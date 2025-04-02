ماذا يفعل لورازيبام من وايت لوتس الموسم 3 لجسمك حقًا

إذا كان هناك شيء واحد “The White Lotus” لا يفشل أبدًا في تقديمه ، فهو شخصيات لا تُنسى تتخذ خيارات مشكوك فيها في الجنة. في الموسم الثالث ، تنضم أيقونة إيندي باركر بوسي إلى الفوضى حيث تحاول فيكتوريا راتليف ، وهي إحدى نورث كارولينا الاجتماعية (وفشلها) إبقاء أسرتها معًا – في كثير من الأحيان بمساعدة القليل من لورازيبام. سواء أكنت تتعامل مع الدراما في المنتجع أو مجرد عشاء متوتر آخر ، فغالبًا ما تُرى فيكتوريا وهي تتفوق على الأدوية المضادة للقلق مثل النعناع.

Lorazepam هو البنزوديازيبين الموصوف عادة لعلاج القلق لمدة تصل إلى أربعة أشهر. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، يفضل لورازيبام في المستشفيات لأنه يميل إلى العمل بسرعة. قد يأخذ الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم ، ولكن يجب ألا تتجاوز الجرعة اليومية 10 ملليغرام.

بالطبع ، لا تتبع فيكتوريا دائمًا القواعد. غالبًا ما تغسل لورازيبام مع كوب من النبيذ ، وهو ما لم يعتمد عليه الطبيب تمامًا. يزيد مزج Lorazepam مع الكحول من خطر الدوخة والنعاس وضعف التفكير ، وهو شيء يمكنك رؤيته مباشرة عندما تبدأ فيكتوريا في الإيماءة في منتصف العادة. Lorazepam لا يعني الاستخدام على المدى الطويل بسبب آثاره الجانبية الخطيرة وخطر الاعتماد. يمكن أن يكون أيضًا قاتلاً إذا تم خلطه مع الكحول أو غيرها من المخدرات.