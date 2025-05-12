ماذا يعني عندما تصرخ TSA برافو؟

ماذا تستحضر لك كلمة “برافو”؟ يمكن أن تكون كلمة طيبة من قبل أحد الوالدين لوظيفة جيدة. أو ربما تكون القناة مخصصة لتلفزيون الواقع. إذا كنت في الجيش ، فربما يذهب عقلك مباشرة إلى رمز الراديو للحرف “B.” وإذا كنت في المطار ، فإن “برافو” أو بشكل أكثر دقة “برافو” ، يمكن أن يعني شيئًا خطيرًا جدًا. إنه الرمز الذي تستخدمه إدارة أمن النقل لتهديد الأمن العام.
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إذا سمعت هذا عبر نظام الاتصال الداخلي للمطار ، فلن تحتاج بالضرورة إلى الذعر. هناك مجموعة متنوعة من المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى برافو رمز ، مثل الأمتعة غير المراقبة أو أي شخص يتصرف. بالنظر إلى بعض الأشياء الغريبة التي اكتشفتها أمن المطار ، من الحمام المخبأة في سروال الرجل إلى قصب السيف ، ربما يكون الركاب المشتبه بهم أمرًا شائعًا للغاية. لكن “Bravo” يمكن أن يدل أيضًا على أكثر خطورة مثل حادثة إرهابية محتملة أو يتم اكتشاف شخص ما بسلاح.
يمكن أن يكون مجرد تدريبات
إلى جانب عبارة “Code Bravo” ، قد يتبع إعلان الأمن أيضًا كلمة “تجميد”. ما هو المقصود بالضبط من هذا قد خضع بعض النقاش. تزعم بعض المصادر أنه من خلال الصراخ “تجميد” ، يخيف ضباط TSA الركاب كوسيلة لتقييم أصل التهديد بسرعة أكبر. يعتقد الكثير من الناس أنهم من المفترض أن يتجمدوا أينما كانوا في المطار. لكن في عام 2011 ، أخبر متحدث باسم TSA صحيفة نيويورك تايمز أن الركاب الذين ليسوا في خط الأمن ليسوا بحاجة إلى التجميد في مكانه عندما يسمعون هذا. قد تكون هناك حاجة إلى تلك الموجودة في نقطة تفتيش TSA للبقاء في مكانهم.
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في كثير من الأحيان ، عندما يستخدم TSA Code Bravo ، يكون من المدير أن يصنع الضباط مهاراتهم في الرد بسرعة على التهديدات المحتملة وإغلاق نقاط التفتيش الأمنية. عادة ما تتم هذه التمارين مرتين في السنة خلال أوقات أبطأ في المطارات في جميع أنحاء البلاد. وبالنظر إلى أن TSA يعاني من نقص المواقع في العديد من المواقع – واحدة فقط من مطارات الأسرار لا تريد منك أن تعرفها – ربما يمكنهم استخدام التدريب.
تراقب TSA عن كثب للركاب
منذ اللحظة التي تسير فيها إلى المطار ، تتم مراقبتك. حتى قبل الوصول إلى خط الأمان ، تستخدم TSA تقييمات التهديدات والاستراتيجيات القائمة على المخاطر للتركيز على المسافرين غير المعروفين أو المعرضين للخطر. إلى جانب فحصك أنت وأمتعتك عن أي أسلحة محتملة أو متفجرات أو أي شيء آخر خطير ، أضافت الوكالة طبقات أخرى من الأمن. وتشمل هذه إجراءات مثل مسح يديك بقطعة قماش وتشغيلها من خلال كاشف تتبع متفجر لمعرفة ما إذا كنت موجودًا في أي نوع من أنواع المتفجرة. في بعض المواقع ، بدأت TSA أيضًا باستخدام تقنية التعرف على الوجه.
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إذا كانت TSA تستخدم Code Bravo ولم تكن تدريبات ، فقد حددت الوكالة أن هناك تهديدًا محتملًا يتطلب اهتمامًا عاجلاً ، وقد يشمل ذلك زيادة في الوكلاء الذين يدخلون مجال القلق. بعض هذه التهديدات تشمل الانتهاكات الأمنية في مناطق محظورة أو حتى إرهابي محتمل على الفاصلة. لذا ، إذا حدث أن تسمع رمزًا برافو على مكبر الصوت في المطار ، فاحق له ، لكن لا داعي للذعر.