cheerios الخاص بك بحذر إذا كنت تتعامل معه كأداة لذيذة للمساعدة في إدارة الكوليسترول لديك.