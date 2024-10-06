ما تحتاج لمعرفته حول تذكرة حلوى هاموند بالشوكولاتة (خاصة قبل عيد الهالوين)

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آه، عيد الهالوين! إنه وقت مخيف وممتع من العام. وهو رائع بشكل خاص لمدمني الشوكولاتة. غالبًا ما يقوم تجار التجزئة بتخفيض الحلوى قبل تقديم خدمة “خدعة أو حلوى”، مما يتيح الفرصة للحصول على وجبات لذيذة بأسعار منخفضة. ومع ذلك، قد يشعر محبو شوكولاتة هاموند بخيبة أمل عندما يسمعون أنه تم استدعاء أحد الأشياء الجيدة المفضلة لدى المعجبين لموسم 2024.
يحذر إشعار الاستدعاء، الصادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في 3 أكتوبر 2024، المستهلكين من أن مخاريط الوافل الصغيرة المحشوة بالشوكولاتة الداكنة من Hammond’s Candies يتم إزالتها من الرفوف. المسألة تعود إلى ما هو لا على ملصق مسببات الحساسية المحتملة: وفقًا للبيان الرسمي لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تم اكتشاف “كميات ضئيلة من بروتين الحليب” أثناء اختبار المنتج بعد أن أبلغ أحد المستهلكين عن رد فعل تحسسي بعد تناول المنتج.
كما هو الحال مع العديد من عمليات السحب، فإن شوكولاتة هاموند المعنية تقتصر على مجموعة معينة. على وجه التحديد، لا تتضمن سوى أكياس بوزن أربعة أوقيات من مخاريط الوافل الصغيرة المحشوة بالشوكولاتة الداكنة والتي تحمل الرقم التسلسلي UPC 6 91355 90513 5 ورموز المنتج LN0525453 وLN0525453. ومع ذلك، فإن سحب المنتج بمثابة تذكير بأن حساسية الألبان ليست مجرد أحداث مزعجة أو عابرة. يمكن أن تشكل خطورة على بعض الأشخاص (وربما على الأشباح والعفاريت الذين يزورون بابك أيضًا).
من محبط إلى قاتل محتمل
قدرت مقالة نشرت عام 2022 من مجلة المنظمة العالمية للحساسية أن ما بين 1 من 20 إلى 1 من كل 50 فردًا قد يكونون حساسين لحليب البقر. ومن بين هؤلاء الأفراد، يعاني ما يقرب من ثلثهم من صعوبة في تحمل الحليب بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك بعد طهيه.
حليب البقر ليس النوع الوحيد من الحليب الذي يمكن أن يتسبب في ظهور أعراض الحساسية لدى بعض الأشخاص بعد تناوله. تشير مايو كلينيك إلى أن جميع أنواع الحليب الحيواني يمكن أن تؤدي إلى ضائقة جسدية. ولحسن الحظ، فإن العديد من ردود الفعل التحسسية تجاه الحليب لا تهدد الحياة، مثل خلايا النحل، والقيء، والإسهال، وتشنجات المعدة، وصعوبات الجهاز التنفسي الخفيفة. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب من الحساسية المفرطة، وهي حالة طارئة تنطوي على انقباض مجرى الهواء وتتطلب علاجًا فوريًا.
ما مدى احتمالية إصابة الشخص العادي بالحساسية المفرطة بعد التعرض لمسببات الحساسية مثل الحليب؟ وتقدر عيادة كليفلاند احتمالية الإصابة بأقل من 2% على مدار العمر. وهذا يجعل المخاطر منخفضة إلى حد معقول، ولكن لا يزال ممكنا.
علاج موسمي مدروس
إذا كنت تعيش في أي من الولايات الـ 39 المتأثرة بسحب شوكولاتة هاموند، وقمت بالفعل بشراء كيس من مخاريط الوافل الصغيرة المحشوة بالشوكولاتة الداكنة، فابحث عن كثب في الرقم التسلسلي للحقيبة. إذا كان الرقم يتطابق مع الاستدعاء، فيحق لك استرداد أموال عملية الشراء. حتى لو اخترت عدم إعادة العبوة إلى المكان الذي اشتريتها فيه، تأكد من عدم مشاركة الشوكولاتة مع أي شخص لديه حساسية معروفة للحليب.
في الواقع، قد ترغب في إعادة النظر في الشوكولاتة الخاصة بك في عيد الهالوين والهدايا الموسمية في ضوء تنبيه هاموند للشوكولاتة لعام 2024. على الرغم من أن الشوكولاتة تُعطى في كثير من الأحيان للعائلة والأصدقاء، إلا أن الحلويات الأخرى قد تكون أقل عرضة لإثارة ردود فعل تحسسية. ويمكنك الالتزام بعلامة Hammond التجارية إذا كان هذا هو ما تفضله.
على سبيل المثال، يتضمن متجر Hammond’s Candies Amazon روابط لمجموعة من الأشياء الجيدة غير الشوكولاتة التي تنتجها الشركة، مثل عرق السوس (بالمناسبة، هناك بعض الفوائد الصحية لجذر عرق السوس التي قد تفاجئك) ومجموعة من الكتب الأكثر مبيعًا في العطلات. تذكر: هذه شركة تصنيع حلوى عمرها قرن من الزمان، وفقًا لموقع Business Insider، تنتج الملايين من قصب الحلوى كل عام. هناك، يجب أن تكون قادرًا على العثور على بديل مناسب لأقماع الوافل الصغيرة المحشوة بالشوكولاتة الداكنة. أو يمكنك دائمًا توزيع الكنوز غير الغذائية مثل كرات العيون النطاطة المتوهجة في الظلام.