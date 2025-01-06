مالك نابرز يسجل الرقم القياسي للعمالقة ويتطلع بالفعل إلى المستقبل

رقم قياسي واحد لم يكن كافياً لإرضاء مالك النبرس يوم الأحد.

قد لا يبقيه موسم كارثي آخر للعمالقة في عام 2025 سعيدًا لفترة أطول.

بعد تسجيل الرقم القياسي للعمالقة في المصيد في موسم واحد خلال خسارة نهاية الموسم 20-13 أمام النسور، أخذ نابرز سلسلة من الراحة لإراحة بعض آلام الذراع الناجمة عن تدخل في الشوط الأول.

لكنه عاد إلى اللعبة ليحدد (مؤقتًا) علامة اتحاد كرة القدم الأميركي للمسك في موسم واحد بواسطة لاعب مبتدئ عند هبوط مذهل.

“هذا يعني الكثير. قال نابرز: “لقد كنت أتابع الأمر طوال العام”. “لإنهاء موسم المبتدئين الخاص بي بشكل صحيح والانتقال إلى العام المقبل.”

أنهى نابرز موسمه المبتدئ بـ 109 حفلات استقبال لمسافة 1204 ياردات وسبعة هبوط، متجاوزًا سجل امتياز ستيف سميث البالغ 107 مرات صيد في عام 2009.

لقد تجاوز الرقم القياسي للمبتدئين الذي حققه Puka Nacua الموسم الماضي، ولكن تم تجاوزه في وقت لاحق من يوم الأحد من قبل زميله الصاعد Brock Bowers من فريق Raiders.

قال نابرز: “لقد تلقيت بعض الرسائل النصية مع بروك وأخبرته أنه وصل إلى هناك قبلي”. “أنا أحييه على ذلك.”

لم يكن هناك الكثير مما يستحق التصفيق إلى جانب نابرز خلال موسم 3-14 الذي وضع المدير العام جو شوين والمدرب الرئيسي بريان دابول على المقاعد الساخنة.

ما الذي يجب أن يتغير قبل الموسم المقبل؟

“لا أعرف. وقال نابرز: “مهمتي هي اللحاق بكرة القدم والركض في الطرق”. “لدينا القطع الصحيحة. علينا أن نلعب كفريق. كانت هناك الكثير من المباريات التي خسرناها وكانت النتيجة متقاربة، وإذا فعلنا ذلك بشكل صحيح لكنا فزنا بالمباراة. علينا أن نقوم بالأشياء الصغيرة في نصابها الصحيح.”

العمالقة ليس لديهم لاعب وسط بموجب عقد في عام 2025.

إن فرصة الرمي إلى Nabers هي الشيء الأول الذي يجعل الافتتاح جذابًا للوكلاء الأحرار المحتملين والمحتملين المحتملين.

قال نابرز: “أنا متأكد من أنني سأجري الكثير من المكالمات الهاتفية”. “لكنني سأسمح للطابق العلوي (الملكية والمكتب الأمامي) بالتعامل مع ذلك. هذا خارج عن سيطرتي.”

كان صيد نابرز الأخير لهذا الموسم هو الهبوط لمسافة 45 ياردة مما أدى إلى إغلاق عجز العمالقة في الربع الرابع إلى 17-10.

لقد قام بتغيير المسار الذي تم استدعاؤه، ووجد مساحة مفتوحة للاعب الوسط درو لوك، وامتص الضربة وبقي على قدميه ليضع على رؤوس أصابعه أسفل الخط الجانبي وينتقل إلى منطقة النهاية.

قال نابرز: “كان لدي منشور بالفعل ولكني قمت بتحويله وركضت قليلاً”. “أنا ودرو كنا على نفس الصفحة وتحدثنا عن ذلك.”

كانت هناك أوقات خلال موسم نابرز حيث سيطرت الخسارة المستمرة على أفضل مشاعره.

إنه يتطلع إلى أيام أكثر إشراقا.

وقال نابرز: “أنا متأكد من أن الانتقال من الأسفل إلى الأعلى سيعني الكثير لأي شخص”. “على المستوى الفردي، لقد كان عامًا قويًا، ولكن هناك الكثير الذي كان بإمكاني فعله هناك. يمكنني أن أتعلم الكثير للانتقال إلى العام المقبل. بعد السنة الأولى، أشعر بالألم (العودة إلى المنزل)، لكني سأشعر بذلك في مؤخرة رأسي.