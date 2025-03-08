ما هو فيروس Hantavirus وكم هو مميت حقًا؟

بعد الوحي المأساوي حول سبب جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا ، كان هناك نقاش متزايد حول فيروس هانتاف. كشف كبير الفاحصين الطبيين الدكتور هيذر جاريل أن أراكاوا توفي أولاً من متلازمة فيروس هانتافوس الرئوي وأن هاكمان ، الذي كان يعيش مع قضايا القلب ومعروفًا أن الزهايمر المتقدم الذي يؤثر على متوسط العمر المتوقع ، توفي بعد أيام. أوضح الدكتور جاريل أن فقدان ذاكرته كان متقدمًا لدرجة أنه ربما لم يدرك حتى أن زوجته قد ولت.
بالنظر إلى أن أراكاوا كانت نشطة ويبدو أنها قبل أيام من وفاتها ، يبدو أن الجميع يسألون نفس السؤال: ما هو بالضبط فيروس هانتاف ، وهل يمكن أن يقتل فجأة؟ وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يتم تنفيذ فيروسات الهانتاف بواسطة القوارض. إذا تلامس شخص ما مع فضلات أو اللعاب أو البول من القوارض المصابة أو يستنشق جزيئات الفيروسات المحمولة جواً ، فيمكنه الانقلاب في فيروس هانتاف.
مثل جميع الفيروسات ، تتولى فيروسات الهانتافور تدريجياً خلايا الجسم وتكرارها وانتشرها. عندما يستهدف فيروس هانتافس الأوعية الدموية في الرئتين ، فإنها تبدأ في تسرب السوائل ، مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس الشديدة ، وفي بعض الحالات ، فشل الرئة وفشل القلب. تُعرف هذه الحالة باسم متلازمة فيروس هانتافوس الرئوي. هناك طريقة أخرى يهاجم فيروس الجسم من خلال استهداف الكلى والتسبب في فشل الأعضاء ، والمعروف أيضًا باسم الحمى النزفية مع متلازمة الكلى.
فيروس هانتاف لديه معدلات وفيات مرتفعة
الحمى النزفية مع متلازمة الكلى ومتلازمة فيروس هانتافوس كل من فيروسات الهانت ، ولكنها موجودة في أجزاء مختلفة من العالم. عادةً ما توجد حمى النزفية مع متلازمة الكلى في آسيا وأوروبا ، في حين أن متلازمة فيروس هانتافوس تحدث في الأمريكتين الشمالية والوسطى وجنوب الأمريكتين. بعض العلامات المبكرة للاشتراك الرئوي في فيروس هانتاف هي التعب والحمى والآلام العضلية ، وغالبًا ما تكون مصحوبة بالصداع والدوار والشعور. ومع ذلك ، تبدأ الحمى النزفية مع متلازمة الكلى بالصداع الحاد والألم في الظهر والبطن والحمى والرؤية غير الواضحة والتدفق أو التهاب الوجه.
في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، لا يوجد علاج أو علاج فريد لأي من أشكال الفيروس. عادة ما يشجع الأطباء المرضى على الراحة والبقاء رطبًا أثناء علاج أعراضهم بعناية مكثفة. قد يواجه المرضى الذين يصابون متلازمة فيروس هانتافوس الرئوي صعوبات شديدة في التنفس ويتطلبون دعم الأكسجين ، في حين أن الحالات الخطيرة من الحمى النزفية مع متلازمة الكلى قد تحتاج إلى غسيل الكلى. يذكر مركز السيطرة على الأمراض أيضًا أن 40 ٪ من الأشخاص الذين يتعاقدون HPs لا ينجو. ومع ذلك ، فإنه يضيف أنه يمكنك حماية نفسك من خلال ضمان عدم تمكن القوارض من الوصول إلى مساحات المعيشة الخاصة بك.
إذا كنت قد فكرت في الحصول على قوارض مستأنسة ، فمن المحتمل أنك تتساءل عما إذا كان فيروس Hantavirus من بين الأمراض يمكن تمريره بينك وبين حيوانك الأليف المحتمل. لحسن الحظ ، لا تحمل قوارض الحيوانات الأليفة من بيئات التكاثر التي يتم التحكم فيها عادة فيروسات الهانت. تنصح الطبيب البيطري المرخص الدكتور جينيفر شبرد بالبحث عن الأنواع التي قد تحمل الفيروس وشراء فقط من مربي ذي سمعة طيبة.