ما يجب معرفته قبل شراء واحدة من زملاء سلسلة Makita

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تُعرف Makita بأنها واحدة من أفضل العلامات التجارية لأدوات الطاقة ، وهي أيضًا اسم تجاري شائع لأدوات العناية بالعشب في الهواء الطلق. من بين تلك الأدوات الكهربائية في الهواء الطلق ، تتلقى أجهزة توسيل سلسلة Makita بشكل روتيني علامات عالية من المراجعين للحصول على أداء قوي في تصميم خفيف الوزن مع الكثير من الميزات والتنوع. قبل أن تأخذ الغطس وشراء أداة تقليم سلسلة Makita ، تحتاج إلى معرفة النموذج الذي سيناسب احتياجاتك. تقدم الشركة نماذج مختلفة من أجهزة القطع الأوتار ، مدعومة في المقام الأول بالبطاريات. سنقوم بتفكيك ما تحتاج إلى معرفته قبل تحديد أي من Makita String Trimmer للشراء.
قبل البحث في خيارات Trimmers Makita String التي تعمل بالبطاريات ، يجب أن نذكر أن Makita لا يزال يبيع اثنين من أجهزة القطع التي تعمل بالغاز. توقفت Makita عن صنع محركات جديدة تعمل بالغاز وأدوات رعاية العشب في عام 2022 ، لكنها لا تزال تبيع المخزون المتبقي. تركز الشركة على معدات الطاقة الخارجية التي تعمل بالبطاريات والتي تكون أكثر ملاءمة للبيئة. لا يزال سرد سلسلة محرك 25.4cc MM4 4-Stroke STRING مدرجًا على موقع Makita. إذا تمكنت من العثور عليها في الأسهم في تجار التجزئة ، فيمكنك أن تتوقع دفع حوالي 400 دولار. كمحرك من أربعة أشجار يركض من البنزين وحده ، من الأسهل تشغيله من محرك ثنائي السكتة الدماغية يتطلب مزيجًا من زيت الغاز. عند 11.5 رطلاً ، لا يزن سلة القطع الغاز Makita سوى بضعة جنيهات أكثر من طراز بطارية الشركة الذي يحتوي على معادلة مماثلة للطاقة. بسبب توافره المحدود ، فإنه لا يحتل المرتبة أحد أفضل أكلة الحشائش التي تعمل بالغاز.
الميزات الرئيسية لسلسلة سلسلة Makita XGT
تحتوي جميع أجهزة توسيع سلسلة XGT من Makita على تصميم بدون فرش ويتم تشغيلها من بطارية 40 فولت. يسمح التصميم بدون فرش بمجموعة واسعة من السرعات الدورانية وعملية أكثر هدوءًا مقارنةً بالموديلات المصممة بالفرشاة. تقدم Makita نظام XGT للوظائف والبيئات عالية الطلب. إذا كنت تقطع الحشائش الكبيرة والسميكة ، فستقدر وظيفة عكسية Makita XGT ، مما يجعل من السهل فك الحشائش. تتراوح تكاليف TRIMMERS لسلسلة XGT من حوالي 380 دولارًا لمجموعة TRIMMER STRING 15 بوصة إلى حوالي 700 دولار لمجموعة TRIMMER التي تبلغ 17 سلسلة. يشير القياس إلى قطع القطع للآلة.
من خلال بعض أجهزة القمامة في سلسلة Makita XGT ، تتلقى رأس Makita Power ، والذي يتيح لك شراء الملحقات وإرفاقها بالعمود للحصول على إمكانيات إضافية لأدوات الطاقة في الهواء الطلق ، مثل المصنعين ومناشير القطب وقاذفات التحوط. إن القدرة على إضافة ملحقات إلى Makita Cordless String Trimmer تجعل هذه الأداة متعددة الاستخدامات للغاية. ويشمل أيضًا عمود محرك فولاذي يضمن أقصى قدر من المتانة.
عند استخدام TRImmers 40V سلسلة من Makita ، يمكنك الاختيار من بين ثلاثة إعدادات سرعة مختلفة. يوفر الركض بسرعات أسرع قدرًا أكبر من الطاقة ، لكن سرعات أبطأ تمتد عمر البطارية. عند التشغيل بأقصى سرعة ، فإنه يوفر الطاقة التي يمكن مقارنتها ببائحة سلسلة 30 سم تعمل بالغاز. وقال مراجع عملاء واحد في المنزل: “هذا الشيء قوي بشكل لا يصدق ومتعدد الاستخدامات”. “رائع جدًا لتجاوز الغاز ولديك شيء مكافئ في السلطة.”
Makita LXT String Trimmers
تقدم Makita تصميمات مختلفة من مصورات سلسلة LXT الخاصة بها ، وكلها تصاميم محرك بدون فرش. يستخدم نظام LXT بطاريات 18 فولت. تتميز شركة LXT Outdoor Power وأدوات القطع التي تم إجراؤها لاستخدامها في التطبيقات عالية الطلب بتصميم X2 ، الذي يستخدم بطاريتين 18 فولت في منتج واحد ، مما يوفر ما يعادل 36 فولت من الطاقة. قد تدفع حوالي 200 دولار لمجموعة STRING STRING 18V 13 بوصة و 450 دولارًا لمجموعة TRINMER 36V (18V) 15 بوصة.
يمنحك جهاز Trimmer 18V LXT خيارين للسرعة التشغيلية ، بحيث يمكنك اختيار طاقة إضافية أو عمر إضافي للبطارية. إذا قمت بتحديد تصميم Trimmer 36V LXT Dual-Battery 36V ، فستكون لديك ثلاثة خيارات مختلفة للسرعة. يمكن أن يوفر التصميم المزدوج للمستوى الأقصى مستوى للطاقة مكافئًا لسلسلة السلسلة التي تعمل بالغاز 30 سم مكعب. (لا يسرد Makita المكافئ الذي يعمل بالغاز في SHINGER MAKITA STRING 18V.) “هذه أداة رائعة لتناول الطعام. أحب البطاريات المزدوجة للوقت الإضافي بين الشحنات” ، كتب أحد مراجع عميل Amazon. “(إنه) يقوم بعمل جيد لساحة كبيرة.”
يوفر نظام Powermer LXT نظام رأس الطاقة نفسه الموجود مع نظام XGT ، مما يوفر الوصول إلى الملحقات الأخرى للتنوع. تتضمن بعض أجهزة Trimmers لسلسلة LXT تقنية XPT من Makita ، والتي توفر حماية الأوساخ والرطوبة للجهاز ، مما يضمن عمر أطول للأداة. قد تتضمن أيضًا تقنية حماية النجوم ، والتي تحمي البطارية والأداة من ارتفاع درجة الحرارة والتحميل الزائد. توفر بعض أدوات XGT حماية XPT والنجوم أيضًا.