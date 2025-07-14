ما يجب معرفته قبل شراء واحدة من زملاء سلسلة Makita

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تُعرف Makita بأنها واحدة من أفضل العلامات التجارية لأدوات الطاقة ، وهي أيضًا اسم تجاري شائع لأدوات العناية بالعشب في الهواء الطلق. من بين تلك الأدوات الكهربائية في الهواء الطلق ، تتلقى أجهزة توسيل سلسلة Makita بشكل روتيني علامات عالية من المراجعين للحصول على أداء قوي في تصميم خفيف الوزن مع الكثير من الميزات والتنوع. قبل أن تأخذ الغطس وشراء أداة تقليم سلسلة Makita ، تحتاج إلى معرفة النموذج الذي سيناسب احتياجاتك. تقدم الشركة نماذج مختلفة من أجهزة القطع الأوتار ، مدعومة في المقام الأول بالبطاريات. سنقوم بتفكيك ما تحتاج إلى معرفته قبل تحديد أي من Makita String Trimmer للشراء.

قبل البحث في خيارات Trimmers Makita String التي تعمل بالبطاريات ، يجب أن نذكر أن Makita لا يزال يبيع اثنين من أجهزة القطع التي تعمل بالغاز. توقفت Makita عن صنع محركات جديدة تعمل بالغاز وأدوات رعاية العشب في عام 2022 ، لكنها لا تزال تبيع المخزون المتبقي. تركز الشركة على معدات الطاقة الخارجية التي تعمل بالبطاريات والتي تكون أكثر ملاءمة للبيئة. لا يزال سرد سلسلة محرك 25.4cc MM4 4-Stroke STRING مدرجًا على موقع Makita. إذا تمكنت من العثور عليها في الأسهم في تجار التجزئة ، فيمكنك أن تتوقع دفع حوالي 400 دولار. كمحرك من أربعة أشجار يركض من البنزين وحده ، من الأسهل تشغيله من محرك ثنائي السكتة الدماغية يتطلب مزيجًا من زيت الغاز. عند 11.5 رطلاً ، لا يزن سلة القطع الغاز Makita سوى بضعة جنيهات أكثر من طراز بطارية الشركة الذي يحتوي على معادلة مماثلة للطاقة. بسبب توافره المحدود ، فإنه لا يحتل المرتبة أحد أفضل أكلة الحشائش التي تعمل بالغاز.