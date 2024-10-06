ما تحتاج لمعرفته حول تذكرة حلوى هاموند بالشوكولاتة (خاصة قبل عيد الهالوين)

آه، عيد الهالوين! إنه وقت مخيف وممتع من العام. وهو رائع بشكل خاص لمدمني الشوكولاتة. غالبًا ما يقوم تجار التجزئة بتخفيض الحلوى قبل تقديم خدمة “خدعة أو حلوى”، مما يتيح الفرصة للحصول على وجبات لذيذة بأسعار منخفضة. ومع ذلك، قد يشعر محبو شوكولاتة هاموند بخيبة أمل عندما يسمعون أنه تم استدعاء أحد الأشياء الجيدة المفضلة لدى المعجبين لموسم 2024.

يحذر إشعار الاستدعاء، الصادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في 3 أكتوبر 2024، المستهلكين من أن مخاريط الوافل الصغيرة المحشوة بالشوكولاتة الداكنة من Hammond’s Candies يتم إزالتها من الرفوف. المسألة تعود إلى ما هو لا على ملصق مسببات الحساسية المحتملة: وفقًا للبيان الرسمي لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تم اكتشاف “كميات ضئيلة من بروتين الحليب” أثناء اختبار المنتج بعد أن أبلغ أحد المستهلكين عن رد فعل تحسسي بعد تناول المنتج.

كما هو الحال مع العديد من عمليات السحب، فإن شوكولاتة هاموند المعنية تقتصر على مجموعة معينة. على وجه التحديد، لا تتضمن سوى أكياس بوزن أربعة أوقيات من مخاريط الوافل الصغيرة المحشوة بالشوكولاتة الداكنة والتي تحمل الرقم التسلسلي UPC 6 91355 90513 5 ورموز المنتج LN0525453 وLN0525453. ومع ذلك، فإن سحب المنتج بمثابة تذكير بأن حساسية الألبان ليست مجرد أحداث مزعجة أو عابرة. يمكن أن تشكل خطورة على بعض الأشخاص (وربما على الأشباح والعفاريت الذين يزورون بابك أيضًا).