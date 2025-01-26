ماذا يمكنك أن تفعل إذا كانت أشجارك مصابة بخنافس الصنوبر؟

شجرة الصنوبر المزدهرة هي شيء من الجمال ، ولكن ماذا لو لم تكن شجرة الصنوبر بصحة جيدة؟ إذا لاحظت أكوامًا غريبة من نشارة الخشب اللزجة التي تتدفق على جذوع الشجرة ، فهذه علامة على أن خنافس الصنوبر بدأت وليستها. يمكنك أيضًا تجسس أكوام من نشارة الخشب الأحمر في قاعدة الشجرة ، وربما بدأت الإبر بالفعل في تحويل البرتقالي أو البني. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه في أمريكا الشمالية ، هذا هو عمل الخنافس الجبلية أو الغربية أو الجنوبية. تستهدف هذه الحشرات المدمرة للغاية في المقام الأول الأشجار الضعيفة ، ولكن إذا كان هناك مجموعة كبيرة من الخنفساء في منطقتك ، فقد يكون حتى الأشجار الصحية في خطر.

للأسف ، تشير معظم المصادر إلى أنه بمجرد أن تصنع الشجرة بخنافس الصنوبر ، هناك القليل جدًا الذي يمكنك القيام به لإنقاذها. من الأفضل إزالة الشجرة لحماية الصنوبر المجاورة. بمجرد اكتشاف العلامات الأولى لخنافس الصنوبر ، قد ترغب في الاتصال بخدمة الأشجار. لسوء الحظ ، يمكن أن يكلفك هذا جزءًا كبيرًا من التغيير ؛ يتراوح متوسط ​​تكلفة توظيف arborist بين 300 دولار إلى 1800 دولار لكل مشروع ، اعتمادًا على نطاق العمل. ولكن إذا كان لديك الوسائل والكثير من أشجار الصنوبر على المحك ، فقد يكون هذا استثمارًا يستحق. سيكون لدى Arborist أفكار حول التدخلات الكيميائية واليدوية المحتملة. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكونوا قادرين على إنقاذ شجرة مصابة ، إلا أنها ستشارك بالتأكيد الإجراءات التي يمكن أن تمنع المزيد من الانتشار.