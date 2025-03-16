ما هو المقبض تحت كرسي مكتب ل؟ إليك كيفية استخدامه

بينما قد تقضي جزءًا جيدًا من يومك جالسًا على كرسي مكتب ، هل سبق لك فحصه بالفعل؟ إذا ألقيت نظرة جيدة على الجانب السفلي من الكرسي ، فمن المحتمل أن تلاحظ كل من رافعة لضبط الارتفاع ومقبض غامض. هذا المقبض هو في الواقع أداة مفيدة بشكل مدهش لجعل كرسيك مريحًا قدر الإمكان. يُطلق على هذا المقبض اسم “مقبض التحكم في التوتر” ، ويتيح لك ضبط مدى سهولة تمييز كرسيك. هذه القدرة على تغيير مقدار المقاومة التي تشعر بها أثناء الإميل إلى الخلف يجعل تخصيص كرسي مكتبك لاحتياجاتك نسيمًا. تحتوي معظم كراسي الألعاب على نفس النوع من المقبض للتحكم في مقاومة الميل.
في حين أن قضاء الوقت لضبط كرسي مكتبك قد يبدو وكأنه مضيعة ، فإنه بعيد عن ذلك. إن امتلاك كرسي مريح في مكتب منزلك لا يعزز أداء عملك ، بل يمنع أيضًا الإصابات ومشاكل الموقف. بالإضافة إلى ضبط مقبض التوتر لكرسيك ، من المهم أيضًا ضبط ارتفاع مقعد الكرسي بشكل صحيح.
كيفية ضبط مقبض التحكم في التوتر على كرسي مكتب
لضبط التوتر ، يجب أولاً العثور على مكان وجود مقبض التحكم. في معظم الأوقات ، يكون أمام الجذع مباشرة ؛ ومع ذلك ، قد يكون لدى بعض الكراسي هذا المقبض الموجود على الجانب. في كلتا الحالتين ، يجب أن يكون من السهل إلى حد ما تحديد موقعه. بمجرد العثور عليها ، اقلب المقبض في اتجاه عقارب الساعة لزيادة المقاومة وعكس اتجاه عقارب الساعة لتقليلها. على الرغم من أن تفضيلات الشد لكل شخص مختلف ، فمن الأفضل ضبط كرسيك حتى تشعر ببعض الدعم والمقاومة من الخلف مع الاستمرار في التميل إلى الوراء. بشكل عام ، كلما انخفض وزن جسمك ، كلما احتاجت توتر أقل لتحقيق هذا الكمية المثالية من الدعم.
إذا كنت ترغب في ضبط ارتفاع المقعد ، فيمكنك القيام بذلك باستخدام الرافعة أو المقبض على الجانب السفلي من الكرسي. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون المقعد مرتفعًا بدرجة كافية بحيث يمكنك وضع قدميك مسطحة على الأرض ، مع ثني ركبتيك عند حوالي 90 درجة. تحتوي بعض الكراسي أيضًا على مساند ذراع قابلة للتعديل وارتفاع الظهر للتخصيص الإضافي.
إذا لم تكن قادرًا على تحقيق ارتفاع المقعد المناسب أو توتر الميل مع مقعدك الحالي ، فقد لا يكون أفضل كرسي لمكتب منزلك. إن العثور على كرسي يمكن ضبطه للعمل في وضعك ونوع الجسم يستحق الوقت والجهد. في الواقع ، من المحتمل أن يكون هذا الجزء الأكثر أهمية في أي عملية ترتيبية للمنزل.