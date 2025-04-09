ما الذي تمثله Ikea حقًا؟

يعرف معظم الناس أن ايكيا هو المستودع الأزرق والأصفر حيث يمكنك تعطل الأثاث البسيط وكرات اللحم تحت نفس السقف. ولكن وراء هذا الاسم ، توجد قصة متجذرة في المناطق الريفية في السويد ، من خلال اختصار يعكس القيم المؤسسة للشركة. تعني Ikea “Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd” ، وهي مزيج من الأحرف الأولى من المؤسس ، واسم مزرعة عائلته ، والقرية القريبة. أطلقت Ingvar Kamprad ، 17 عامًا فقط في ذلك الوقت ، Ikea في عام 1943 كشركة صغيرة من طلب البريد.

في البداية ، باعت Kamprad عناصر يومية مثل الأقلام والمحافظ للجيران في منطقة Småland ، وهي منطقة وعرة معروفة بالحيلة والتوفير. هذا الإحساس بالتعرف على ما لديك هو السمة المميزة الثقافية لـ Småland ، وهو مكان يروج له موقع الزيارة الرسمية للسياحة السويد بأنه “سويدي كما يحصل” ، وهذا ما يشكل روح العلامة التجارية الخاصة بـ Ikea بأكملها. ولد نموذج الكتالوج المبكر للشركة من الضرورة (جعل الموقع الريفي من المستحيل تقريبًا على العملاء الحضريين الوصول إلى منتجات IKEA) ، وكان تركيزه على التصميم الوظيفي بتكلفة منخفضة امتدادًا مباشرًا لعملية القضاء في المنطقة. حتى ابتكار الحزمة المسطحة للعلامة التجارية ، التي غيرت صناعة الأثاث إلى الأبد ، ولدت من الرغبة في تقليل تكاليف الشحن وتقليل الأضرار أثناء النقل.

عندما نمت Ikea من شركة ترتيب بريد ريفي إلى قوة بيع بالتجزئة عالمية ، لم تفقد اسمها علاقتها بـ Småland. يمثل توسيع العلامة التجارية في الأثاث بداية نهج جديد تمامًا لكيفية تأثر الأشخاص منازلهم. من خلال الخطوط النظيفة ، وحلول التخزين المدمجة ، والمواد منخفضة التكلفة ، فإن اسم ايكيا يمثل منذ فترة طويلة جمالية تصميم يتردد بكثير إلى أبعد من حدود السويد.