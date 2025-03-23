ما هو السمك الأفضل لمقالة خزانة؟

يمكن أن يكون لسمك نقالة الخزانة تأثير كبير على صلابة الخزانة وقوة الهيكلية. ومع ذلك ، قبل الخوض في الموضوع بمزيد من التفصيل ، ربما أفضل مكان للبدء ، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون بالفعل ، هو شرح ماهية نقالة الخزانة. يمكن العثور على نقالات في جميع أنواع الأثاث. إنها القضبان التي تعمل أفقياً بين أرجل الكرسي أو الجدول ، على سبيل المثال. في الخزانات ، تقدم المقالات بالمثل الدعم الجانبي ، مما يمنع الألواح الجانبية من الانفصال أو الانتشار الجانبي تحت الحمل.

حيث يصادف معظم الناس على نقالات الخزانة على الأرجح في وحدات المطبخ الجاهزة للتجميع. ليس لديهم قمم صلبة لأن كونترتوب سيغطيهم ، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى شيء لتجميع الجوانب معًا. لذلك ، تعمل نقالات الخزانة أفقياً عبر الجبهة والخلف. على الرغم من أن بعضها أصبح الآن من الصلب ، إلا أن الخشب عادة ما يكون عرضه 3 أو 4 بوصات وسمك ¾ إلى 1 بوصة. يبدو أن هذا السمك هو شيء من معيار الصناعة لنقالات مجلس الوزراء.

غالبًا ما تكون ظهور هذه الخزانات من الخشب الرقائقي أو اللوح الصلب. لذلك ، قد تجد أيضًا نقالات متشابهة الحجم مخفية خلفها ، مرة أخرى لتقديم الدعم الهيكلي الكافي. إنه شيء مهم بشكل خاص إذا ، بالإضافة إلى العناصر التي ستدخل في الخزانة ، ستقوم بزيادة الحمل عن طريق استخدام الجانب العاري من خزائن المطبخ الخاصة بك لزيادة التخزين.