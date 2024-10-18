ماذا يحدث لنومك عندما تشرب مرق العظام قبل النوم؟

إذا كنت تتبع نظام مرق العظام الغذائي، فمن المحتمل أنك على دراية بالفوائد الصحية لمرق العظام. يتم تحضير مرق العظام عن طريق غلي بقايا العظام المحمصة في وعاء من الماء لمدة 24 ساعة على الأقل لاستخراج العناصر الغذائية مثل الكولاجين والكهارل من العظام. يحتوي Kettle & Fire’s Beef Bone Broth (المباع على أمازون) على 29 سعرة حرارية فقط لكل كوب مع 7 جرامات من البروتين.
قد يساعدك أحد الأحماض الأمينية المحددة الموجودة في مرق العظام على النوم. الجلايسين هو حمض أميني غير أساسي وناقل عصبي يمكن أن ينتجه جسمك. وفقًا لـ Sleep Doctor، يمكنك تحسين نومك عن طريق تناول 3 إلى 5 جرام من مكمل الجلايسين قبل النوم. أو يمكنك اختيار كوب من مرق العظام.
يحتوي مرق عظام اللحم البقري على 888 ملليجرام من الجليكاين في كوب واحد (240 جرام) (حسب تحليل عام 2017 في مجلة أبحاث الكيمياء الجامعية). قد لا ترغب في تناول عدة أكواب من مرق العظام قبل النوم، ولكن كوبًا من مرق العظام قبل النوم يمكن أن يكمل طقوس النوم الخاصة بك لتحسين النوم.
كيف يعمل الجلايسين في جسمك
يخدم الجليسين وظيفتين في دماغك، وفقًا لمقال نُشر عام 2014 في علم الأدوية النفسية العصبية. فهو يساعد على استرخاء عضلاتك أثناء النوم، ولكنه يلعب أيضًا دورًا في الذاكرة والتعلم. تساعد الجرعات العالية من الجلايسين (60 جرامًا يوميًا) على تحسين الإدراك ويمكن أن تعالج بعض أعراض الفصام. لا تحتاج إلى الكثير من الجليكاين لتحسين النوم. يمكن لثلاثة جرامات من الجلايسين أن تعزز نوعية نومك وتخفف الأرق. يساعد الجلايسين أيضًا على تقليل درجة حرارتك الأساسية لمساعدتك على الدخول في نوم عميق بسرعة أكبر.
الجليكاين من مرق العظام له فوائد صحية أخرى. في مراجعة عام 2017 في الطب التأكسدي وطول العمر الخلوي، قد يحسن الجليسين صحة الكبد عن طريق تقليل التأثيرات السامة للكحول. كما أنه يقلل الالتهاب، ويمنع ضرر الجذور الحرة، ويساعد الكبد على تحلل الكحول. قد تحمي مكملات الجلايسين جسمك من اضطرابات الجهاز الهضمي، كما أن خصائص الجلايسين المضادة للالتهابات قد تخفف من التهاب المفاصل.
الآثار الجانبية لمرق العظام والجليسين
سوف يجعلك نظام مرق العظام تستهلك طنًا من مرق العظام. في أيام تناول الطعام، سيكون لديك ما يصل إلى ثلاثة أكواب من مرق العظام، وسوف تستهلك ما يصل إلى ستة أكواب في أيام الصيام. يمكن أن يساعد شرب مرق العظام كل يوم في الحفاظ على رطوبة جسمك مع توفير بروتين الكولاجين لبناء عضلات وعظام قوية. يجب الحرص على عدم المبالغة في ذلك. قد يكون مرق العظام ملوثًا بالرصاص المخزن في عظام الحيوانات، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الرصاص إلى مشاكل في الكلى وارتفاع ضغط الدم ومشاكل عصبية. إذا لم يتم تحضير مرق العظام محلي الصنع وتخزينه بشكل صحيح، فقد يكون عرضة لخطر التلوث البكتيري.
إذا حصلت على الجليسين عن طريق تناول مرق العظام، فقد لا تواجه أي آثار جانبية. إن تناول 3 إلى 5 جرام من الجلايسين لمساعدتك على النوم قد يسبب آثارًا جانبية مثل الغثيان أو القيء أو ليونة البراز. يجب على الأشخاص الذين يتناولون كلوزابين لعلاج الفصام تجنب مكملات الجلايسين لأن الجلايسين سيجعل كلوزابين أقل فعالية.