مايك هولمز على سبب شعور منزلك بأمانة وأفضل طريقة لحله

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هل سبق لك أن لاحظت أن منزلك يشعر بشعور ثقيل وغير مريح ، كما لو كان هناك حجاب رطب يتبعك؟ ربما تكون مصحوبة برائحة عفن أو غير سارة بشكل خاص ، مما يجعل التنفس من الصعب التنفس في بعض الأحيان. هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تجعل منزلك يشعر بالضيق ، وكما يضعه المقاول المحترف ومضيف HGTV Mike Holmes ، قد يكون سبب الهواء الخانق في منزلك بسبب محاصرة الهواء في الداخل. والخبر السار هو أنه ، وفقًا لهولمز ، هناك حل بسيط عندما يبدأ منزلك في هذا الطريق ، ويبدأ بنظام التهوية.
يمكن أن يكون الشعور بالهواء السميك في منزلك أكثر وضوحًا خلال أشهر الصيف الأكثر دفئًا مع ارتفاع درجات الحرارة ، ولكن يمكن أن يحدث في أي وقت من العام. إذا كنت تعيش في منزل أحدث ، فقد تلاحظ أن منزلك يشعر بأنه خانق بشكل خاص. وذلك لأن المنازل الحديثة مبنية مع مراعاة كفاءة الطاقة. على الرغم من أن هذا يعامل فواتير كهربائية عالية ، إلا أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على ترشيح الهواء ، مما قد يتسبب في شعور الهواء في منزلك بالضيق واللحمة غير المريحة في بعض الأحيان. لهذه الأسباب ، يقترح هولمز تقييم نظام التهوية في منزلك والتفكير في الاستثمار في جهاز التنفس الصناعي لاستعادة الطاقة (ERV) لتحديث منزلك بالهواء الخارجي أثناء تعميم الهواء الداخلي الذي لا معنى له. أو ، إذا كنت تبحث عن منزل ، من المهم أن تتعلم كيفية معرفة ما إذا كان المنزل المحتمل له تهوية مناسبة.
كيف تحدث أنظمة التهوية مثل هذا الفرق
على الرغم من أن الهواء في الهواء الطلق يمكن أن يحمل التلوث في منزلك ، خاصة إذا كنت تعيش بالقرب من المناطق ذات التلوث العالي (فكر ، الطرق السريعة أو المصانع) ، بشكل عام ، يحتوي الهواء من الخارج على عدد أقل من الملوثات من الهواء الداخلي. عندما يدخل الهواء في منزلك ، بمرور الوقت ، يمكنه بناء الرطوبة والروائح وملوثات الهواء. يمكن أن يسهم هذا في منزل خانق مع الهواء الذي يشعر بالرطوبة والثقيلة ، وهذا أحد الأسباب من المهم أن يكون هناك تداول مناسب ، وإذا لم يكن هناك ، فلماذا يجب أن تفكر في تحسين جودة الهواء في منزلك. عندما يكون لديك تهوية مناسبة ، مثل ERV ، كما يوحي هولمز ، يتم إعادة تدوير الهواء الداخلي ، مما يسمح للهواء الخارجي النظيف بدخول الملوثات الداخلية والداخلية للخروج ، مما يقلل من كمية تلوث الهواء الداخلي.
عادةً ما تحتوي ERVS على خمسة مكونات: مجرى مجاري ، ومراوح ، ومرشح ، ومبادل حراري ، وعناصر تحكم في النظام. يقومون بإعادة تدوير الهواء عن طريق استخراج الهواء القديم أولاً من داخل منزلك (مثل الطوابق السفلية والحمامات وغيرها من المناطق المحتملة في منزلك) إلى جانب الهواء الطازج في الهواء الطلق. ثم يتم تمرير اثنين من Airstreams من خلال مبادل حراري ، مما يجلب الهواء الخارجي إلى درجة حرارة الهواء الداخلي. يتم ضخ الهواء الخارجي المكيف في المنزل بينما يتم مسح الهواء القديم في الخارج.
يمكن أن تساعد التهوية الطبيعية ، مثل فتح النوافذ والأبواب ، في توزيع الهواء النظيف إلى منزلك أثناء إزالة الملوثات والروائح المحاصرة ، وهي فائدة من بث منزلك ، ولكن يمكن استخدامها أيضًا جنبًا إلى جنب مع أنظمة التهوية الميكانيكية. مفتوحة النوافذ أم لا ، يمكن لـ ERVs تداول الهواء النقي دون تعطيل الراحة داخل منزلك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تبقي تكاليف الطاقة منخفضة.
لماذا يهم الهواء بشكل أفضل كثيرًا
الحصول على جودة هواء أفضل داخل منزلك أمر غير عقلاني. يمكن أن تكون جودة الهواء الداخلية الفقيرة مصدرًا لمنزل خانق وغير مريح ، مما قد يتسبب أيضًا في انخفاض الأداء المعرفي. والأهم من ذلك ، يمكن أن تؤثر جودة الهواء الداخلي الفقيرة سلبًا على صحتك في شكل قضايا الجهاز التنفسي وغيرها من المخاوف الصحية ، وكذلك تسهيل انتشار الأمراض المحمولة جواً في جميع أنحاء منزلك. يمكن أن تؤدي المخاطر الصحية للتعرض على المدى الطويل للملوثات الداخلية إلى حث مشاكل الجهاز التنفسي الخفيفة إلى الحادة ، مما يسبب الصداع والتعب وتهيج العين أو الحلق. إذا كنت أنت أو أفراد منزلك لديهم حساسية أو الربو ، على سبيل المثال ، يمكن أن تزيد جودة الهواء الداخلي السيئ من هذه الأعراض. وذلك لأن الملوثات ، مثل حبوب اللقاح ، و dander ، وآثار العفن ، تنمو في بيئات رطبة ويمكن أن تصبح محاصرة في منزلك إذا لم يكن هناك تهوية مناسبة.
الهواء النظيف ضروري لصحتك ورفاهك وراحةك وحتى الإنتاجية. وفقًا لبعض الدراسات ، يمكن أن تحسن الوظيفة المعرفية ، مما يسمح بمزيد من التركيز والوضوح العقلي ، مما يسهل عليك العمل والدراسة والشعور بالراحة أثناء الأنشطة الترفيهية في منزلك. يمكن أن تكون جودة الهواء الداخلي هو الفرق بين الأرق ونوم ليلة سعيدة ، لأن ثقل الهواء السيئ يمكن أن يزعج نومك.
إذا كنت مقتنعا بمزايا ERV ، فإن شراء واحدة ليست “رخيصة” ، لكنها ليست عملية شراء من شأنها أن تكسر البنك. يمكنك الحصول على وحدة غرفة واحدة بحوالي 250 دولارًا ، أو يمكنك شراء وحدة تتكامل في نظام HVAC الحالي الخاص بك بدءًا من حوالي 1000 دولار.