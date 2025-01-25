ما فكر مايكل جاكسون في عرض جانيت جاكسون سوبر بول

واصل تسعة أطفال في عائلة جاكسون أن يكونوا فنانين ، مما يجعلها سلالة ترفيهية ناجحة بشكل فريد. لا شك أن أكبر اسم في العائلة هو مايكل جاكسون ، الذي بدأ حياته المهنية كمطرب رئيسي في جاكسون 5. واصل مهنة متلألئة جعلته أحد أشهر الأشخاص على هذا الكوكب قبل وفاته المأساوية في عام 2009. لكن ثاني أكبر عضو ناجح في عائلة جاكسون لم يكن في جاكسون 5 على الإطلاق. يذهب هذا الشرف إلى أصغر الأطفال ، جانيت جاكسون ، من مواليد 16 مايو 1966. منذ إصدار ألبومها الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا في عام 1982 ، أصبحت أيقونة R&B مؤثرة للغاية ، مع Megastars بما في ذلك Rihanna و Beyoncé و Britney الرماح مستشهدا لها باعتبارها تأثير.

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كان جاذبية جانيت جاكسون الدائمة لدرجة أنها تمت دعوتها للأداء في معرض Super Bowl Halftime في عام 2004 ، وهي أزعج مرموق لأي فنان. تضمنت المجموعة مكانًا ضيفًا مع متعاونها ، نجمها السابق في نسينك جوستين تيمبرليك ، الذي كان آنذاك في ذروة شعبيته. ومع ذلك ، فقد أصبح من السهل السيطرة على ما يسمى “عطل خزانة” شهدت زي تيمبرليك المسيل للدموع لتكشف عن ثديها الصحيح ، مما تسبب في رد فعل عكسي هائل من النقاد حول ما اعتبره البعض غير المتعمد.

اضطرت جانيت إلى الاعتذار بشكل مستمر في الأشهر التالية ، وظلت نقطة نقاش رئيسية في وسائل الإعلام الرئيسية. بالطبع ، لم يكن شقيقها الكبير مايكل هو نفسه غريبًا على الجدل ، وكان يعتقد أن الحادث كان مبالغًا فيه. وقال لـ Giraldo Rivera في مقابلة مع Fox News (عبر YouTube) “في الواقع كنت أنظر إلى ذلك بشكل صحيح ، ولم أره”.

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