ما فكر مايكل جاكسون في عرض جانيت جاكسون سوبر بول

واصل تسعة أطفال في عائلة جاكسون أن يكونوا فنانين ، مما يجعلها سلالة ترفيهية ناجحة بشكل فريد. لا شك أن أكبر اسم في العائلة هو مايكل جاكسون ، الذي بدأ حياته المهنية كمطرب رئيسي في جاكسون 5. واصل مهنة متلألئة جعلته أحد أشهر الأشخاص على هذا الكوكب قبل وفاته المأساوية في عام 2009. لكن ثاني أكبر عضو ناجح في عائلة جاكسون لم يكن في جاكسون 5 على الإطلاق. يذهب هذا الشرف إلى أصغر الأطفال ، جانيت جاكسون ، من مواليد 16 مايو 1966. منذ إصدار ألبومها الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا في عام 1982 ، أصبحت أيقونة R&B مؤثرة للغاية ، مع Megastars بما في ذلك Rihanna و Beyoncé و Britney الرماح مستشهدا لها باعتبارها تأثير.
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كان جاذبية جانيت جاكسون الدائمة لدرجة أنها تمت دعوتها للأداء في معرض Super Bowl Halftime في عام 2004 ، وهي أزعج مرموق لأي فنان. تضمنت المجموعة مكانًا ضيفًا مع متعاونها ، نجمها السابق في نسينك جوستين تيمبرليك ، الذي كان آنذاك في ذروة شعبيته. ومع ذلك ، فقد أصبح من السهل السيطرة على ما يسمى “عطل خزانة” شهدت زي تيمبرليك المسيل للدموع لتكشف عن ثديها الصحيح ، مما تسبب في رد فعل عكسي هائل من النقاد حول ما اعتبره البعض غير المتعمد.
اضطرت جانيت إلى الاعتذار بشكل مستمر في الأشهر التالية ، وظلت نقطة نقاش رئيسية في وسائل الإعلام الرئيسية. بالطبع ، لم يكن شقيقها الكبير مايكل هو نفسه غريبًا على الجدل ، وكان يعتقد أن الحادث كان مبالغًا فيه. وقال لـ Giraldo Rivera في مقابلة مع Fox News (عبر YouTube) “في الواقع كنت أنظر إلى ذلك بشكل صحيح ، ولم أره”.
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أظهرت جانيت جاكسون علنا دعمها لمايكل
لم تكن عادة جانيت ومايكل جاكسون في الوقوف لبعضهما البعض في أوقات مضطربة غير مسبوقة. في الواقع ، كان في السابق أساسًا للنقطة العالية التجارية والحرجة في مهن الفنانين. في عام 1995 ، كانت مهنة مايكل قد تعرضت لسنوات مما اعتبره اهتمامًا صحفيًا للتآمر ، والذي زاد فقط في عام 1993 عندما واجه مزاعم الاعتداء الجنسي. على الرغم من أن القضية قد تم تسويتها خارج المحكمة ولم يتم توجيه أي تهم جنائية ، إلا أن مايكل ظل يشعر بالمرارة بسبب معالجته الصحفية ، التي تسربت في موسيقاه.
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كان من أغنيته الفردية “Scream” ، وهي الأولى التي ظهرت لأول مرة في The Hot 100 Top 5 ، مصحوبة بمقطع فيديو موسيقي لا يُنسى في العصر الفضائي يتميز بتأثيرات الجاذبية الصفرية والحركة البطيئة. وأبرزها أنها تضمنت جانيت ومايكل تحطيم الأشياء وبصق السم حول “الظلم” و “المخططات” لأولئك الذين أضروا بسمعته. “لقد كانت أغنيته ، وكنت هناك لدعمه ، تذكرت في عام 2022. أعتقد أنه كان بحاجة إلى الدعم الذي كنت أحاول تقديمه له” ، أضافت لاحقًا. ومع ذلك ، اعترفت جانيت بأن حياتها المهنية قد تعرضت لأضرار بسبب اتهاماتها ضد شقيقها ، خاصةً عندما تم محاكمة مايكل بعد مواجهته في العقد الأول من القرن العشرين. تم تبرئته لاحقًا.
على الرغم من أن لقطات من جلسات الكتابة الخاصة بهم تُظهر أن الأشقاء الذين يبدو أنهم يقضون وقتًا ممتعًا معًا لأنهم يحملون كلاسيكيًا في المستقبل ، إلا أن واقع إنشاء “الصراخ” كان مختلفًا تمامًا. في حين أن جدول التصوير للفيديو ذي الميزانية الكبيرة ، بدا أيضًا أن العلامة حريصة على استخلاص القدرة التنافسية بين الفنانين. واعترف جانيت: “أردت أن أشعر وكأنه في العصور القديمة ، بينه وبين أنا ، ولم يفعل ذلك”. “لقد مرت الأوقات القديمة منذ فترة طويلة.”
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أعطى مايكل جاكسون أخته بعض كلمات النصيحة
على الرغم من شعوره كما لو أنه تم إلقاؤه تحت الحافلة من قبل الصحافة قبل عقد من الزمان ، فقد اخاطب مايكل جاكسون علنًا فضيحة عرض Super Bowl في أعقاب الحادث. في حديثه إلى Fox News ‘Geraldo Rivera في عام 2005 ، قال مايكل إنه أعطى جانيت جاكسون بعض كلمات النصيحة بعد الحادث. “كن قوياً ، هذا يمر أيضًا ، لا تقلق بشأن ذلك ، لقد رأيت أشياء أسوأ” ، يتذكر أخبر أخته ، في إشارة إلى فضيحة جوائز الأوسكار لعام 1974 التي وصلت إليها أحد المتشابك على المسرح. أشار مايكل إلى أنه ضحك الجمهور في وقت لاحق على أنه لا أكثر من مزحة.
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ادعى مايكل أنه كان يشاهد الحدث في منزل أحد الأصدقاء عندما وقع الحادث. على الرغم من مشاهدته على الهواء مباشرة على تلفزيون ضخم ، يقول إنه لم يكن على دراية بأن أي خلل في خزانة الملابس قد حدث حتى نبهته تقارير إخبارية في اليوم التالي إلى الغضب. ورفض أيضًا أن يتم الاعتماد على ما إذا كانت صلة جانيت بأخها المثير للجدل بأي شكل من الأشكال قد أدى إلى تفاقم معاملتها الصحفية ، لكن ريفيرا نفسه شدد على أنه يعتقد أن الفضيحة قد تضخمت من قبل الصحافة نتيجة لذلك. لمزيد من التفاصيل عن رد الفعل العكسي ، اقرأ ما حدث بالفعل بعد خلل في خزانة ملابس Super Bowl من جانيت جاكسون.