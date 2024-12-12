ماذا يعني عندما يؤلمك ظهرك أثناء ممارسة الجنس (ولماذا يجب عليك التوقف فورًا)

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على الرغم من أن الجنس يمكن أن يكون ممتعًا للغاية، إلا أنه لا يأتي بدون ألم عرضي — خاصة مع تقدمك في السن. في حين أنه في يوم من الأيام، في الأيام الماضية (العشرينيات من عمرك)، ربما كنت قادرًا على الذهاب لساعات طويلة والحصول على أغلبية المناصب في “Kama Sutra”، بمجرد تجاوزك الأربعين، أو إذا كنت إذا تعرضت لإصابة على مر السنين، فقد يصبح الجنس الخالي تمامًا من الألم أقل شيوعًا.
واحدة من تلك الآلام التي يمكن أن تظهر بسهولة في منتصف ممارسة الجنس هي آلام الظهر. في الواقع، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 في مجلة The Lancet، يمكن أن تكون آلام الظهر سيئة للغاية لدرجة أنها السبب الرئيسي للإعاقة على هذا الكوكب. وجدت دراسة نشرت عام 2019 في مجلة علوم العلاج الطبيعي أن آلام الظهر تؤثر سلباً على الحياة الجنسية للأشخاص بدرجات متفاوتة لدى معظم من يعانون من هذا النوع من الألم.
لكن مشكلة آلام الظهر أثناء ممارسة الجنس – أو أي شيء متعلق بالجنس، في هذا الصدد – هي حقيقة أن الناس لا يريدون دائمًا التحدث إلى طبيبهم حول ما يحدث. ومع ذلك، إذا تركت ألم ظهرك يختفي، فقد ينتهي بك الأمر إلى مضاعفات لم تكن تتوقعها. لذا بدلًا من إجبار نفسك على تحمل الألم باسم الجنس، عندما ينشأ الألم، توقف فورًا. وبعد ذلك، بالطبع، بغض النظر عن مدى صعوبة الأمر الذي قد تعتقده، فأنت بحاجة إلى التحدث مع طبيبك.
آلام الظهر قد تسبب لك الخوف من العلاقة الحميمة
إذا كنت تعاني من جولات كافية من آلام الظهر أثناء ممارسة الجنس، فقد تصل في النهاية إلى نقطة يصبح فيها الجنس وألم الظهر مرتبطين جدًا في عقلك، حيث سترغب ببساطة في تجنب كل النشاط الجنسي بسبب الخوف. الخوف، في حد ذاته، يمكن أن يكون منهكًا ويسبب مضاعفات عاطفية قد لا تتوقعها. وقال جيسون إم هايسميث، دكتوراه في الطب، FACS لـ Health Central: “إن آلام الظهر المزمنة غالباً ما تكون مصحوبة بمشاعر الاكتئاب أو الإحباط”.
وأضاف: “في بعض الأحيان قد يؤدي الاضطراب العاطفي إلى تجنب الاتصال الجسدي، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة”. “إن مفتاح التغلب على ذلك هو التواصل مع شريك حياتك.” آخر شيء تريده، بالإضافة إلى آلام الظهر أثناء ممارسة الجنس، هو تعريض اتصالك الجسدي والعاطفي والحميم للخطر. لذا، إذا لم تكن مستعدًا للتحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع، على الأقل دع شريكك يعرف ما يحدث وامنحه فرصة لفهم ما تمر به. قد لا يكون الجنس هو الجزء الأكثر أهمية في العلاقة، لكنه لا يزال في أعلى القائمة. لذا، عليك أن تتعرف على ألم ظهرك — أو أي ألم آخر تشعر به أثناء ممارسة الجنس.
جهز ظهرك قبل ممارسة الجنس
إذا كنت تعاني من آلام الظهر أثناء ممارسة الجنس، فمن المحتمل أنك تعرف بالفعل ما هي الأوضاع التي من المرجح أن تسبب الألم. وبطبيعة الحال، هذه هي المواقف التي يجب تجنبها. ومع ذلك، قبل ممارسة الجنس، عليك أيضًا أن تجعل جسمك جاهزًا لأداء وبذل الطاقة. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد تمديد المنطقة أو أخذ حمام ساخن مسبقًا. قال مايكل آر ماركس، الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، لـ WebMD: “الجنس يمكن أن يكون رياضة بدنية”. “إذا كنت تعاني من تشنج العضلات الباردة وتمارس نشاطًا قويًا، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمر.” تأكد من الاعتناء بظهرك بعد ذلك أيضًا. يعد وضع الثلج على المنطقة المؤلمة للمساعدة في علاج الالتهاب إحدى الطرق الجيدة للقيام بذلك.
يمكنك أيضًا تناول الإيبوبروفين قبل ممارسة الجنس. ومع ذلك، إذا كان لديك قضيب، فأنت تريد أن تكون على دراية بحقيقة أن ضعف الانتصاب يمكن أن يحدث بسبب استهلاك الإيبوبروفين، كما قال جراح العظام في العمود الفقري هومان ميلاميد لـ Health Digest. وقال إنه لكي تكون في الجانب الآمن، فإن تناول الإيبوبروفين قبل ساعة من ممارسة الجنس هو الطريقة الأكثر صحة للقيام بذلك. إذا كنت لا تزال غير قادر على العثور على الراحة، حتى بعد كل الخطوات التي اتخذتها لعلاج آلام الظهر أثناء ممارسة الجنس، تحدث مع طبيبك. لا يمكن لطبيبك أن يصف شيئًا من شأنه أن يساعدك فحسب، بل يمكنه إجراء فحص والتأكد من أن الألم ليس خطيرًا.