ما هو السرير العثماني؟ وهل يستحق ذلك لمنزلك؟

توفير مساحة ضرورية للحفاظ على غرفة نومك مرتبة ومنظمة. هذا هو الحال بشكل خاص عندما تعيش في منزل ضيق على لقطات مربعة. يمكنك الاعتماد على خزانة الملابس كحل تخزين لغرفة نومك دون خزانة ، أو خزان طويل القامة يزيد من المساحة الرأسية بشكل مريح. ولكن حتى لو كان لديك لقطات إضافية مربعة في غرفة النوم ، فلا يضر بإضافة المزيد من اختراقات التخزين التي ستجعل غرفة نومك أكثر تنظيماً إلى ترسانةك – مثل استخدام السرير العثماني.
السرير العثماني هو سرير عميق منخفض يرفع للكشف عن التخزين أسفله. يمكنك تخزين الفراش والبياضات وغيرها من أساسيات غرفة النوم ، أو استخدامها لزيادة مساحة الخزانة الخاصة بك للأشياء التي تحتاجها بسهولة الوصول إليها. يعود تاريخ الأثاث العثماني إلى ذلك ، لقد خمنت ذلك ، الإمبراطورية العثمانية ، التي سقطت بين القرنين الرابع عشر والعشرين. في الأصل ، كان الأثاث العثماني مقعدًا بسيطًا مع وسائد فخمة وتخزين داخلي ، ولكن مع مرور الوقت ، تم تكييفها مع المفضلة والتخزين المفضلة المستخدمة كمساند للأحذية والأسرة اليوم. عندما تستفيد من تخزين غرفة النوم إلى أقصى حد ، فهو خيار ذكي للاستفادة من الأثاث الذي لا بد منه. بناءً على احتياجاتك ، مثل مساحة غرفة نومك ، وتخطيط ، وقدرتها البدنية ، وتوقعات التخزين ، يمكن أن تكون الأدراج الموجودة أسفل سريرك خيارًا معقولًا ، ولكن بسبب ميزات التخزين الفريدة ، فإن السرير العثماني هو شيء يجب مراعاته أيضًا.
هل السرير العثماني يستحق الشراء؟
مثل معظم الأثاث الموفر للمساحة ، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها قبل شراء سرير عثماني. واحدة من وعود السرير العثماني هي قدرات تخزين توفير الفضاء. يشغل سريرك مساحة كبيرة كما هو ، واستخدام الجانب السفلي من السرير يمكن أن يوفر لك غرفة ستستخدمها في خزانة غرفة نومك. على عكس الأسرة التي تحتوي على خزائن أسفلها ، حيث تقتصر على العناصر التي يمكنك تخزينها ، تحتوي الأسرة العثمانية على حاوية تخزين عميقة يمكنها الحفاظ على العناصر الضخمة ، مثل أغلفة لحاف أو عناصر خارج الموسم ، وبعيدًا. نظرًا لأن العديد من العثمانيين لديهم مكابس رافعة الغاز الهيدروليكية ، يمكنك العثور على نماذج يسهل رفعها بناءً على احتياجاتك المادية. ما وراء الوظيفة ، تأتي الأسرة العثمانية في مجموعة متنوعة من الأساليب والتصميمات ، مما يجعلها تناسب أسلوبك الداخلي.
على الجانب الآخر ، يمكن أن تكون المتطلبات المادية للسرير العثماني غير مريح أو تحدي بالنسبة للبعض ، لذلك قد لا يستحق الشراء إذا كان لديك قيود جسدية. وبسبب بنيتهم الكبيرة ، قد يكون من الصعب رفع العثمانيين وبالتالي من الصعب إعادة ترتيبها في جميع أنحاء منزلك ، وقد تحتاج إلى تفكيكها لتمرير المداخل. قد ترغب في تخطي ما إذا كان لديك سقوف منخفضة تتداخل مع رفع سريرك العثماني للوصول إلى الهيكل السفلي. علاوة على ذلك ، هناك مخاطر محتملة للسلامة ، وتحديداً مع آليات الإغلاق والفتح ، خاصةً إذا كان لديك أطفال صغار أو حيوانات أليفة ؛ لذا فإن الحذر الإضافي مهم. أخيرًا ، يعد صيانة الروتينية مهمة لضمان سلامة ومتانة آليات السرير.