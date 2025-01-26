ماذا يمكنك أن تفعل إذا كانت أشجارك مصابة بخنافس الصنوبر؟

شجرة الصنوبر المزدهرة هي شيء من الجمال ، ولكن ماذا لو لم تكن شجرة الصنوبر بصحة جيدة؟ إذا لاحظت أكوامًا غريبة من نشارة الخشب اللزجة التي تتدفق على جذوع الشجرة ، فهذه علامة على أن خنافس الصنوبر بدأت وليستها. يمكنك أيضًا تجسس أكوام من نشارة الخشب الأحمر في قاعدة الشجرة ، وربما بدأت الإبر بالفعل في تحويل البرتقالي أو البني. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه في أمريكا الشمالية ، هذا هو عمل الخنافس الجبلية أو الغربية أو الجنوبية. تستهدف هذه الحشرات المدمرة للغاية في المقام الأول الأشجار الضعيفة ، ولكن إذا كان هناك مجموعة كبيرة من الخنفساء في منطقتك ، فقد يكون حتى الأشجار الصحية في خطر.
للأسف ، تشير معظم المصادر إلى أنه بمجرد أن تصنع الشجرة بخنافس الصنوبر ، هناك القليل جدًا الذي يمكنك القيام به لإنقاذها. من الأفضل إزالة الشجرة لحماية الصنوبر المجاورة. بمجرد اكتشاف العلامات الأولى لخنافس الصنوبر ، قد ترغب في الاتصال بخدمة الأشجار. لسوء الحظ ، يمكن أن يكلفك هذا جزءًا كبيرًا من التغيير ؛ يتراوح متوسط تكلفة توظيف arborist بين 300 دولار إلى 1800 دولار لكل مشروع ، اعتمادًا على نطاق العمل. ولكن إذا كان لديك الوسائل والكثير من أشجار الصنوبر على المحك ، فقد يكون هذا استثمارًا يستحق. سيكون لدى Arborist أفكار حول التدخلات الكيميائية واليدوية المحتملة. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكونوا قادرين على إنقاذ شجرة مصابة ، إلا أنها ستشارك بالتأكيد الإجراءات التي يمكن أن تمنع المزيد من الانتشار.
أوقية من الوقاية يمكن أن تنقذ أشجارك
إذا وجدت شجرة تتغذى عليها الخنافس حاليًا ، فمن المحتمل أن تكون هذه علامة على أن إزالة الأشجار هي القرار الصحيح لساحتك. يعد إنزال الشجرة عملًا خطيرًا ، لذا تحقق من دليلنا إلى كل ما تحتاج إلى معرفته لخفض الأشجار في الفناء الخاص بك ، وفكر في توظيف محترف. من المهم أن تنخفض الصنوبر قبل أن تنتقل الخنافس إلى أهداف جديدة ، لكن شجرة مغلق مليئة بالخنافس لا تزال تهديدًا. أقل طريقة كثيفة الوقت للتعامل مع السجلات من الأشجار الموبوءة هي رقاقةها. تشمل الاستراتيجيات الأخرى إزالة اللحاء ودفن السجلات.
إذا كانت أشجار الصنوبر المتبقية معرضة لخطر الإصابة بخنفساء الصنوبر ، فقد تحتاج إلى التفكير في وجود خبير في الشجر أو خبير في مكافحة الآفات. هناك نوعان من المبيدات الحشرية لخنافس الصنوبر – بخاخات سطح اللحاء والمبيدات الجهازية. يمكن أن يحمي كلاهما الأشجار الصحية ولكن لا يفعل الكثير لحماية الأشجار التي يتم إنصافها بالفعل. تستهدف بخاخات سطح اللحاء الخنافس قبل أن تتمكن من دخول الشجرة ، ولكن يمكن أن تكون ضارة للحشرات المفيدة. يتم حقن العلاجات الجهازية في الشجرة ، وتقتل الخنافس عندما تبدأ في التغذية. من غير المرجح أن تؤثر العلاجات الجهازية سلبًا على الحشرات غير المستهدفة ، لكنها أبطأ في حيز التنفيذ. قد تحتاج إلى مجموعة من كلا النوعين من المبيدات لحماية أشجارك. يمكن أن تكون البخاخات فعالة في أي مكان من ستة أشهر إلى عامين ، ويمكن أن تستمر الحقن سنتين إلى ثلاث سنوات.