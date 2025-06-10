مايك هولمز على سبب شعور منزلك بأمانة وأفضل طريقة لحله

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هل سبق لك أن لاحظت أن منزلك يشعر بشعور ثقيل وغير مريح ، كما لو كان هناك حجاب رطب يتبعك؟ ربما تكون مصحوبة برائحة عفن أو غير سارة بشكل خاص ، مما يجعل التنفس من الصعب التنفس في بعض الأحيان. هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تجعل منزلك يشعر بالضيق ، وكما يضعه المقاول المحترف ومضيف HGTV Mike Holmes ، قد يكون سبب الهواء الخانق في منزلك بسبب محاصرة الهواء في الداخل. والخبر السار هو أنه ، وفقًا لهولمز ، هناك حل بسيط عندما يبدأ منزلك في هذا الطريق ، ويبدأ بنظام التهوية.

يمكن أن يكون الشعور بالهواء السميك في منزلك أكثر وضوحًا خلال أشهر الصيف الأكثر دفئًا مع ارتفاع درجات الحرارة ، ولكن يمكن أن يحدث في أي وقت من العام. إذا كنت تعيش في منزل أحدث ، فقد تلاحظ أن منزلك يشعر بأنه خانق بشكل خاص. وذلك لأن المنازل الحديثة مبنية مع مراعاة كفاءة الطاقة. على الرغم من أن هذا يعامل فواتير كهربائية عالية ، إلا أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على ترشيح الهواء ، مما قد يتسبب في شعور الهواء في منزلك بالضيق واللحمة غير المريحة في بعض الأحيان. لهذه الأسباب ، يقترح هولمز تقييم نظام التهوية في منزلك والتفكير في الاستثمار في جهاز التنفس الصناعي لاستعادة الطاقة (ERV) لتحديث منزلك بالهواء الخارجي أثناء تعميم الهواء الداخلي الذي لا معنى له. أو ، إذا كنت تبحث عن منزل ، من المهم أن تتعلم كيفية معرفة ما إذا كان المنزل المحتمل له تهوية مناسبة.