ما هو السمك الأفضل لمقالة خزانة؟

يمكن أن يكون لسمك نقالة الخزانة تأثير كبير على صلابة الخزانة وقوة الهيكلية. ومع ذلك ، قبل الخوض في الموضوع بمزيد من التفصيل ، ربما أفضل مكان للبدء ، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون بالفعل ، هو شرح ماهية نقالة الخزانة. يمكن العثور على نقالات في جميع أنواع الأثاث. إنها القضبان التي تعمل أفقياً بين أرجل الكرسي أو الجدول ، على سبيل المثال. في الخزانات ، تقدم المقالات بالمثل الدعم الجانبي ، مما يمنع الألواح الجانبية من الانفصال أو الانتشار الجانبي تحت الحمل.
حيث يصادف معظم الناس على نقالات الخزانة على الأرجح في وحدات المطبخ الجاهزة للتجميع. ليس لديهم قمم صلبة لأن كونترتوب سيغطيهم ، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى شيء لتجميع الجوانب معًا. لذلك ، تعمل نقالات الخزانة أفقياً عبر الجبهة والخلف. على الرغم من أن بعضها أصبح الآن من الصلب ، إلا أن الخشب عادة ما يكون عرضه 3 أو 4 بوصات وسمك ¾ إلى 1 بوصة. يبدو أن هذا السمك هو شيء من معيار الصناعة لنقالات مجلس الوزراء.
غالبًا ما تكون ظهور هذه الخزانات من الخشب الرقائقي أو اللوح الصلب. لذلك ، قد تجد أيضًا نقالات متشابهة الحجم مخفية خلفها ، مرة أخرى لتقديم الدعم الهيكلي الكافي. إنه شيء مهم بشكل خاص إذا ، بالإضافة إلى العناصر التي ستدخل في الخزانة ، ستقوم بزيادة الحمل عن طريق استخدام الجانب العاري من خزائن المطبخ الخاصة بك لزيادة التخزين.
لماذا يهم سماكة نقالة
أحد أسباب وجود نقالات خزانة بدلاً من قمم أو ظهورهم الصلبة هو أنها لا تستخدم الكثير من المواد ، وبالتالي فإن الخزانة النهائية لا تكاليفها. هذه ليست مشكلة عادة ، ولكن عيب واحد لشراء خزائن الميزانية من الرف يمكن أن يكون متانتها السيئة ، وإذا جعلت الشركة المصنعة نقالات رقيقة للغاية ، فستكون الخزانات لديها ضعف متأصل. غالبًا ما يتم تصنيع خزائن الجودة باستخدام لوحة الجمعية أو MDF ، والتي لا تتمتع بقوة الخشب الصلب. في هذه الحالات ، يكون لسمك النقالات تأثير كبير ، لا سيما في مناطق الحمل ، عندما تريد استخدام كل شبر من مساحة التخزين. يتم التأكيد على هذه الأهمية في خزائن صغيرة نسبيًا مثل الغرور في الحمام ، حيث ترى عادةً أن سمك نقالة من 1 بوصة لا يزال يتم الحفاظ عليه.
حجم وغرض الخزانة ، بالإضافة إلى المواد التي تصنعها ، تملي سمك نقالة مطلوب. بصرف النظر عن إضافة القوة ، يجب أن تمنع النقالات الأرفف (عندما تميل قطعة من الأثاث إلى جانب واحد). في كثير من الحالات ، كما هو الحال مع خزائن المطبخ ، قد تكون نقالات غير مرئية. في أوقات أخرى ، تلعب الجماليات دورًا في مدى سمكها – يجب أن تكون الصلابة متوازنة ضد النداء البصري. في خزائن الملكة آن ، على سبيل المثال ، غالبًا ما يتم حذف النقالات بالكامل للحفاظ على هذا المظهر الدقيق. الجانب الآخر ، بالطبع ، هو أن تلك الخزانات لا يمكنها تحمل الأحمال الكبيرة ويجب معالجتها بعناية كبيرة لتجنب الأضرار.