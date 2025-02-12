ماركات حزام الأدوات التي تستحق الاستثمار والتي يجب تجنبها

أحزمة الأدوات هي ، مما لا يثير الدهشة ، مثل الأدوات. قد يكون هذا القدر من العمق محبطًا ، لكن ضع في اعتبارك: لا تختار دائمًا أفضل الأدوات لأنها في بعض الأحيان ليست ضرورية وقد تكون مكلفة بشكل محظور. بدلاً من ذلك ، ستختار نموذجًا يعتمد على ما تقدمه وما الذي تتوقعه على وجه التحديد. نظرًا لأن الاحتياجات والأسعار نسبية ، فقد اخترنا تسعة علامات تجارية لحزام الأدوات في مجموعة واسعة من الأسعار ، من Diamondback و Occidental Leather إلى Carhartt و Jackson Palmer.
يذهب الكثير في اختيار حزام الأداة الصحيح. بالنسبة إلى المهنية ، قد تكون الجودة (من حيث المتانة والملاءمة والإنهاء) هي العامل الرئيسي ، ولكن من المرجح أن يكون تكوين الحزام ، والتخصيص ، وملاءمة تجارة أو استخدام معين. هذه هي أيضا العوامل الرئيسية للهواة وديرز ، جنبا إلى جنب مع السعر والقيمة مقابل المال. والسعر ليس شيئًا صغيرًا. اعتمادًا على المكان الذي تتسوق فيه ، يمكن أن يصل متوسط تكلفة أحزمة الأدوات الأكثر مبيعًا إلى 280 دولارًا أو منخفضًا تصل إلى 50 دولارًا ، وهو الفرق الذي يعكس عادة مقدار الوقت الذي سيقضيه المستخدم في ارتداءه.
سيتعين عليك أيضًا اتخاذ قرار بشأن أي طراز حزام الأدوات يناسبك بشكل أفضل: أحزمة أدوات التعليق ، أو أحزمة أدوات الخصر/الورك ، أو أحزمة أدوات على غرار المئزر. بالنسبة لبعض العموميين وعند العمل مع التداولات المحددة ، غالبًا ما يكون من المنطقي مزج الأحزمة والحقائب من مختلف صانعي اللاعبين الذين يتناسبون مع احتياجات المالك. لذا ، إذا كنت تبحث عن هدية عطلة لـ Handyman في حياتك ، فإن حزام الأدوات هو خيار رائع ، ولكن قد ينتهي بك الأمر إلى القيام ببعض التخمين. لحسن الحظ ، قمنا بتجميع جميع المعلومات اللازمة وشعور المراجع لمساعدتك في اتخاذ الخيار الأفضل.
Diamondback و Badger: أحزمة أدوات النايلون الاستثنائية
تجلب علامات تجارية مثل Diamondback و Occidental Leather غرير الجودة والابتكار والمواد والحرفية لأحزمة أدوات النايلون الخاصة بهم وأبسونات وأنظمة سترة. يركز كلاهما بشكل كبير على توفير أحزمة الأدوات للمهنيين ، وغالبًا ما يكون لهما علامات أسعار ستأخذ التنفس بعيدًا عن DIY Weekend Warriors. تتميز أحزمة Diamondback بأكياس نايلون من الدرجة العسكرية 1000 ، والتي تقول الشركة إنها مماثلة أو أفضل من الجلود عندما يتعلق الأمر بالمتانة. تدعم منتجاتها صفقات محددة ومجموعات مختلفة من السعة والتنقل والمعيار. تعد أحزمة Diamondback Tools مفضلة Tiktok للمشاريع المنزلية ويمكن أن تكلف ما يصل إلى 486 دولار.
يتخصص Badger أيضًا في أحزمة النايلون (وأكياس الأدوات) المصنوعة من نايلون كوردورا-دينيير ، وغالبًا ما يتم تعزيزه مع حزام تكتيكي من الدرجة العسكرية. حشو ولوحات الحزام الواسعة تضمن الراحة. يدعي Badger أيضًا أنه يستخدم الأجهزة العسكرية والخيط العسكري ، وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط ما تعنيه هذه المصطلحات ، فإن المنتجات محبوبة بالتأكيد من قبل العمال في السوق لحزام أدوات خفيف الوزن ولكن متين.
مراجعات لأحزمة Diamondback و Badger متشابهة جدًا. النايلون يبدأ قاسية وينفجر بسرعة. إنها خفيفة الوزن ودائمة ، مع عدم وجود ارتداء ذي معنى ولا خياطة فضفاضة حتى بعد عام أو نحو ذلك من الاستخدام. يبدو أن الملاءمة ، وضع الحقيبة ، والتكوين مدفوعة بالتفضيل الشخصي ، ولكن بشكل عام ، يقدر المراجعون معظم هذه الجوانب من كلا العلامات التجارية.
الجلود الغرباء والجلد المخصص: المتانة النهائية
يسارع الايجابيات الذين يستخدمون أحزمة الأدوات الخاصة بهم يومًا بعد يوم في إخبارك أن الأقمشة مثل Cordura رائعة إذا كنت على ما يرام مع استبدال النموذج الخاص بك مرة أو مرتين في السنة. ولكن إلى حد ما ، هذه طريقة تفكير في المدرسة القديمة. هذا واضح في جلود أوكسيدنتال إضافة مآزر بطة القطن وأحزمة أدوات النايلون الصناعية إلى خطها المتفوق من أحزمة الجلود المتدرجة والأكياس والسترات.
يتحدث Occidental Leather عن شراء عملائها في مجتمع ما ، ويبدو أن هؤلاء الأشخاص يقدرون أحيانًا تفرد المنتجات بقدر جودة وتصميمهم شبه المثاليين. تم تصميم أحزمة وحقائب العلامة التجارية خصيصًا في الإصدارات اليسرى واليمنى وهي مصنوعة يدويًا في الولايات المتحدة. يهتف المراجعون حول أحزمة أوكسيدنتال ويقولون أجرة أحزمة النايلون وكذلك نماذج جميع الجلد. يبدو أن معظم المراجعات موجهة على غرار “إنه يستحق السعر” ، على الرغم من أن بعض التعليقات تقول إن تشكيلة المكونات والمواد المتغيرة في كثير من الأحيان تجعل الطلب لا يمكن التنبؤ به قليلاً.
تعد Custom Leathercraft وعلامتها التجارية الكندية ، Kuny’s Leather ، من بين أكثر العلامات التجارية احتراماً لأدوات الأدوات المتاحة ، على الرغم من تقديم بعض المكونات بنقطة سعر أقل بكثير من العلامات التجارية المتميزة الأخرى. (لا تزال أنظمة حزام الأدوات الكاملة الخاصة بها غالية الثمن.) وسعت كلا العلامات التجارية أيضًا عروضها لتشمل خيارات قماش نايلون متينة. في عام 1990 ، أعيد تسمية العلامة التجارية الجلدية المخصصة كـ CLC (ربما في محاولة للإشارة إلى عروض أوسع ، وهي KFC) ويقدم خطًا أوسع بكثير من المنتجات من معظم شركات حزام الأدوات الراقية.
أدوات Gatorback و Dewalt و Klein و AWP: الابتكار والتركيز بأسعار معقولة
غالبًا ما يكون منتصف الحزمة هو المكان المناسب ل Diyers الخطيرة الذين يرغبون في الحصول على منتج عالي الجودة بسعر معقول. بعض الشركات في هذا المجال ، مثل Gatorback و AWP ، مكرسة لأحزمة الأدوات والمنتجات المماثلة ، في حين أن شركات أدوات ذات الأسماء الكبيرة. جميعهم مصنّعون مبتكرين يركزون على الجودة ، وغالبًا ما يتفوقون على أحزمة متخصصة لتداولات محددة.
مطالبة AWP الأخيرة بشهرة الابتكار هي نظام Trapjaw. تتيح لك الآليات المحملة بنابض التقاط الحقائب والأكياس الخاصة بك مفتوحة ومغلقة لسهولة الوصول إليها مع عدم فقدان العناصر أثناء النقل والتخزين. في هذه الأثناء ، تركز Gatorback على إنتاج الليزر على إنتاج أفضل أحزمة الأدوات وملحقات الأدوات المتوسطة للكهربائيين ، والنجارين ، وطبقات الأساس (فهي تصنع الحزام الوحيد الذي رأيناه مصنوعًا خصيصًا لإيجابيات الأساس).
ليس من غير المألوف بالنسبة لشركات مثل Gatorback أن تصنع الأحزمة والحقائب خصيصًا للكهربائيين ، ولكن أي كهربائي سيكون لديه نظرة طويلة على حزام من أدوات كلاين. تجعل العلامة التجارية بعضًا من أدوات الكهرباء الأكثر احتراماً في هذه الصناعة ، والتي تشمل الأحزمة. تعتبر عروض كلاين مناسبة لأغراض خارجة عن العمل الكهربائي ، خاصةً عندما يتم إشراك عدد أكبر من الأدوات الأصغر. Dewalt هي علامة تجارية شائعة أخرى قد ترى الحصول على بعض الحب في مساحة حزام الأدوات. في الواقع ، قد تكون العلامة التجارية ثاني أكثر الشركة المصنعة لحزام الأدوات التي تم الإشادة بها بعد جلود الغرب. جزء من ذلك هو القيمة التي تقدمها DeWalt – فهي توفر أسعارًا منخفضة نسبيًا للجودة التي يقدمونها.
بيركنز براذرز ، كارهارت ، وجاكسون بالمر: قيم رائعة
لقد هبطنا أحزمة أدوات Perkins Brothers إلى التجميع مع علامات تجارية أقل تكلفة وأقل شدًا ، ولكن فقط لأن عروضها جديدة نسبيًا وغير تقليدية قليلاً في استخدامها لقماش 1200 من أوكسفورد. إنه تصميم مدروس جيدًا ، عندما يتم شراؤه كنظام كامل ، لا يكون سعره مبالغًا فيه في 199.99 دولار. في بعض النواحي ، لدى كارهارت مقاربة مختلفة من إخوان بيركنز. كما هو الحال مع ملابسهم شبه الطبيعية للتجار ورواد مراكز التسوق على حد سواء ، فإن كارهارت يمتد إلى تقاطع التكلفة والمتانة والوظيفة (على الرغم من أنه ربما بشكل محرج في بعض الأحيان). تتفوق الشركة في مآزر قماش خفيفة الوزن ومجهزة تجهيزًا جيدًا إلى حد ما وأحزمة الأدوات-مثل حزام الأدوات القماش البوليستر-وحتى يقوم ببعض الإيماءات نحو النموذجية وتحسين المتانة. هل يمكن أن تفعل أسوأ بالنسبة لحزام الأدوات للأغراض العامة.
تعد أحزمة أدوات جاكسون بالمر طريقة ثالثة للاقتراب من السوق ، وربما الأكثر صلة بالمنزل. تقوم الشركة بصنع أنماط حزام وحزام/ساحة هجينة يبدو أنها تستهدف DIYers والمهنيين دون الدافع أو الموارد لإنفاق 600 دولار. من الصعب العثور على خطأ مع ميزاتهم ، وأحزمة أدوات Pro الخاصة بهم متينة بشكل معقول ، بسبب نقاط الإجهاد المعززة والملابس. ومن المعروفون أيضًا بأنهم مرتاحون للغاية. ربما لا تكون متينة مثل حزام الجلود الغرباء ، لكنك لن تفعل أفضل بكثير من جاكسون بالمر مقابل 18 إلى 47 دولارًا.
باستخدام علامات تجارية متعددة ، وتجنب بعض العلامات التجارية تمامًا
هذه كلها علامات تجارية رائعة. كلهم يفعلون بعض الأشياء بشكل جيد ، ولم يفعل أي منهم كل شيء تمامًا. قد يكون النهج المنطقي لشراء جميع الأحزمة الأكثر تخصصًا في أحزمة الأدوات هو الجمع بين الأحزمة والحقائب من صانعي مختلف بناءً على احتياجاتك الخاصة. لحسن الحظ ، فإن العديد من مكونات الحزام قابلة للتبديل بحكم أنظمة الاتصال الخاصة بهم … مقاطع أو فتحات وحلقات 2-3 بوصة. بعض الشركات لديها السحابات الخطاف والحلقة والموصلات الخاصة التي قد تكون أو لا تكون متوافقة مع العلامات التجارية الأخرى. ولكن الفكرة هي أنه يمكنك الاستفادة من مجموعة متنوعة مذهلة من الحقائب وحاملي الأدوات المتاحة لصياغة حل لك فقط. هناك احتمال آخر أيضًا: ربما لا تحتاج إلى شريط أدوات على الإطلاق ، ولكن ساحة أو سراويل أو سترة أو حقيبة ، أو حتى ساحة مصنوعة من بنطلون جينز قديم. ولكن في جميع الاحتمالات ، سيكون الحل الخاص برأس التروس المتوسط هو امتلاك واحد على الأقل من كل منها.
تتيح لك الفائدة الأخرى من قابلية التبادل والمعيار النموذجية الوصول إلى العلامات التجارية التي لا تمحها دائمًا ، ولكنها لا تزال تقدم بعض القطع المفيدة. يمكنك الاستفادة من ابتكاراتهم دون الالتزام بنظام حزام الأدوات الذي قد يكون دون المستوى العام. تعد العلامات التجارية السيئة حقًا التي لا توجد أحزمة أو حقائب لائقة نادرة – من المرجح أن تجد مشاكل مع نماذج أو خطوط أو ميزات معينة. من المرجح أن يحدث هذا مع العلامات التجارية الأقل تكلفة مثل Dickies و Vevor و Graintex. قد تواجه مشكلة في أحزمة كتف Dickies ، على سبيل المثال ، ولكن يجب أن تخدمك حقيبة أداة Dickies جيدًا … وإن لم تكن إلى الأبد.