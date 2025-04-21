ما هو الرمال الحادة وهل هو مناسب لحديقتك؟

من كان يعرف الكلمات الحادة والرمل والحديقة يمكن أن تكون في نفس الجملة؟ على عكس ما ربما تفكر فيه ، يمكن أن تعمل الرمال الحادة على العجائب لحديقتك في الظروف المناسبة. على عكس الرمال الناعمة الناعمة التي تستمتع بها على الشاطئ ، يحتوي الرمال الحادة على حبيبات كبيرة الزاوية. يُعرف الرمال الحادة أيضًا باسم الرمال الحصيرة ، ذات نسيج خشن يجعله مفيدًا في البستنة من خلال تحسين تصريف التربة والتهوية.
هذا النوع من الرمال هو المنقذ للحدائق المغلقة. إذا كانت التربة تحمل الرطوبة مثل الإسفنج ، فإن الخلط في الرمال الحادة يمكن أن يساعد في تصريف المياه الزائدة ، مما يقلل من خطر تعفن الجذر. تخلق الحبوب الخشنة لـ Sharp Sand جيوبًا صغيرة في التربة الكثيفة ، مما يمنح الجذور مساحة للتنفس. على عكس الرمال الدقيقة التي يتم ضغطها بسهولة ، يمنع نسيجها الخشن التربة من التعبئة بإحكام. يساعد تدفق الهواء المحسّن هذا على نمو جذور النباتات بشكل أقوى والوصول إلى العناصر الغذائية بسهولة أكبر.
يتم استخدام الرمال الحادة في بعض الأحيان لتخفيف التربة الثقيلة مثل الطين ، وتفكيك مجموعات كثيفة ويسهل على النباتات إنشاء جذور قوية. يمكن تحقيق ذلك عن طريق خلط الرمال الحادة والتربة أو السماد مع التربة الطينية بنسبة 1: 1 لتخفيف المسام. ومع ذلك ، من الأفضل القيام بذلك فقط مع أسرة مرتفعة ودمج المادة العضوية مع الرمال. وذلك لأن محاولة تحسين التربة الطينية الثقيلة في حديقتك بأكملها سوف تتطلب كمية هائلة من الرمال ، وهو أمر غير ممكن حقًا.
طرق عملية لاستخدام الرمال الحادة في البستنة
واحدة من العديد من الطرق الذكية لاستخدام الرمال في حديقتك ، بما في ذلك الرمال الحادة ، هي إنشاء مزيج من الحفر المجاني للنباتات مثل جبال الألب التي لا تزدهر في التربة المشبعة بالماء. يتم ذلك عن طريق خلط الرمال مع كمية متساوية من السماد في زارع مع ثقوب الصرف الكافية. يمزج مزيج بوتينغ مع هذا المزيج من الرمال والسماد ، وهو بيئة تربة مثالية للأعشاب والعصارة لتزدهر. هذه الأنواع من خلطات الوصايا تساعد أيضًا على منع التخميد ، وهو مرض فطري يسرع قاعدة النباتات التي تم تنشيطها حديثًا ، وقد يكون السبب في انخفاض شتلاتك. يحسن الرمال الحادة الصرف في الخلطات ، مما يمنع الظروف الفطرية حيث تزدهر الفطريات التمييزي. هذا يجعل بيئة رائعة لبذر البذور والقرع النشر.
ومع ذلك ، يجب أن تكون حريصًا على عدم إطعام الرمال الحادة في التربة التي تحتوي على بقايا الجير ، والتي قد ترفع مستوى درجة الحموضة في التربة. تصبح هذه مشكلة بالنسبة للشتلات والنباتات الحساسة التي تحب التربة الحمضية مثل العنب البري والبندق الساحرة والأزاليس. في بعض الأحيان ، قد تكون هذه الرمال على مستوى البناء وغالبًا ما لا يتم غسلها أو تعقيمها ، والتي تحتوي على شوائب ، مما يجعلها غير مناسبة لصحة التربة. بالإضافة إلى ذلك ، لا تخطئ في إضافة رمل حاد في الزائدة أو استخدامه للزراعة دون السماد. سيؤدي ذلك إلى إنشاء خليط من التربة الرملية يستنزف بسرعة كبيرة ، مما يعني أنه لن يحتفظ بالرطوبة أو العناصر الغذائية ، وبالتالي سيكون غير مناسب للحدائق.
أنواع أخرى من الرمال التي تساعد في تصريف التربة والتهوية
ربما سمعت عن الرمال البستانية ، والتي يميل الكثير من الناس إلى تسمية الرمال الحادة والعكس بالعكس. ذلك لأن كلاهما يحتوي على نسيج شجاع ، ويساعدان على زيادة الماء والهواء في الأرض ، ويمكن استخدامه لتخفيف التربة الثقيلة. من حيث التركيب والملمس ، يتكون الرمال البستانية من كل من الجزيئات الكبيرة والصغيرة ، عادة من الكوارتز الممسحة أو الحجر الرملي أو الجرانيت. ولكن كما قلنا ، تتكون الرمال الحادة فقط من الحبوب الزاوية الكبيرة. كما أن الرمل البستاني يسجل في النقاء حيث يتم تنظيفه لإزالة الجير والأملاح الضارة التي يمكن أن تؤثر على درجة الحموضة في التربة. تجعل هذه التحسينات الإضافية هذه الرمال أغلى من الباقي لأنها تم إنشاؤها خصيصًا للحدائق.
رمال الباني هي نوع من الرمال المستخدمة غالبًا في مواقع البناء. في البستنة ، يمكن أن يكون النوع الخشن من هذه الرمال بديلاً بأسعار معقولة للرمال الحادة ، مما يساعد في توزيع الماء والهواء في التربة. ومع ذلك ، يمكن أن تكون رمال البناء الفاخرة ضارة بحديقتك. وذلك لأن الحبوب المستديرة والملمس الدقيق يمكن أن تحزم بإحكام عندما تكون رطبة ، مما يخلق نسيجًا يشبه التربة التي يمكن أن تخنق جذور النباتات وتكثيف مشاكل الصرف التي ربما تتعامل معها بالفعل.
الفيرميكوليت والبيرلايت ليسا أنواعًا من الرمال ، ولكنهما معادن شائعة تستخدم في البستنة والتي يمكن أن تساعد أيضًا في التربة المضغوطة والماء ، على التوالي. عادة ما يستخدم الفيرميكوليت لتهوية التربة والاحتفاظ بالماء. ومع ذلك ، يمكن أن يساعد بيرلايت في استنزاف المياه وعقد المياه في التربة ، وكذلك تهوية.