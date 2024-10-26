ماذا يعني عندما يفقد الرجال الانتصاب

على الرغم من أنه قد يخلق لحظة حرجة عند حدوث ذلك، إلا أن فقدان الانتصاب أمر شائع جدًا. وفقًا لعيادة كليفلاند، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 50٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا يعانون من ضعف الانتصاب (ED) في مرحلة ما من حياتهم. ومع ذلك، من الممكن أن تكون النسبة أعلى ولكن الخجل غالباً ما يمنع الناس من التحدث إلى طبيبهم حول هذا الموضوع.

يختلف سبب فقدان الانتصاب لدى شخص ما. في بعض الأحيان يكون جسمك متعبًا جدًا لدرجة أنه لا يستطيع البقاء صلبًا، وفي أحيان أخرى قد يكون ذلك مرتبطًا بالإفراط في استهلاك الكحول. يمكن لعوامل أخرى مثل التوتر أو القلق أو وجود الكثير من التفكير في رأسك أن تلعب دورًا أيضًا.

على الرغم من أن فقدان الانتصاب بين الحين والآخر أمر طبيعي تمامًا، إلا أنه عندما يصبح حدثًا منتظمًا، فقد حان الوقت لفعل شيء حيال ذلك. قد تكون واحدًا من العديد من الأشخاص الذين يعانون من الضعف الجنسي، وهذا ليس شيئًا يجب عليك تجاهله. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون مؤشرا على قضايا أساسية أخرى.