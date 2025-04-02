ما يتنبأ به وضع النوم T-Rex حول صحتك العقلية

كل شخص لديه أفضل طريقة راحة في السقوط والبقاء نائما طوال الليل. البعض يكمن على ظهرهم. يحب البعض أن يرفعوا في ما يسمى بوضع الجنين. ينام آخرون مثل Tyrannosaurus – نعم ، الديناصورات ذات الأسلحة القصيرة السخيفة التي تشعر أنها تشبه أن التطور كان يلعب خدعة على المخلوق الفقير.

يستلزم “وضع T-Rex” ثني المعصمين نحو الجسم وسحبهم بالقرب منك كوسيلة للشعور بالراحة عند النوم. وقالت إميلي ل. كازانوفا ، أستاذ مساعد علم الأعصاب بجامعة لويولا ، “إنه شعور جيد في البداية لأنك تسترخي بعض تلك العضلات.” “عضلاتك في الواقع أكثر مشدودة عندما تمسك يدك وتخرج مباشرة.”

كما أوضح كازانوفا ، فإن هذا الموقف شائع بشكل خاص بين أولئك الذين يتمتعون بالعصاب. السبب في أنهم يجدون مثل هذه الراحة في النوم بهذه الطريقة هو أنه يساعد في تنظيم وإدارة أي تحميل إضافي حسي قاموا به طوال اليوم. ولكن بقدر ما يمكن أن يكون مريحًا ، جسديًا وعقليًا ، للنوم طوال الليل بأذرع T-Rex ، فهي لا تخلو من مشاكلها.