ماذا تستحضر لك كلمة “برافو”؟ يمكن أن تكون كلمة طيبة من قبل أحد الوالدين لوظيفة جيدة. أو ربما تكون القناة مخصصة لتلفزيون الواقع. إذا كنت في الجيش ، فربما يذهب عقلك مباشرة إلى رمز الراديو للحرف “B.” وإذا كنت في المطار ، فإن “برافو” أو بشكل أكثر دقة “برافو” ، يمكن أن يعني شيئًا خطيرًا جدًا. إنه الرمز الذي تستخدمه إدارة أمن النقل لتهديد الأمن العام.

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إذا سمعت هذا عبر نظام الاتصال الداخلي للمطار ، فلن تحتاج بالضرورة إلى الذعر. هناك مجموعة متنوعة من المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى برافو رمز ، مثل الأمتعة غير المراقبة أو أي شخص يتصرف. بالنظر إلى بعض الأشياء الغريبة التي اكتشفتها أمن المطار ، من الحمام المخبأة في سروال الرجل إلى قصب السيف ، ربما يكون الركاب المشتبه بهم أمرًا شائعًا للغاية. لكن “Bravo” يمكن أن يدل أيضًا على أكثر خطورة مثل حادثة إرهابية محتملة أو يتم اكتشاف شخص ما بسلاح.