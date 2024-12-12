ماذا يعني عندما يؤلمك ظهرك أثناء ممارسة الجنس (ولماذا يجب عليك التوقف فورًا)

على الرغم من أن الجنس يمكن أن يكون ممتعًا للغاية، إلا أنه لا يأتي بدون ألم عرضي — خاصة مع تقدمك في السن. في حين أنه في يوم من الأيام، في الأيام الماضية (العشرينيات من عمرك)، ربما كنت قادرًا على الذهاب لساعات طويلة والحصول على أغلبية المناصب في “Kama Sutra”، بمجرد تجاوزك الأربعين، أو إذا كنت إذا تعرضت لإصابة على مر السنين، فقد يصبح الجنس الخالي تمامًا من الألم أقل شيوعًا.

واحدة من تلك الآلام التي يمكن أن تظهر بسهولة في منتصف ممارسة الجنس هي آلام الظهر. في الواقع، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 في مجلة The Lancet، يمكن أن تكون آلام الظهر سيئة للغاية لدرجة أنها السبب الرئيسي للإعاقة على هذا الكوكب. وجدت دراسة نشرت عام 2019 في مجلة علوم العلاج الطبيعي أن آلام الظهر تؤثر سلباً على الحياة الجنسية للأشخاص بدرجات متفاوتة لدى معظم من يعانون من هذا النوع من الألم.

لكن مشكلة آلام الظهر أثناء ممارسة الجنس – أو أي شيء متعلق بالجنس، في هذا الصدد – هي حقيقة أن الناس لا يريدون دائمًا التحدث إلى طبيبهم حول ما يحدث. ومع ذلك، إذا تركت ألم ظهرك يختفي، فقد ينتهي بك الأمر إلى مضاعفات لم تكن تتوقعها. لذا بدلًا من إجبار نفسك على تحمل الألم باسم الجنس، عندما ينشأ الألم، توقف فورًا. وبعد ذلك، بالطبع، بغض النظر عن مدى صعوبة الأمر الذي قد تعتقده، فأنت بحاجة إلى التحدث مع طبيبك.