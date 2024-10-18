ما نعرفه عن شوك الحليب والوقاية من سرطان البروستاتا

مع تقدم الرجال في السن، يزداد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بشكل ملحوظ. يعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، حيث يصيب 1 من كل 8، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية. أكثر من نصف حالات سرطان البروستاتا تحدث لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.
على الرغم من أنه لا يمكنك التحكم في عامل الخطر المتعلق بالعمر، إلا أن نمط الحياة الصحي الذي يتضمن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يحسن صحتك العامة (جرب هذه الأطعمة الثلاثة للمساعدة في الوقاية من سرطان البروستاتا). قد يختار بعض الرجال أيضًا تناول مكملات صحة البروستاتا مثل شوك الحليب لتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. قال الدكتور جاستن هومان، أحد كبار أطباء المسالك البولية وجراح المسالك البولية الرائد في لوس أنجلوس، لصحيفة هيلث دايجست: لا توجد أدلة كافية لتأكيد أن شوك الحليب يمنع سرطان البروستاتا.
وقال هومان: “في حين أظهرت بعض الدراسات المختبرية أن السيليمارين قد يكون له خصائص مضادة للسرطان، إلا أنه ليس لدينا بيانات سريرية قوية تدعم استخدامه كإجراء وقائي لدى البشر”. لكن هذا لا يعني أن نبات الشوك الحليب لا يمكنه مساعدة الرجال المصابين بسرطان البروستاتا. يقول هومان إن هناك أبحاثًا واعدة تظهر أن شوك الحليب يمكن أن يكمل علاجات سرطان البروستاتا.
قد يساعد شوك الحليب في علاج سرطان البروستاتا
لأكثر من قرنين من الزمان، كان الناس يستخدمون الفاكهة والبذور من نبات الشوك الحليب لعلاج أمراض الكبد (حسب المعهد الوطني للسرطان). مكونه القوي هو سيليمارين، الذي يقول هومان إنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. قد يعزز شوك الحليب فعالية العلاج الكيميائي ويقلل من آثاره الجانبية.
وقال هومان: “بعبارات بسيطة، قد يساعد في حماية الخلايا السليمة من التلف أثناء العلاج الكيميائي بينما يجعل الخلايا السرطانية أكثر عرضة للعلاج”. “ويُعتقد أيضًا أنه يحتمل أن يبطئ نمو الخلايا السرطانية وانتشارها. ومع ذلك، فإن الآليات الدقيقة ليست مفهومة تمامًا ولا تزال قيد البحث.”
قد يدعم شوك الحليب أيضًا صحة البروستاتا لدى الأشخاص المصابين بسرطان البروستاتا، وفقًا لمراجعة عام 2022 في المجلة الإيرانية للعلوم الطبية الأساسية. نظرًا لأن ارتفاع نسبة الكوليسترول يرتبط بتطور سرطان البروستاتا، فإن تناول السيليمارين لمدة ستة أشهر بعد جراحة البروستاتا يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول. غالبًا ما يتم فحص الرجال بحثًا عن سرطان البروستاتا من خلال اختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، حيث يمكن أن تشير مستويات PSA المرتفعة إلى سرطان البروستاتا. تبين أن تناول مكمل يومي من السيليمارين لمدة ستة أشهر يقلل من مستويات المستضد البروستاتي النوعي (PSA).
فوائد وآثار جانبية من الحليب الشوك
على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء لم توافق على استخدام العشبة لعلاج أي سرطان، إلا أن شوك الحليب قد يكون له بعض الفوائد الصحية. كعلاج قديم للكبد، قد يقلل شوك الحليب من أضرار الجذور الحرة في الكبد. قد تعمل خصائص السيليمارين المضادة للأكسدة أيضًا على حماية خلايا دماغك من الإجهاد التأكسدي لمنع التدهور المعرفي، على الرغم من أن تأثيرات الحماية العصبية لشوك الحليب لم يتم اختبارها على البشر (حسب Healthline).
هومان يقول ذلك يعد نبات شوك الحليب آمنًا بشكل عام، ولكنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية التي تتناولها. على وجه التحديد، يقول موقع Drugs.com إذا كنت تتناول بالفعل سيميبريفير لعلاج التهاب الكبد C، فإن شوك الحليب يزيد من مستوى سيميبريفير في نظامك مما قد يزيد من الآثار الجانبية. يمكن أن يتفاعل شوك الحليب أيضًا مع ديفيريبرون وإندينافير ورالوكسيفين.
قد يكون لشوك الحليب وحده آثار جانبية خفيفة مثل مشاكل الجهاز الهضمي، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الكبد. وقال هومان: “كما هو الحال مع أي مكمل غذائي، يجب على المرضى دائمًا استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم قبل دمج شوك الحليب في نظامهم الغذائي، خاصة إذا كانوا يخضعون لعلاج السرطان”.
إذا كنت تتطلع إلى الحفاظ على صحة البروستاتا، ينصح هومان مرضاه بتناول نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، واتباع إرشادات فحص سرطان البروستاتا. وقال: “بينما نواصل البحث عن علاجات تكميلية محتملة مثل شوك الحليب، لا ينبغي أن تحل محل الرعاية الطبية القياسية للوقاية من سرطان البروستاتا أو علاجه”.