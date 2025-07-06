ما نعرفه عن علاقة شون “ديدي” كومز “مع كيم بورتر قبل وفاتها

على الرغم من رحب طفل حديث الولادة في علاقته ، إلا أن شون “ديدي” كانت عين كومبس في مكان آخر. كما اكتشف كيم بورتر من خلال الأصدقاء ، بدأت كومبس علاقة مع نجم موسيقى صاعد آخر: جينيفر لوبيز ، ثم طلقها مؤخرًا. بعد فترة وجيزة ، كانت القضية في جميع أنحاء الأخبار ، وكان مثلث الحب موضوع تغطية تابلويد مستمرة لعدة أشهر بعد ذلك.

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أصبح Combs سيئ السمعة لقوته وعدوانه في كل من تعاملاته التجارية وحياته الخاصة. ومع ذلك ، وقف بورتر له ، مما أجبره على مغادرة منزله المشترك عندما اندلعت الأخبار ، وبعد ذلك عاش لفترة قصيرة في فندق. ومع ذلك ، واصل الإصرار على أنه كان حقه في القيام بزيارات متكررة إلى بورتر والمسيحي حتى مع استمرار علاقته مع لوبيز. “كان الأمر كما لو أن حياتي لم تكن بلدي” ، قال بورتر Essence بعد فترة وجيزة. “لقد كان تدخليًا جدًا.”

مع استمرار كومز في زيارة بورتر على الرغم من رغباتها ، أدى التوتر إلى العديد من التبادلات الساخنة ، مما أدى في حالة واحدة إلى رمي التلفزيون على كومز. أخبر كومبس نفسه المنشور نفسه بأنه بدأ يفقد اهتمامه ببورتر لكونه “مسترخيًا” للغاية وأنه كان يبحث عن شخص أكثر عدوانية. واعترف أيضًا بأنه بدأ العلاقة لاستعادة انتباه بورتر: “فكرت ،” سأختبر المياه ، وآمل أن يرى كيم أنني جاد وأجري بعدني. “” عندما بدأ بورتر علاقة جديدة مع شاكر ستيوارت الموسيقي ، مما أدى إلى وجود مثل هذه الإصابات اللازمة.

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