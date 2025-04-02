ماذا يفعل لورازيبام من وايت لوتس الموسم 3 لجسمك حقًا

إذا كان هناك شيء واحد “The White Lotus” لا يفشل أبدًا في تقديمه ، فهو شخصيات لا تُنسى تتخذ خيارات مشكوك فيها في الجنة. في الموسم الثالث ، تنضم أيقونة إيندي باركر بوسي إلى الفوضى حيث تحاول فيكتوريا راتليف ، وهي إحدى نورث كارولينا الاجتماعية (وفشلها) إبقاء أسرتها معًا – في كثير من الأحيان بمساعدة القليل من لورازيبام. سواء أكنت تتعامل مع الدراما في المنتجع أو مجرد عشاء متوتر آخر ، فغالبًا ما تُرى فيكتوريا وهي تتفوق على الأدوية المضادة للقلق مثل النعناع.
Lorazepam هو البنزوديازيبين الموصوف عادة لعلاج القلق لمدة تصل إلى أربعة أشهر. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، يفضل لورازيبام في المستشفيات لأنه يميل إلى العمل بسرعة. قد يأخذ الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم ، ولكن يجب ألا تتجاوز الجرعة اليومية 10 ملليغرام.
بالطبع ، لا تتبع فيكتوريا دائمًا القواعد. غالبًا ما تغسل لورازيبام مع كوب من النبيذ ، وهو ما لم يعتمد عليه الطبيب تمامًا. يزيد مزج Lorazepam مع الكحول من خطر الدوخة والنعاس وضعف التفكير ، وهو شيء يمكنك رؤيته مباشرة عندما تبدأ فيكتوريا في الإيماءة في منتصف العادة. Lorazepam لا يعني الاستخدام على المدى الطويل بسبب آثاره الجانبية الخطيرة وخطر الاعتماد. يمكن أن يكون أيضًا قاتلاً إذا تم خلطه مع الكحول أو غيرها من المخدرات.
يمكن أن يؤدي لورازيبام إلى الاعتماد
بمجرد استقلاب Lorazepam بواسطة الكبد ، فإنه يرتبط بمستقبلات في الدماغ التي تستجيب لحمض غاما أمينوبوتيريك (GABA) ، وهو عبارة عن ناقل عصبي يهدئ الجهاز العصبي. يوضح StatPearls أنه من خلال تعزيز آثار GABA ، يقلل Lorazepam من نشاط الدماغ المفرط في المناطق المرتبطة بالخوف والقلق ، مثل اللوزة (عبر المكتبة الوطنية للطب). عندما تؤخذ عن طريق الوريد ، يمكن أن تحدث هذه الآثار في غضون دقائق.
تشمل الآثار الجانبية على المدى القصير لورازيبام الدوار والضعف والنعاس وعدم الثبات. مثل البنزوديازيبينات الأخرى ، لا يهدف لورازيبام إلى الاستخدام على المدى الطويل بسبب خطر الاعتماد. عادةً ما يتم وصف البنزوديازيبينات لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع فقط ما لم يختبر الطبيب عن كثب. يمكن أن تحدث أعراض الانسحاب بعد أسبوع واحد فقط من الاستخدام وقد تشمل الأرق ، ونوبات الهلع ، والهلوسة ، والدوار ، والاكتئاب.
(تعرف على الفرق بين سوء استخدام المواد والاعتماد.)
يحمل Lorazepam أيضًا خطرًا كبيرًا من جرعة زائدة ، خاصة عند دمج الكحول أو المواد الأفيونية أو غيرها من الاكتئاب في الجهاز العصبي المركزي. في الحالات الشديدة ، قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة النعاس الشديد ، والارتباك ، أو التباطؤ في التنفس ، أو انخفاض ضغط الدم بشكل خطير ، أو الغيبوبة ، أو الموت. لأن لورازيبام مادة خاضعة للرقابة فيدرالية ، يجب تخزينها بشكل آمن لمنع جرعة زائدة أو سوء استخدام.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مشكلات الإدمان ، فإن المساعدة متوفرة. زيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل على خط المساعدة الوطني لـ Samhsa في 1-800-662-HELP (4357).
سوء استخدام Lorazepam شائع وخطير
ربما يكون “The White Lotus” قد جلبت اهتمامًا متجددًا إلى Lorazepam ، لكن الصيدلي السريري الدكتور مارتا مياريس في نظام جاكسون الصحي يؤكد أنه لا ينبغي أن يُنظر إلى الدواء على أنه حل سريع للقلق. وقالت: “في حين أن مثل هذه التصوير يمكن أن تزيد من الوعي ، فإنها تخاطر أيضًا بتهمة السحر أو تسهيل إساءة استخدام المواد”. وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 في الخدمات النفسية ، فإن ما يقرب من 20 ٪ من الأشخاص الموصوفين بالبنزوديازيبينات يسيئون استخدامهم ، مع أكثر أشكال سوء الاستخدام شيوعًا في مشاركة الدواء مع صديق أو قريب.
قد يشكل لورازيبام مخاطر لبعض الأفراد. قامت دراسة عام 2024 في الحدود في علم الصيدلة بتحليل قاعدة بيانات الإبلاغ عن الحدث الضار لتناول الطعام والدواء لـ Lorazepam ، وتحديد الآثار الجانبية العامة مثل الحمى والشعور والتعب. من بين 552 من الآثار الجانبية المبلغ عنها ، كان الأكثر شيوعًا تعاطي المخدرات ، ومحاولات الانتحار ، والنعاس المفرط ، والهذيان ، والاضطرابات النفسية.
بعض الآثار الجانبية المبلغ عنها كانت غير متوقعة. طور بعض الأفراد الالتهاب الرئوي والسمنة ونبض القلب السريع والتهاب القلب والقرحة. كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 59 إلى 69 كان من المرجح أن يتعرضوا للآثار الجانبية بسبب الإجهاد المتراكم والشيخوخة الطبيعية.