ماذا يعني أن يكون لديك تشنجات عضلية في قدميك بعد ممارسة الجنس؟

بقدر ما يكون الجنس أمرًا جيدًا، إذا قمنا بتقسيمه ونظرنا إليه من وجهة نظر فنية، فستجد عدة أشياء تحدث لجسمك أثناء ممارسة الجنس. يزداد معدل ضربات القلب، وتمتلئ الأعضاء التناسلية بالدم مما يؤدي إلى تورمها، ويتحول التنفس إلى لهث، وتبدأ الرطوبة في الإفراز من المهبل والقضيب، ويزداد توقعك لما سيأتي – كل ذلك محير ومثير للغاية.
نظرًا لأن الكثير يحدث، أحيانًا بعد ممارسة الجنس، عندما يعود الجسم من السحابة التاسعة، يمكن لجزء منه أن يصبح مارقًا بعض الشيء. يبدو الأمر كما لو أنه بعد كل هذه المتعة عالية الكثافة، فإن جسمك ليس متأكدًا مما سيفعله. عندما يحدث هذا، قد تشعر بتشنجات عضلية في جسمك، وعلى الأخص في قدميك.
على الرغم من أن الإصابات الجنسية ليست غير شائعة، خاصة إذا كان لديك قضيب، فمن المؤكد أنه ليس الجزء الوحيد من الجسم الذي قد يتصرف بعد المداعبة. إذا كنت تعاني من تشنجات عضلية في قدميك بعد ممارسة الجنس، فقد يكون هناك عدة أسباب لذلك.
تحصل عضلاتك على تمرين جيد أثناء ممارسة الجنس
بغض النظر عن الوضعية التي تمارسين فيها الجنس أنت وشريكك، فإن عضلاتك تتوتر تحسبًا لما سيأتي. في الواقع، يُسمى هذا الشد العضلي أثناء ممارسة الجنس، سواء الطوعي أو غير الطوعي، بالتوتر العضلي، ووفقًا لموقع Medical News Today، فهو أحد “الاستجابتين الأساسيتين للتحفيز المستمر”. والآخر هو احتقان الأوعية الدموية، والذي سنصل إليه بعد قليل. في حين أن معظم عضلاتك تنخرط أثناء ممارسة الجنس، وتدفع نفسها إلى الحد الأقصى، إلا أن هناك فرصة جيدة لأن يقوم النصف السفلي من جسمك بمعظم العمل، مما يتيح لك الارتطام والطحن، إذا جاز التعبير. لذا، إذا قمت بإجهاد عضلاتك أو بذلت جهدًا زائدًا أثناء ممارسة الجنس، فمن المنطقي أن تعاني قدميك من تشنجات أو تشنجات بعد حدوثها.
وفقا لمقالة نشرت في StatPearls، يمكن أن يساهم الجفاف أيضًا في تشنجات العضلات لأن العضلات تحتاج إلى الترطيب إذا كانت ستعمل بشكل صحيح. إذا وجدت نفسك تعاني من تشنجات العضلات من أي نوع بعد ممارسة الجنس، فاسأل نفسك إذا كنت تشرب الماء بما فيه الكفاية. إذا كنت تتعرق بشكل مفرط أثناء ممارسة الجنس، فإن وجود الماء بالقرب منك يمكن أن يساعد بالتأكيد في تخفيف أي تشنجات أو تشنجات.
قد يسبب احتقان الأوعية الدموية أيضًا تشنجات عضلية
احتقان الأوعية الدموية هو مجرد كلمة خيالية عندما تصبح أجزاء من الجسم محتقنة بالدم، كما تفعل الأعضاء التناسلية أثناء الإثارة الجنسية. على الرغم من أن احتقان الأوعية الدموية، مثل التوتر العضلي، يعد عنصرًا ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالجنس، وخاصة عند الوصول إلى النشوة الجنسية، إلا أنه يمكن أن يحدث القليل من الضرر للعصب الفخذي في فخذك. يصادف أن هذا هو أكبر عصب في الضفيرة القطنية، وهي شبكة معقدة من الأعصاب للأطراف السفلية، لذلك عندما يتأثر بأي شيء، فإنه سيرسل إشارات إلى أجزاء أخرى من الجسم للاستجابة بشكل مناسب.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة الطب الجنسي، عندما يحدث احتقان الأوعية الدموية، يمكن أن يؤدي إلى ضغط العصب الفخذي والذي بدوره يمكن أن يؤثر على العصب الصافن الذي يمتد أسفل الجزء الخلفي من الساق. ولأن هذا العصب يتجه مباشرة إلى القدم، تصبح الأعصاب في تلك المنطقة منزعجة، وتستجيب بتشنجات وتشنجات ووخز، وفي بعض الحالات بألم حاد. على الرغم من أن هذا قد يكون غير مريح وغير مريح، إلا أنه ليس شيئًا يجب أن تقلق بشأنه ما لم يصبح حدثًا منتظمًا بالطبع. في هذه الحالة، ستحتاج بالتأكيد إلى أن تطلب من طبيبك فحص الأمور للتأكد من أنها ليست خطيرة.