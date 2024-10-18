ما نعرفه عن شوك الحليب والوقاية من سرطان البروستاتا

مع تقدم الرجال في السن، يزداد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بشكل ملحوظ. يعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، حيث يصيب 1 من كل 8، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية. أكثر من نصف حالات سرطان البروستاتا تحدث لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

على الرغم من أنه لا يمكنك التحكم في عامل الخطر المتعلق بالعمر، إلا أن نمط الحياة الصحي الذي يتضمن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يحسن صحتك العامة (جرب هذه الأطعمة الثلاثة للمساعدة في الوقاية من سرطان البروستاتا). قد يختار بعض الرجال أيضًا تناول مكملات صحة البروستاتا مثل شوك الحليب لتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. قال الدكتور جاستن هومان، أحد كبار أطباء المسالك البولية وجراح المسالك البولية الرائد في لوس أنجلوس، لصحيفة هيلث دايجست: لا توجد أدلة كافية لتأكيد أن شوك الحليب يمنع سرطان البروستاتا.

وقال هومان: “في حين أظهرت بعض الدراسات المختبرية أن السيليمارين قد يكون له خصائص مضادة للسرطان، إلا أنه ليس لدينا بيانات سريرية قوية تدعم استخدامه كإجراء وقائي لدى البشر”. لكن هذا لا يعني أن نبات الشوك الحليب لا يمكنه مساعدة الرجال المصابين بسرطان البروستاتا. يقول هومان إن هناك أبحاثًا واعدة تظهر أن شوك الحليب يمكن أن يكمل علاجات سرطان البروستاتا.