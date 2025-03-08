ما هو فيروس Hantavirus وكم هو مميت حقًا؟

بعد الوحي المأساوي حول سبب جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا ، كان هناك نقاش متزايد حول فيروس هانتاف. كشف كبير الفاحصين الطبيين الدكتور هيذر جاريل أن أراكاوا توفي أولاً من متلازمة فيروس هانتافوس الرئوي وأن هاكمان ، الذي كان يعيش مع قضايا القلب ومعروفًا أن الزهايمر المتقدم الذي يؤثر على متوسط ​​العمر المتوقع ، توفي بعد أيام. أوضح الدكتور جاريل أن فقدان ذاكرته كان متقدمًا لدرجة أنه ربما لم يدرك حتى أن زوجته قد ولت.

بالنظر إلى أن أراكاوا كانت نشطة ويبدو أنها قبل أيام من وفاتها ، يبدو أن الجميع يسألون نفس السؤال: ما هو بالضبط فيروس هانتاف ، وهل يمكن أن يقتل فجأة؟ وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يتم تنفيذ فيروسات الهانتاف بواسطة القوارض. إذا تلامس شخص ما مع فضلات أو اللعاب أو البول من القوارض المصابة أو يستنشق جزيئات الفيروسات المحمولة جواً ، فيمكنه الانقلاب في فيروس هانتاف.

مثل جميع الفيروسات ، تتولى فيروسات الهانتافور تدريجياً خلايا الجسم وتكرارها وانتشرها. عندما يستهدف فيروس هانتافس الأوعية الدموية في الرئتين ، فإنها تبدأ في تسرب السوائل ، مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس الشديدة ، وفي بعض الحالات ، فشل الرئة وفشل القلب. تُعرف هذه الحالة باسم متلازمة فيروس هانتافوس الرئوي. هناك طريقة أخرى يهاجم فيروس الجسم من خلال استهداف الكلى والتسبب في فشل الأعضاء ، والمعروف أيضًا باسم الحمى النزفية مع متلازمة الكلى.