ماذا يحدث لنومك عندما تشرب مرق العظام قبل النوم؟

إذا كنت تتبع نظام مرق العظام الغذائي، فمن المحتمل أنك على دراية بالفوائد الصحية لمرق العظام. يتم تحضير مرق العظام عن طريق غلي بقايا العظام المحمصة في وعاء من الماء لمدة 24 ساعة على الأقل لاستخراج العناصر الغذائية مثل الكولاجين والكهارل من العظام. يحتوي Kettle & Fire’s Beef Bone Broth (المباع على أمازون) على 29 سعرة حرارية فقط لكل كوب مع 7 جرامات من البروتين.

قد يساعدك أحد الأحماض الأمينية المحددة الموجودة في مرق العظام على النوم. الجلايسين هو حمض أميني غير أساسي وناقل عصبي يمكن أن ينتجه جسمك. وفقًا لـ Sleep Doctor، يمكنك تحسين نومك عن طريق تناول 3 إلى 5 جرام من مكمل الجلايسين قبل النوم. أو يمكنك اختيار كوب من مرق العظام.

يحتوي مرق عظام اللحم البقري على 888 ملليجرام من الجليكاين في كوب واحد (240 جرام) (حسب تحليل عام 2017 في مجلة أبحاث الكيمياء الجامعية). قد لا ترغب في تناول عدة أكواب من مرق العظام قبل النوم، ولكن كوبًا من مرق العظام قبل النوم يمكن أن يكمل طقوس النوم الخاصة بك لتحسين النوم.