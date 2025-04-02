ما يتنبأ به وضع النوم T-Rex حول صحتك العقلية

كل شخص لديه أفضل طريقة راحة في السقوط والبقاء نائما طوال الليل. البعض يكمن على ظهرهم. يحب البعض أن يرفعوا في ما يسمى بوضع الجنين. ينام آخرون مثل Tyrannosaurus – نعم ، الديناصورات ذات الأسلحة القصيرة السخيفة التي تشعر أنها تشبه أن التطور كان يلعب خدعة على المخلوق الفقير.
يستلزم “وضع T-Rex” ثني المعصمين نحو الجسم وسحبهم بالقرب منك كوسيلة للشعور بالراحة عند النوم. وقالت إميلي ل. كازانوفا ، أستاذ مساعد علم الأعصاب بجامعة لويولا ، “إنه شعور جيد في البداية لأنك تسترخي بعض تلك العضلات.” “عضلاتك في الواقع أكثر مشدودة عندما تمسك يدك وتخرج مباشرة.”
كما أوضح كازانوفا ، فإن هذا الموقف شائع بشكل خاص بين أولئك الذين يتمتعون بالعصاب. السبب في أنهم يجدون مثل هذه الراحة في النوم بهذه الطريقة هو أنه يساعد في تنظيم وإدارة أي تحميل إضافي حسي قاموا به طوال اليوم. ولكن بقدر ما يمكن أن يكون مريحًا ، جسديًا وعقليًا ، للنوم طوال الليل بأذرع T-Rex ، فهي لا تخلو من مشاكلها.
مشكلة وضع النوم T-Rex
إذا كنت شخصًا ينام بأذرع T-REX ، ولكن على مدار الليل ، حرك ذراعيك إلى مواقع أخرى لا تبقي معصمك عازمة لساعات ، فمن المحتمل أن تكون بخير. ومع ذلك ، إذا احتفظت معصميك بمنح طوال الليل ، فهناك فرصة جيدة للغاية لأنك ستستيقظ مع الأوجاع والألم في معصميك ، وكذلك بعض الخدر المحتملة.
يعاني المعصم من الأعصاب والشرايين والأوتار التي تمر عبرها ، وعندما يتم الاحتفاظ بها في أي موقف لفترة طويلة ، فإنه يضع ضغطًا غير ضروري على هذه البقع ، مما يؤدي إلى الألم و/أو الإحساس بالوخز. بالنسبة لبعض الناس ، قد لا يكون هذا الألم محسوسًا في الرسغ فحسب ، بل في الكوع أيضًا. في النهاية ، يمكن أن يؤدي النوم في وضع T-Rex أيضًا إلى نفق أو التهاب الأوتار الرسغي بسبب الضغط على المعصمين ليلة بعد ليلة (لكل مجلة Discover).
كيفية إدارة النوم بأذرع T-Rex
بالطبع ، يمكنك دائمًا محاولة تدريب نفسك على النوم بدون ذراعي T-Rex ، ولكن بالنظر إلى أن ساعات النوم الخاصة بك يجب أن تكون تلك التي يتمتع بالاسترخاء العميق ، فإن محاولة أخذ مستوى الراحة هذا لا يبدو صحيحًا. أيضًا ، هناك فرصة جيدة على الأرجح في هذا الموقف على أي حال بعد أن تغفو. لهذا السبب ، هناك خيارات أخرى للتهدئة الذاتية للحد من الأسلحة T-Rex.
على سبيل المثال ، يمكن أن يساعدك استخدام وسادة الجسم على تلبية الراحة العاطفية والعقلية التي تحتاجها للنوم ، في حين أن البطانيات الموزونة أيضًا ، والتي يتم إنشاؤها خصيصًا للمساعدة في تقليل القلق أثناء النوم ، يمكن أن تكون أيضًا ميزة في تقليل حاجة عقلك إلى النوم بأذرع T-REX. بالاقتران مع أدوات مساعدة النوم هذه ، يمكن أن يساعد تعلم كيفية إدارة إجهادك من خلال تقنيات التأمل والتنفس أيضًا في الحد من عدد مرات النوم بأذرع T-Rex. تريد أيضًا الدخول في عادة تمديد معصميك وذراعيك كل صباح في الاتجاه المعاكس أكثر من ما كنت تنام فيه للمساعدة في تخفيف الألم والتخدير ، لكل Sleepcura.
في نهاية المطاف ، سواء كان شخص ما العصبي أم لا ، إذا وجدوا الراحة في النوم مع أذرع T-Rex ، فإن أفضل شيء يمكنه فعله هو اتخاذ خطوات لإدارته. في حين أن النفق الرسغي ، الذي يمكن أن يكون نتيجة لسلاح T-Rex على المدى الطويل ، يمكن علاجه بالعلاج غير الجراحي مثل صخب المعصم وأخذ مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو الستيرويدات القشرية ، وفقًا لما ذكرته Mayo Clinic ، قد تصبح الجراحة ضرورية في النهاية. ولكن لا يوجد سبب يجب أن تصل إلى هذه النقطة إذا كنت استباقيًا في إدارة ذراعيك T-Rex.