ما ستجده في نظام أريانا غراندي اليومي

في يونيو 2013 – قبل حوالي شهرين من إطلاق الألبوم الأول الذي بدأ مسيرتها المهنية منفردة من فرقة البوب - عالجت أريانا غراندي شائعات حول أن فقدان وزنها نتيجة للاضطراب في الأكل مع بيان نشر على Tumblr (عبر E! عبر الإنترنت). “لقد كنت سعيدًا بالطريقة التي كنت بها من قبل وما زلت سعيدًا الآن! وأكدت غراندي معجبيها ، مشاركة أنها اعتادت اتخاذ” خيارات فقيرة (غذائية) “التي أثرت على مدى رعاية نفسها. “أنا آكل بقدر ما كنت من قبل ، لقد تغير المحتوى للتو.”
وفقًا لـ Grande ، اتخذت قرارًا بالتخلي تمامًا عن الوجبات السريعة ، والتي “كانت” للعيش فيها “، لصالح خيارات غذائية أكثر وعياً ومغذية. هذا القرار ساعد النجم حتى على إدارة مستويات السكر في الدم. وأشارت إلى أنها تعاني من نقص السكر في الدم “الفظيعة” طوال حياتها ، وأن عادات الأكل المنقحة ساهمت بشكل كبير في تحسين حالتها.
لم يتغير نظام غلاك اليومي اليومي كثيرًا منذ ذلك الحين ، على الرغم من أن التعديل الأكثر أهمية في عادات الأكل جاء بعد أشهر فقط من بيان Tumblr. الآن ، النجمة “الشريرة” هي نباتي 100 ٪ ، وهو نمط حياة يبدو أنها تتمتع بأكملان. (اقرأ هذا لمعرفة ما يحدث لجسمك عندما تذهب نباتي.)
أريانا غراندي كانت نباتية منذ عام 2013
على الرغم من أن هناك العديد من المشاهير الذين لم تعرفهم كانوا نباتيين ، فمن غير المرجح أن تكون أريانا غراندي في تلك القائمة. في 5 نوفمبر 2013 ، من خلال تغريدة على حساب X-In-In-In-In-In-Dechair ، شاركت Grande الأخبار حول ما وصفته بـ “يوم فرح” مع أتباعها: في اليوم الذي ذهبت فيه من النبات إلى النبات الكامل. (هذا هو السبب في أن النظام الغذائي القائم على النبات يختلف عن الذهاب النباتي.) “لقد أكلت عضويا منذ أن كنت صغيرًا وأبقيت دائمًا على الحد الأدنى من اللحوم ، لكن اليوم يصادف أول يوم لي على أنه نباتي 100 ٪ !!!!” (عبر VEGNews).
من خلال قبولها ، كان هناك وقت في حياتها عندما فضلت غراندي خيارات الطعام غير الصحية-ولكن بالنظر إلى ما شاركته علنًا حول ثمارها المفضلة والوجبات الخفيفة ، يبدو أن نمط الحياة النباتي جاء بشكل طبيعي لها. بالنسبة للمبتدئين ، فإن نجم البوب هو معجب كبير بالفراولة ، حتى التغريد: “لقد كان لدي ما لا يقل عن خمس فراولة في اليوم منذ أن أتذكر. إنها طعامي المفضل!” (لكل صحة المرأة). في عام 2015 ، شاركت مجموعة من العنب البري على حساب Instagram الخاص بها.
وفي مقابلة مع شكل ، تدفقت غراندي حول وجباتها الخفيفة المفضلة ، اللوز والكاجو: “إنها تقدم وجبات خفيفة صحية رائعة لإبقائي تنشيطًا طوال يومي!” في نفس المقابلة ، كشفت عن حبها لمياه جوز الهند ، مدعيا أنها “دائمًا (لديها) زجاجة بجوار (هي)”.
تتمتع أريانا غراندي أيضًا بالطعام الياباني والعصائر والقهوة
في مقابلة معها عام 2017 مع Popsugar ، شاركت Harley Pasternak ، مدربة أريانا غراندي ، منذ أن بدأت العمل معه ، كانت نجمة البوب تتابع “نظامًا غذائيًا أكثر توازناً” ، وتعلمت “الشعور بالرضا عن الانغماس والاحتفال أحيانًا”. وأضاف أن غراندي قد وسعت ذخيرتها الغذائية ، حيث تضمنت وصفات عصير خبير اللياقة في قائمتها اليومية (مع تقارب خاص للبيضاء والأحمر والأخضر التي تشكل جزءًا من خطة حمية جسم Pasternak).
في حديثه إلى Glamour في عام 2015 ، وصف Pasternak خطة تناول الطعام في Grande بأنها “تقريبًا مثل اليابانية اليابانية (النظام الغذائي)” التي شملت حبوب Adzuki و Daikon و Lotus. ومن المثير للاهتمام ، في تغريدة 2011 (عبر صحة المرأة) ، تويت غراندي إلى أحد المعجبين بأنها تحب الطعام الياباني.
بصرف النظر عن العصائر ومياه جوز الهند ، من المعروف أيضًا أن غراندي تتمتع بوتس فول الصويا من ستاربكس ، كما كشفت في مقابلة مع الوقت 2014. لكنها تتخطى الألبان – وبشكل ممتع ، لا تطلب دائمًا غراندي. “لا ، في بعض الأحيان أحصل على هذا الفنت ، أنت تعرف؟ في بعض الأيام هذا ما تحتاجه في حياتك.”