ما ستجده في نظام أريانا غراندي اليومي

في يونيو 2013 – قبل حوالي شهرين من إطلاق الألبوم الأول الذي بدأ مسيرتها المهنية منفردة من فرقة البوب ​​- عالجت أريانا غراندي شائعات حول أن فقدان وزنها نتيجة للاضطراب في الأكل مع بيان نشر على Tumblr (عبر E! عبر الإنترنت). “لقد كنت سعيدًا بالطريقة التي كنت بها من قبل وما زلت سعيدًا الآن! وأكدت غراندي معجبيها ، مشاركة أنها اعتادت اتخاذ” خيارات فقيرة (غذائية) “التي أثرت على مدى رعاية نفسها. “أنا آكل بقدر ما كنت من قبل ، لقد تغير المحتوى للتو.”

وفقًا لـ Grande ، اتخذت قرارًا بالتخلي تمامًا عن الوجبات السريعة ، والتي “كانت” للعيش فيها “، لصالح خيارات غذائية أكثر وعياً ومغذية. هذا القرار ساعد النجم حتى على إدارة مستويات السكر في الدم. وأشارت إلى أنها تعاني من نقص السكر في الدم “الفظيعة” طوال حياتها ، وأن عادات الأكل المنقحة ساهمت بشكل كبير في تحسين حالتها.

لم يتغير نظام غلاك اليومي اليومي كثيرًا منذ ذلك الحين ، على الرغم من أن التعديل الأكثر أهمية في عادات الأكل جاء بعد أشهر فقط من بيان Tumblr. الآن ، النجمة “الشريرة” هي نباتي 100 ٪ ، وهو نمط حياة يبدو أنها تتمتع بأكملان. (اقرأ هذا لمعرفة ما يحدث لجسمك عندما تذهب نباتي.)