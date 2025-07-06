ما نعرفه عن علاقة شون “ديدي” كومز “مع كيم بورتر قبل وفاتها

كان كيم بورتر عارضة أزياء وممثلة توفي بشكل مأساوي في عام 2018 عن عمر يناهز 47 عامًا ، تاركة وراءهم أربعة أطفال. ولدت في كولومبيا ، جورجيا ، في 15 ديسمبر 1970 ، انتقلت إلى أتلانتا بعد فترة وجيزة من تخرج المدرسة الثانوية في عام 1988. وسرعان ما اتخذت خطواتها الأولى في صناعة الترفيه. في عام 1994 ، بينما كانت لا تزال تعمل كموظفة استقبال ، انفجر ملفها الشخصي عندما بدأت في مواعدة شون “ديدي” ، المعروفة باسم Puff Daddy.
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كان Combs آنذاك في الصعود ، بعد أن أنشأ علامة التسجيل الخاصة به ، Bad Boy ، في العام السابق ، وركوب عالياً على نجاح أكبر نجمة في الملصق ، وألبومه الشهير ، وألبومه الأول ، “Ready to Die”. بقي كومز وبورتر معًا على مدار السنوات التي تلت ذلك ، وخلال ذلك الوقت بدأت مسيرته الموسيقية في الإقلاع. ومع ذلك ، واجه أيضًا قضايا قانونية متعددة تتعلق بحيازة الأسلحة والعنف ، وقد أصيب بالقتل المأساوي الكبير سيئ السمعة في عام 1997. وبعد عام ، أنجب بورتر أول طفل للزوجين ، كريستيان. ولكن سرا ، كانت العلاقة على الصخور.
علاقة المثيرة لجنيفر لوبيز
على الرغم من رحب طفل حديث الولادة في علاقته ، إلا أن شون “ديدي” كانت عين كومبس في مكان آخر. كما اكتشف كيم بورتر من خلال الأصدقاء ، بدأت كومبس علاقة مع نجم موسيقى صاعد آخر: جينيفر لوبيز ، ثم طلقها مؤخرًا. بعد فترة وجيزة ، كانت القضية في جميع أنحاء الأخبار ، وكان مثلث الحب موضوع تغطية تابلويد مستمرة لعدة أشهر بعد ذلك.
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أصبح Combs سيئ السمعة لقوته وعدوانه في كل من تعاملاته التجارية وحياته الخاصة. ومع ذلك ، وقف بورتر له ، مما أجبره على مغادرة منزله المشترك عندما اندلعت الأخبار ، وبعد ذلك عاش لفترة قصيرة في فندق. ومع ذلك ، واصل الإصرار على أنه كان حقه في القيام بزيارات متكررة إلى بورتر والمسيحي حتى مع استمرار علاقته مع لوبيز. “كان الأمر كما لو أن حياتي لم تكن بلدي” ، قال بورتر Essence بعد فترة وجيزة. “لقد كان تدخليًا جدًا.”
مع استمرار كومز في زيارة بورتر على الرغم من رغباتها ، أدى التوتر إلى العديد من التبادلات الساخنة ، مما أدى في حالة واحدة إلى رمي التلفزيون على كومز. أخبر كومبس نفسه المنشور نفسه بأنه بدأ يفقد اهتمامه ببورتر لكونه “مسترخيًا” للغاية وأنه كان يبحث عن شخص أكثر عدوانية. واعترف أيضًا بأنه بدأ العلاقة لاستعادة انتباه بورتر: “فكرت ،” سأختبر المياه ، وآمل أن يرى كيم أنني جاد وأجري بعدني. “” عندما بدأ بورتر علاقة جديدة مع شاكر ستيوارت الموسيقي ، مما أدى إلى وجود مثل هذه الإصابات اللازمة.
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لم شمل كيم بورتر وشون “ديدي” كومز
ضد الصعاب ، عاد كيم بورتر وشون “ديدي” كومز في عام 2003. في عام 2006 ، رحبوا بالتوائم ، دي ليلا وجيسي ، وبدأوا في تربية أربعة أطفال معًا (بما في ذلك ابن بورتر من علاقة سابقة). لكن العلاقة تمزيقها مرة أخرى في عام 2007 ، بعد أن علم بورتر أن كومبس أنجبت طفلًا مع امرأة أخرى ، صديقه سارة تشابمان. أخبرت الصحافة في وقت لاحق أنها فقدت كل احترام الأمطار بعد أن فشل في إخبارها عن التعدي بنفسه.
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ومع ذلك ، يقال إن الاثنين كانا بشروط جيدة في السنوات التي تلت ذلك مع استمرارهم في تربية أطفالهما. ثم ضربت مأساة في نوفمبر 2018 عندما توفي بورتر فجأة من الالتهاب الرئوي لوبار. أشادت كومز ببورتر بعد أن اندلعت أخبار وفاتها ، ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم “أكثر من زملاء الروح” (لكل بي بي سي).
استذكرت كومبس في وقت لاحق أنه في الأيام التي سبقت وفاتها ، أرسلت بورتر أطفالها للبقاء مع المنب حتى لا تمرضهم وطلبت منه رعاية الأطفال. “قبل ذلك ، كنت أبًا بدوام جزئي ، هل تعلم؟” قال (لكل لوحة إعلانية). “كانت عائلتي دائمًا في المرتبة الأولى ، ولكن هناك أوقات لا حصر لها عندما اخترت العمل على كل شيء آخر. لكن كل يوم يمكنني سماعها أخبرني أن أذهب وقضاء بعض الوقت مع الأطفال والتأكد من أن الجميع على ما يرام ، كما سيفعلها. أنا فقط أكثر حاضرًا ، والأهم من ذلك ، الآن ، يأتي أطفالي الآن قبل أي شيء آخر في حياتي.”
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