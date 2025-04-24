ما مقدار الدفعة المقدمة لمنزل كاليفورنيا ستكلفك حقًا في عام 2025

على الرغم من أن أهم سوق العقارات في الولايات المتحدة لم يعد في كاليفورنيا ، إلا أنها لا تزال ولاية باهظة الثمن مع الكثير من المنافسة. لا يزال العبء المالي الكبير المتمثل في أن يصبح مالك منزل يعكس هذا الواقع. وفقًا لرابطة كاليفورنيا للوسطاء العقاريين ، يبلغ متوسط سعر المنزل في الولاية حوالي 909،400 دولار في عام 2025 ، مما يعني أن أي شخص يرغب في شراء منزل يحتاج إلى تخصيص مبلغ كبير كدفعة مقدمة.
عادةً ما يكون الحصول على دفعة مقدمة تبلغ حوالي 20 ٪ مثالية – أي شيء أقل من هذا المبلغ سيتطلب منك على الأرجح شراء تأمين الرهن العقاري ، مما يضيف إلى التكلفة الثمنية بالفعل لعملية شراء المنزل. وهذا يعني بالنسبة للمنزل المتوسط الأسعار ، فإن الدفعة المقدمة تتصدر 180،000 دولار. هذا المبلغ هو أكثر من ضعف متوسط راتب الولاية المبلغ عنه قدره 89،945 دولار. بالنسبة للعديد من مشتري المنازل لأول مرة ، يمكن أن يشعر الخروج بمجموعة كبيرة من المبلغ الضخم المستحيل تقريبًا-خاصةً إذا كنت ترغب في الشراء في أفضل أحياء المدن مثل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. يتجاوز متوسط سعر المنزل في هذه المناطق الوسيط على مستوى الولاية.
لتقليل هذا العبء ، تقدم كاليفورنيا برامج مساعدة للمقيمين الذين يستوفون متطلبات دخل معينة ، لكن هذه البرامج تنافسية للغاية وتأتي مع مؤهلات صارمة. وعلى الرغم من أن معظم القروض التقليدية لا تتطلب سوى الحد الأدنى للدفعة الأولى بنسبة 3 ٪ ، فإن وضع أقل من 20 ٪ يعني عادةً أسعار فائدة أعلى ، ورسوم إضافية ، وعملية إقراض أكثر صرامة.
جميع التكاليف المقدمة أعلى الدفعة المقدمة الخاصة بك عندما يتعلق الأمر بشراء منزل
إذا كنت مهتمًا بأن تصبح مشتريًا للمرة الأولى ، فمن الأهمية بمكان تثقيف نفسك. الدفعة الأولى هي مجرد قطعة واحدة من اللغز المالي. كما لو لم يكن الأمر ساحقًا بما يكفي ليضطر إلى التوصل إلى مئات أو آلاف الدولارات مقابل دفعة مقدمة ، فهي ليست النفقات الوحيدة المقدمة التي يجب أن تواجهها. ستحتاج أيضًا إلى النظر في تكاليف الإغلاق ، والتي عادة ما تكون حوالي 11 ٪ من سعر المنزل في كاليفورنيا. تشمل تكاليف الإغلاق رسوم القرض الخاص بك ولجنة العقارات وخدمات الضمان والتأمين على الملكية وغير ذلك الكثير.
بعد ذلك ، تحتاج إلى عامل في نفقاتك المتحركة ، وبمجرد إغلاقها ، هنا تأتي ضرائب الممتلكات ، وتأمين مالكي المنازل ، ورسوم HOA. كل هذه العناصر يمكن أن تزيد بشكل كبير من ميزانية الإسكان الشهرية. علاوة على كل هذا ، بالنسبة لسوق الإسكان التنافسي مثل كاليفورنيا ، قد تحتاج إلى إظهار بعض النية من خلال تخفيض الأموال الجادة. فقط لإظهار البائع الذي أنت جاد بشأنه مع الشراء ، ستحتاج إلى تقديم 1000 دولار أو حتى 1 ٪ إلى 3 ٪ من سعر شراء المنزل لمجرد جعل عرضك يبرز من العديد من الآخرين. اعتمادًا على الشروط ، إذا لم يمر البيع ، فقد تخسر هذا الأموال.
خلاصة القول هي أنه حتى لو كنت مؤهلاً للحصول على دفعة منخفضة منخفضة ، فإن شراء منزل في كاليفورنيا يتطلب أكثر من مجرد مبلغ مقطوع.