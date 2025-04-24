ما مقدار الدفعة المقدمة لمنزل كاليفورنيا ستكلفك حقًا في عام 2025

على الرغم من أن أهم سوق العقارات في الولايات المتحدة لم يعد في كاليفورنيا ، إلا أنها لا تزال ولاية باهظة الثمن مع الكثير من المنافسة. لا يزال العبء المالي الكبير المتمثل في أن يصبح مالك منزل يعكس هذا الواقع. وفقًا لرابطة كاليفورنيا للوسطاء العقاريين ، يبلغ متوسط ​​سعر المنزل في الولاية حوالي 909،400 دولار في عام 2025 ، مما يعني أن أي شخص يرغب في شراء منزل يحتاج إلى تخصيص مبلغ كبير كدفعة مقدمة.

عادةً ما يكون الحصول على دفعة مقدمة تبلغ حوالي 20 ٪ مثالية – أي شيء أقل من هذا المبلغ سيتطلب منك على الأرجح شراء تأمين الرهن العقاري ، مما يضيف إلى التكلفة الثمنية بالفعل لعملية شراء المنزل. وهذا يعني بالنسبة للمنزل المتوسط ​​الأسعار ، فإن الدفعة المقدمة تتصدر 180،000 دولار. هذا المبلغ هو أكثر من ضعف متوسط ​​راتب الولاية المبلغ عنه قدره 89،945 دولار. بالنسبة للعديد من مشتري المنازل لأول مرة ، يمكن أن يشعر الخروج بمجموعة كبيرة من المبلغ الضخم المستحيل تقريبًا-خاصةً إذا كنت ترغب في الشراء في أفضل أحياء المدن مثل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. يتجاوز متوسط ​​سعر المنزل في هذه المناطق الوسيط على مستوى الولاية.

لتقليل هذا العبء ، تقدم كاليفورنيا برامج مساعدة للمقيمين الذين يستوفون متطلبات دخل معينة ، لكن هذه البرامج تنافسية للغاية وتأتي مع مؤهلات صارمة. وعلى الرغم من أن معظم القروض التقليدية لا تتطلب سوى الحد الأدنى للدفعة الأولى بنسبة 3 ٪ ، فإن وضع أقل من 20 ٪ يعني عادةً أسعار فائدة أعلى ، ورسوم إضافية ، وعملية إقراض أكثر صرامة.