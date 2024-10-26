ماذا يعني عندما يفقد الرجال الانتصاب

على الرغم من أنه قد يخلق لحظة حرجة عند حدوث ذلك، إلا أن فقدان الانتصاب أمر شائع جدًا. وفقًا لعيادة كليفلاند، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 50٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا يعانون من ضعف الانتصاب (ED) في مرحلة ما من حياتهم. ومع ذلك، من الممكن أن تكون النسبة أعلى ولكن الخجل غالباً ما يمنع الناس من التحدث إلى طبيبهم حول هذا الموضوع.
يختلف سبب فقدان الانتصاب لدى شخص ما. في بعض الأحيان يكون جسمك متعبًا جدًا لدرجة أنه لا يستطيع البقاء صلبًا، وفي أحيان أخرى قد يكون ذلك مرتبطًا بالإفراط في استهلاك الكحول. يمكن لعوامل أخرى مثل التوتر أو القلق أو وجود الكثير من التفكير في رأسك أن تلعب دورًا أيضًا.
على الرغم من أن فقدان الانتصاب بين الحين والآخر أمر طبيعي تمامًا، إلا أنه عندما يصبح حدثًا منتظمًا، فقد حان الوقت لفعل شيء حيال ذلك. قد تكون واحدًا من العديد من الأشخاص الذين يعانون من الضعف الجنسي، وهذا ليس شيئًا يجب عليك تجاهله. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون مؤشرا على قضايا أساسية أخرى.
لماذا قد يكون ضعف الانتصاب
إذا كنت قد عشت حياتك وأنت قادر على البقاء منتصبًا والبقاء منتصبًا في معظم الأوقات، ولكن القيام بذلك أصبح إنجازًا فذًا، فقد يكون ذلك بسبب الضعف الجنسي. وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة Translational Andrology and Urology، فإن الرجال في الأربعينيات من العمر لديهم فرصة بنسبة 40% للإصابة بالضعف الجنسي وتزداد هذه الفرصة بنسبة 10% مع مرور كل عقد. بمعنى آخر، مثل كل الأشياء التي تصاحب شيخوخة الجسم، لا يمكنك حقًا الهروب من بدايتها.
قال طبيب المسالك البولية آرون سبيتز، طبيب المسالك البولية، لمجلة صحة الرجال: “يحدث ضعف الانتصاب عادة بسبب مشكلة في تدفق الدم في القضيب بسبب تصلب وتضييق الأوعية الدموية في القضيب”. “يحدث هذا بشكل شائع بسبب الشيخوخة نفسها، مما يجعل خلايا العضلات الملساء التي تبطن الأوعية الدموية أكثر صلابة وأقل قدرة على التمدد.” عندما يحدث هذا، فإن تدفق الدم اللازم للحفاظ على انتصاب القضيب غير قادر على القيام بعمله، مما يؤدي إلى عدم القدرة على التصلب و/أو البقاء قاسيًا.
في حين أن العمر هو المحفز الرئيسي للضعف الجنسي، إلا أن هناك أيضًا مجموعة كبيرة من الحالات التي يمكن أن تساهم في حدوثه. على سبيل المثال، تعد مشكلات القلب والأوعية الدموية والسكري من المشكلات الكبيرة، وكذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة ومرض باركنسون وتعاطي المخدرات، فضلاً عن اضطرابات الصحة العقلية، وفقًا لمايو كلينك.
متى ترى طبيبك
بمجرد أن تستنتج أن عدم قدرتك على التحمل يحدث بشكل منتظم إلى حد ما، سواء أثناء العادة السرية أو ممارسة الجنس مع الشريك، فقد حان الوقت للتحدث مع طبيب الرعاية الأولية الخاص بك أو تحديد موعد لرؤية طبيب المسالك البولية. لكي يتمكن طبيبك من معرفة ما إذا كنت تعاني بالفعل من الضعف الجنسي، فسوف يقوم بإجراء فحص ويأخذ عينات من الدم وربما البول أيضًا. قد يقوم طبيبك أيضًا بإجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية دوبلر للقضيب باستخدام الحقن لإنشاء الانتصاب، حتى يتمكن من الحصول على فكرة أفضل عما يحدث.
اعتمادًا على أسباب ضعف الانتصاب لديك، سيتم إعطاؤك دواءً عن طريق الفم، مثل الفياجرا أو سياليس، أو الحقن المنزلية، أو التحاميل، أو مضخة القضيب. إذا كان نمط حياتك هو الذي يسبب المشكلة، فقد يخبرك طبيبك أن الوقت قد حان للتقليل من شرب الخمر، أو الإقلاع عن التدخين، أو اتخاذ خطوات لخفض نسبة الكوليسترول لديك، من بين خيارات صحية أخرى. من المحتمل جدًا أن يكون الضعف الجنسي لديك ناتجًا عن أمراض جسدية، ومع ذلك، يشير WebMD إلى أن 10٪ إلى 20٪ من حالات الضعف الجنسي يمكن ربطها باضطراب نفسي. قد تكون هناك حاجة للعلاج إذا كانت أسباب الضعف الجنسي لديك نفسية.
ما هو مهم أن تدركه بشأن الضعف الجنسي، بغض النظر عن سبب ذلك، فأنت لست وحدك على الإطلاق. كما أنه ليس شيئًا يجب أن تعاني منه بصمت، خاصة أن هناك علاجات. أيضًا، لن تكون أول شخص، ولن تكون آخر شخص يخبر طبيبك أنك لا تستطيع البقاء صعبًا. لذا، تخلص من أي إحراج قد تشعر به من عظامك وعالج المشكلة بشكل مباشر.