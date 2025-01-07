ما الذي يختبئ حقًا داخل شيكر جبنة البارميزان التي اشتريتها من متجرك؟

واحدة من أعظم الأشياء الممتعة عند تناول الطعام في مطعم إيطالي هي عندما يحوم النادل فوق طبقك الساخن ويسألك: “جبنة البارميزان المبشورة الطازجة؟” تسقط هذه النشارة الصغيرة برفق فوق المعكرونة اللذيذة بينما تشعر باستيقاظ ذوقك. جبن البارميزان، أو اسمه الرسمي بارميجيانو-ريجيانو، مصنوع من حليب عالي الجودة من الأبقار في منطقة معينة في إيطاليا. تعد عملية تعتيقها لمدة 12 شهرًا جزءًا من سبب حصول جبنة البارميزان على مذاقها الفريد (وهي واحدة من أكثر أنواع الجبن الصحية التي يمكنك تناولها).
يمكنك تجربة نفس أطباق المطاعم الإيطالية في المنزل، لكنك لن تحصل على نفس نكهة البارميزان المبشور الطازج من هذا الخلاط الذي اشتريته من المتجر. يُصنع جبن البارميزان من حليب البقر فقط، والإنزيمات التي تساعد على تخثر الحليب، والملح. ستضيف جبنة البارميزان التي يتم شراؤها من المتجر والمباعة في الهزازات السليلوز لمنع الجبن من التكتل. قد ترى أيضًا سوربات البوتاسيوم لحماية نكهة الجبن. يعتبر مركز العلوم في المصلحة العامة كلاً من السليلوز وسوربات البوتاسيوم من المضافات الغذائية الآمنة، لذلك قد يكون من المفيد فهم السبب.
ما هي السليلوز وسوربات البوتاسيوم؟
ربما تكون قد شاهدت عناوين رئيسية مبالغ فيها على خلاصات TikTok أو Facebook أو Instagram الخاصة بك حول “رقائق الخشب” أو “نشارة الخشب” في جبن البارميزان (والأطعمة الأخرى مثل الخبز والآيس كريم والشراب). إنهم يتحدثون عن السليلوز. السليلوز عبارة عن ألياف غذائية تتدفق عبر الجهاز الهضمي دون أن تتحلل. قد ترى السليلوز يظهر على شكل صمغ السليلوز، أو كربوكسي ميثيل السليلوز، أو السليلوز الجريزوفولفين في قائمة المكونات. نعم، يأتي السليلوز من النباتات لأنه هو ما يربط الخلايا النباتية معًا. فكر في مدى جودة تماسك الكرفس عند تناوله. وفقًا لمجموعة العمل البيئي (EWG)، يمتلك السليلوز مخاطر منخفضة بالنسبة لمخاوف مثل السرطان والحساسية والسمية الإنجابية. (تعرف على المضافات الغذائية المحظورة في أوروبا ولكن ليس في الولايات المتحدة.)
سوربات البوتاسيوم عبارة عن ملح صناعي عديم الطعم يمنع العفن والكائنات الحية الدقيقة الأخرى من النمو داخل شيكر جبنة البارميزان. ولأنه لا طعم له، ستجد سوربات البوتاسيوم في النبيذ والمخبوزات والزبادي. كما أنها تستخدم في مستحضرات التجميل، ومحاليل العدسات اللاصقة، وأغذية الحيوانات الأليفة. يتحلل سوربات البوتاسيوم في الجهاز الهضمي على شكل ماء وثاني أكسيد الكربون. تعتبر EWG أن سوربات البوتاسيوم منخفض الخطورة بالنسبة للسرطان والسمية الإنجابية، ولكن هذه المادة المضافة قد تسبب حساسية جلدية إذا تم استخدامها في مستحضرات التجميل.
هل يجب عليك التخلص من جبنة البارميزان التي اشتريتها من المتجر؟
إذا كنت تبحث عن هذا المذاق الأصيل والجوزي لبارميجيانو-ريجيانو من إيطاليا، فانظر إلى ملصق المكونات. إن جبن البارميزان الأصلي محمي بموجب حالة تسمية المنشأ المحمية (PDO)، مما يعني أن الجبن يأتي من المنطقة المحددة في إيطاليا. نظرًا لأن هذا النوع من الجبن مستورد ومعتق لمدة 12 شهرًا على الأقل، فمن المحتمل أنك لن تجد هذا النوع من الجبن في شيكر البارميزان الخاص بك. يميل بارميجيانو ريجيانو إلى أن يكون أغلى قليلاً. تحتوي جبنة البارميزان المبشورة على قواعد أقل صرامة وربما عمرها حوالي 10 أشهر فقط.
إذا لم تكن مهتمًا جدًا بالنكهة الفريدة لجبنة البارميزان الخاصة بك، فلن تحتاج إلى التخلص من شيكر البارميزان الخاص بك. إنه يُشكل طبقة لذيذة للفشار أو براعم بروكسل أو وصفة الدجاج البارميزان الخالية من الغلوتين. لطهي تلك الأطباق الإيطالية اللذيذة، توجه إلى قسم الأطعمة الجاهزة وابحث عن بارميجيانو-ريجيانو على قشرة الجبن أو العبوة الخارجية. يمكنك شراء قطعة صغيرة من جبن البارميزان وبشرها طازجة في المنزل. قد تبيع بعض متاجر الذواقة أو المتاجر المتخصصة أيضًا جبن البارميزان المبشور أو المبشور الذي لا يحتوي على إضافات غذائية في الخلاط الخاص بك.