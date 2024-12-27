ما يجب معرفته قبل تناول المغنيسيوم وإل-ثيانين معًا للحصول على نوم أفضل

نظرة سريعة على ممر مكملات النوم في الصيدلية يمكن أن تجعلك في حيرة من أمرك بشأن الأدوية أو المعادن أو الأعشاب أو الأحماض الأمينية الأفضل للحصول على قدر أكبر من النوم. تحتوي بعض الأدوية مثل Benadryl وUnisom على مضادات الهيستامين التي يمكن أن تجعلك تنام بسرعة. لا يجعلك الميلاتونين بالضرورة تشعر بالنعاس، ولكنه يساعد جسمك على التكيف مع دورة النوم والاستيقاظ.

يمكن أن يساعدك المغنيسيوم على النوم عن طريق استرخاء عضلاتك، خاصة عندما تكون تحت ضغط كبير. L-theanine هو حمض أميني يعمل على عقلك لمساعدتك على الاسترخاء. يمكن أن يعمل كلا المكملين بشكل مستقل، ولكن يمكنك الجمع بينهما لمساعدتك على النوم.

على الرغم من أن مجموعة المغنيسيوم والثيانين لم تتم دراستها بشكل مكثف، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Frontiers in Nutrition أن المزيج يمكن أن يقلل الجزيئات المرتبطة بالتوتر ويقلل مستويات أكسيد النيتريك التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب. يمكن أن يؤدي تناول المغنيسيوم وL-theanine أيضًا إلى تقليل إشارات الدماغ المفرطة النشاط وزيادة نشاط الموجات البطيئة اللازمة للنوم العميق. نظرًا لأن هذه الدراسة أجريت على الفئران، فمن غير الواضح مقدار المغنيسيوم وL-theanine الذي سيكون له نفس التأثير على البشر. الكثير من المغنيسيوم أو L-الثيانين يمكن أن يسبب آثارًا جانبية أو تفاعلات مع الأدوية.