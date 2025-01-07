ما الذي يختبئ حقًا داخل شيكر جبنة البارميزان التي اشتريتها من متجرك؟

واحدة من أعظم الأشياء الممتعة عند تناول الطعام في مطعم إيطالي هي عندما يحوم النادل فوق طبقك الساخن ويسألك: “جبنة البارميزان المبشورة الطازجة؟” تسقط هذه النشارة الصغيرة برفق فوق المعكرونة اللذيذة بينما تشعر باستيقاظ ذوقك. جبن البارميزان، أو اسمه الرسمي بارميجيانو-ريجيانو، مصنوع من حليب عالي الجودة من الأبقار في منطقة معينة في إيطاليا. تعد عملية تعتيقها لمدة 12 شهرًا جزءًا من سبب حصول جبنة البارميزان على مذاقها الفريد (وهي واحدة من أكثر أنواع الجبن الصحية التي يمكنك تناولها).

يمكنك تجربة نفس أطباق المطاعم الإيطالية في المنزل، لكنك لن تحصل على نفس نكهة البارميزان المبشور الطازج من هذا الخلاط الذي اشتريته من المتجر. يُصنع جبن البارميزان من حليب البقر فقط، والإنزيمات التي تساعد على تخثر الحليب، والملح. ستضيف جبنة البارميزان التي يتم شراؤها من المتجر والمباعة في الهزازات السليلوز لمنع الجبن من التكتل. قد ترى أيضًا سوربات البوتاسيوم لحماية نكهة الجبن. يعتبر مركز العلوم في المصلحة العامة كلاً من السليلوز وسوربات البوتاسيوم من المضافات الغذائية الآمنة، لذلك قد يكون من المفيد فهم السبب.