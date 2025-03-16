ما هو المقبض تحت كرسي مكتب ل؟ إليك كيفية استخدامه

لضبط التوتر ، يجب أولاً العثور على مكان وجود مقبض التحكم. في معظم الأوقات ، يكون أمام الجذع مباشرة ؛ ومع ذلك ، قد يكون لدى بعض الكراسي هذا المقبض الموجود على الجانب. في كلتا الحالتين ، يجب أن يكون من السهل إلى حد ما تحديد موقعه. بمجرد العثور عليها ، اقلب المقبض في اتجاه عقارب الساعة لزيادة المقاومة وعكس اتجاه عقارب الساعة لتقليلها. على الرغم من أن تفضيلات الشد لكل شخص مختلف ، فمن الأفضل ضبط كرسيك حتى تشعر ببعض الدعم والمقاومة من الخلف مع الاستمرار في التميل إلى الوراء. بشكل عام ، كلما انخفض وزن جسمك ، كلما احتاجت توتر أقل لتحقيق هذا الكمية المثالية من الدعم.

إذا كنت ترغب في ضبط ارتفاع المقعد ، فيمكنك القيام بذلك باستخدام الرافعة أو المقبض على الجانب السفلي من الكرسي. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون المقعد مرتفعًا بدرجة كافية بحيث يمكنك وضع قدميك مسطحة على الأرض ، مع ثني ركبتيك عند حوالي 90 درجة. تحتوي بعض الكراسي أيضًا على مساند ذراع قابلة للتعديل وارتفاع الظهر للتخصيص الإضافي.

إذا لم تكن قادرًا على تحقيق ارتفاع المقعد المناسب أو توتر الميل مع مقعدك الحالي ، فقد لا يكون أفضل كرسي لمكتب منزلك. إن العثور على كرسي يمكن ضبطه للعمل في وضعك ونوع الجسم يستحق الوقت والجهد. في الواقع ، من المحتمل أن يكون هذا الجزء الأكثر أهمية في أي عملية ترتيبية للمنزل.