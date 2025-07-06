مارك جاتومب يحصل على صفقة في اتجاه واحد من سكان الجزيرة بعد فترة طويلة

كانت مهمة مارك جاتومب التي تبلغ من العمر 39 مباراة مع سكان الجزيرة مثيرة للإعجاب بما يكفي لكسب صفقة في اتجاه واحد للموسم المقبل.

أعلن سكان الجزيرة عن صفقة لمدة عام مع الجناح البالغ من العمر 25 عامًا يوم الأحد بعد أن تجنب الجانبان التحكيم قبل يوم واحد.

وفقًا لمصدر الصناعة ، بلغت الصفقة 900000 دولار وكانت عقدًا في اتجاه واحد ، مما يعني أن Gatcomb سيحصل على الراتب الكامل حتى لو كان في AHL.

بالنظر إلى الجناحين ، أضاف سكان الجزيرة هذا الموسم ، وكان ذلك أمرًا بالغ الأهمية لتأمين Gatcomb.

بينما لعب بشكل جيد مع سكان الجزيرة في الموسم الماضي ، حيث سجل ثمانية أهداف ويظهر ميزة مادية أحبطته ، ستكون معركة شاقة لجاتومب لإخراج الفريق من المخيم.

منذ نهاية الموسم ، أضاف سكان الجزيرة الجناحين جوناثان دروين وماكس شابانوف وإميل هاينمان.

من المتوقع أن يعود كلاهما إلى معسكر التدريب ، اللذان أصيبا وعلى إجازة شخصية في نهاية الموسم الماضي ، كلاهما من المتوقع أن يعود إلى معسكر التدريب ، هما من المتوقع أن يعود إلى معسكر التدريب ، هما من المتوقع أن يعود إلى معسكر التدريب أيضًا ، من المتوقع أن يعود إلى معسكر التدريب أيضًا ، هما من المتوقع أن يعود إلى معسكر التدريب أيضًا ، هما من المتوقع أن يعود إلى معسكر التدريب أيضًا ، هما من المتوقع أن يعود إلى معسكر التدريب أيضًا ، اللذان من المتوقع أن يعود إلى معسكر التدريب ، من المتوقع أن يعود إلى معسكر التدريب أيضًا ، هما من المتوقع أن يعود إلى معسكر التدريب أيضًا ، هما من المتوقع أن يعود إلى معسكر التدريب ، من المتوقع أن كلاهما من المتوقع أن يعود إلى معسكر التدريب أيضًا.

المدير العام Mathieu Darche لديه عنصر واحد فقط على قائمة المهام الخاصة به: إعادة توقيع Max Tsyplakov قبل التحكيم.

تقدم الجناح الروسي بطلب للتحكيم قبل الموعد النهائي يوم السبت ، وسيتم تحديد جلسة استماع بين 20 يوليو و 4 أغسطس. ومع ذلك ، يمكن العمل على العقد خلال الفترة الثانوية.