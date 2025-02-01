ما يفكر فيه زملائه في روبرت بلانت حقًا

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سرعان ما أصبحت ليد زيبلين واحدة من أكبر أعمال موسيقى الروك في العالم بعد ظهورها في عام 1969 مع زوج من الألبومات ذاتية العنوان. كان صوتهم خامًا وبدائيًا ولكنه يتحقق من الناحية الموسيقية. دفعت موسيقى الروك نفسها في اتجاه جديد وضع الأساس لأعمال الجيتار المعدنية الثقيلة وعدد لا يحصى من الجيتار في السبعينيات وما بعدها.
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ولن يكون صوتهم قد اكتمل إذا لم يكن الأمر بالنسبة للمطرب روبرت بلانت ، الذي رفع المتراكمة المستوحاة من البلوز لعملهم المبكر إلى عالم الأثيرية. كان ليد زيبلين في الأصل جماعة عازف الجيتار جيمي بيج ، الذي واصل الأداء باعتباره ياردبيردز الجديدة بعد أن ورث الاسم لجولة أخيرة قبل تغييره. تم تجنيد المصنع في جولة Yardbirds الجديدة النهائية ، ولكن في حين تمكنت الفرق الموسيقية الأخرى مثل AC/DC و Van Halen من استبدال مغنيها الرئيسي عندما دعا إليها الظروف ، والتي لم تكن جزءًا تقريبًا من Led Zeppelin – قريبًا أنشأ نفسه على أنه جزء لا يتجزأ من هوية الفرقة. إليكم ما قاله زملائه في السنين عنه.
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جيمي بيج
عندما قام جيمي بيج لأول مرة باختباره لشرق ياردبيرد الجديد ، استذكر كيف أن روبرت بلانت ، الذي غنى لعدد من الفرق على مدار عدة سنوات ، فجره بقدرته. “عندما قمت باختباره وسمعته وهو يغني ، اعتقدت على الفور أنه يجب أن يكون هناك خطأ ما معه في الشخصية أو أنه يجب أن يكون من المستحيل العمل معه ، لأنني لم أستطع فهم السبب ، بعد أن أخبرني أنه كان وقال لصحيفة سرير برس (لكل صخرة تعليمية): “الغناء لبضع سنوات بالفعل ، لم يصبح اسمًا كبيرًا بعد”. “لذلك جعلته إلى مكاني لفترة قصيرة ، فقط لفحصه ، وحصلنا على عظماء. لا توجد مشاكل.”
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أصبح روبرت بلانت وجيمي بيج أصدقاء ، وسرعان ما أسسوا رابطة إبداعية ، تتجاوز تفكك ليد زيبلين في عام 1980 بعد وفاة جون بونهام. لم شمل الفرقة للمساعدات المباشرة في عام 1985 ، وتعاونت Plant and Page مرة أخرى في منتصف التسعينيات من القرن الماضي للألبوم المباشر “No Quarter”. ظهرت كلاسيكيات Zeppelin جنبًا إلى جنب مع التراكيب الجديدة ، وتجول الزوجان بشكل متكرر خلال هذه الفترة.
جمع شمل الزوج مرة أخرى في عام 2007 لم شمل ليد زيبلين لمرة واحدة “يوم الاحتفال”. ومع ذلك ، فقد أظهرت السنوات الأخيرة أن النبات يتردد في إصلاح ليد زيبلين مرة أخرى ، مما جعله في صراع مع زملائه السابقين في الفرقة – على وجه الخصوص. وقال بيج لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2014: “الجميع يحبون العزف على المزيد من الحفلات الموسيقية للفرقة. لا يمكنني فعل الكثير حيال ذلك.
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يوحنا بول جونز
كان عازف الجيتار والوحة المفاتيح جون بول جونز جزءًا لا يتجزأ من ليد زيبلين. على الرغم من أنه لا يُعرف بشكل جيد باسم روبرت بلانت أو جيمي بيج ، إلا أنه يعود الفضل في كتابة بعض من أكبر مسارات الفرقة بما في ذلك “Black Dog” و “No Quarter”. التقى جونز لأول مرة بجيمي بيج أثناء عمله كموسيقي جلسة قبل انضمامه إلى جولة ياردبيرد الجديدة في جولة وتصبح عضوًا دائمًا في ليد زيبلين. في حديثه عن أيامه الأولى مع نبات ، ادعى جونز أن المغني كان “قليلاً في رهبة” من صفحة الموسيقيين التي تم تجنيدها. وقال عازف الجيتار في مقابلة نشرت في “ليد زيبلين: التاريخ الشفهي لأعظم فرقة موسيقى الروك في العالم” لم يكن يعرف أبدًا ما الذي يصنعه مني وإلى حد ما لم يحدث “.
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ومع ذلك ، اعترف جونز في المقابلات بأنه وزملائه ليف زيبلين لم يكن لديه صداقة امتدت إلى قضاء الوقت معًا عندما لم يكونوا على الطريق أو في الاستوديو. وقال لمجلة كيو في عام 2007 (لكل مجلة بعيدة): “نتعامل مع ما هو جيد”. “الشيء هو ، لم نقم بالتواصل الاجتماعي أبدًا. بمجرد مغادرتنا الطريق ، لم نر بعضنا البعض أبدًا ، وهو ما اعتقدت دائمًا أنه ساهم في طول طول الفرقة وتناغمها. لم نكن أصدقاء”.
على الرغم من أن جونز كان حاضرًا في لم شمل ليد زيبلين في عام 1985 و 1988 ، و 2007 ، فقد كان صريحًا بشأن دهشته في ترك تعاون الموسيقي للزرع والصفحة في منتصف التسعينيات. على وجه الخصوص ، استخدم هذا المصنع والصفحة العنوان “No Quarter” ، لألبومهما المباشر ، ويبدو أنه يحظى بالائتمان للأغنية في مقابلة بما في ذلك في “The Oral History”. وقال “لطالما اعتقدت أنها كانت واحدة من أفضل أغانياتي”.
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جون بونهام
لعب Drummer John Bonham لأول مرة مع Robert Plant في The Crawling King Snakes ، واحدة من العديد من الملابس قصيرة الأجل التي كان الزوج الذي ينتمي إليه قبل انضمامه إلى Yardbirds الجديد في طريقه إلى أن يصبح ليد زيبلين. كما يتذكر Plant ، قبل تشكيل الفرقة التي جعلتها مشهورة ، أصر بونهام على الانضمام إلى مجموعة المغني الأخرى ، Band of Joy. “أنت على ما يرام ، لكنك لست جيدًا بدوني” ، قال بونهام (لكل “ليد زيبلين: التاريخ الشفهي لأعظم فرقة روك في العالم”).
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طور الاثنان صداقة وثيقة للغاية ، مع ذلك كانت نارية بما يكفي لكي ينزلهما إلى مواجهات جسدية. في إحدى المرات ، قام بونهام بلكم النبات في الفم أثناء حجة حول الغاز. ومع ذلك ، قيل إن بونهام أخبر مدير جولة زيبلين ريتشارد كول أنه لا شيء يدعو للقلق. وقال (لكل “الوحش: جون بونهام وصعود ليد زيبلين”) “لقد عرفت أنا وروبرت بعضنا البعض لفترة طويلة لدرجة أنه لا يوجد أي ضرر في هذه المعارك. “نحن فقط نفقد أعصابنا في بعض الأحيان.” إن احترام Plant لمواهب Bonham باعتباره لاعب الدرامز واضحًا – فقد اعترف المغني وفاة صديقه كان السبب الحاسم لعدم القيام بم شمل Led Zeppelin. لقد ادعى النبات أنه لديه أحلام منتظمة حول زميله السابق.
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جيسون بونهام
أنشأ نجل جون بونهام ، جيسون ، نفسه لاعب درامز موهوب ومرتبط بالطلب في حد ذاته منذ أن التقط العصي لأول مرة في سن الخامسة. بدأت مسيرته في سن 17 ، ولعب منذ ذلك الحين لعب مع بعض من أكبر الأسماء في العمل ، بما في ذلك أعضاء Van Halen ، وجيف بيك ، وبالطبع ليد زيبلين. اختار أعضاء الفرقة الباقين على قيد الحياة جيسون لأخذ البراز الطبل الشاغر لوالده لم شملهم في عام 1988.
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كانت المخاطر عالية: روبرت بلانت وجيمي بيج وجون بول جونز عاد آخر مرة إلى المسرح معًا في عام 1985 مع ملء سفر التكوين فيل كولينز ، وكان الأداء يعتبر على نطاق واسع كارثة. لم تكن المتابعة أفضل بكثير ، على الرغم من أن النقاد وافقوا عمومًا على أن جيسون كان أداءه بشكل مثير للإعجاب على الرغم من المشكلات الفنية حول الأداء. لذلك شعر بخيبة أمل ، لذلك ، لا يتم اختياره للقيام بجولة مع النبات والصفحة في منتصف التسعينيات ، حيث أخبر “The Eddie Trunk Podcast”: “كان من الضروري أن أشرح نفسي للناس ،” لماذا لم يحصلوا عليك ، لست جيدًا؟ “
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أعيد جيسون إلى حظيرة لعام 2007 معرض لم شمل يوم الاحتفال. ومع ذلك ، فقد أكد على “The Howard Stern Show” أنه على الرغم من قدراته التي يمكن القول إنها تنافس قوتها ، أبلغه بلانت أنه لن يكون من الصواب التجول تحت اسم Zeppelin بدون جون. كان النبات هو الذي حطم لأول مرة أخبار وفاة جون إلى جيسون في عام 1980 ، ويبدو أن العائلتين لا تزال قريبة.
أليسون كراوس
المتعاون الفني الرئيسي الآخر لمهنة روبرت بلانت الطويلة هو أليسون كراوس ، وهو مطرب بلوجراس الموهوب والكمان من إلينوي. كان لدى كراوس بالفعل مهنة متميزة قبل أن تقابل رجل الأمامي السابق ليد زيبلين. ظهرت لأول مرة في التسجيل في سن الرابعة عشرة فقط وأصدرت ألبومها الأول مع محطة فرقة Union ، “بعد فوات الأوان” ، بعد عامين. حصل جهدهم في السنة الثانية على ترشيح جرامي في عام 1989 ، وفي السنوات التي تلت ذلك ، عززت كراوس موقعها كواحدة من أكبر نجوم بلوجراس على الإطلاق.
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جاء تعاونها مع روبرت بلانت في شكل ألبوم عام 2007 بعنوان “ترايز رمال” ، والذي كان يشرف عليه المنتج تي بونت. كان العمل نجاحًا هائلاً – فقد أصبح متعدد الأطوار ، وفاز بالزوجين الخمسة Grammys ، ودفع عدة جولات. ظهرت متابعتهم ، “رفع السقف” ، في عام 2021. أخبرت كراوس بيلبورد في عام 2024 أنها وبراعة هي “يين ويانغ” بطرق عديدة. وعلى الرغم من الشائعات ، أخبرت الناس أنه بينما يشتركون في الكيمياء الموسيقية العظيمة ، لم يكن لديهم علاقة رومانسية.
Krauss ، المعروفة بالمعايير العالية للأداء الموسيقي الذي تحدده لنفسها ، تتمثل في أسلوب Plant الصوتي. أخبرت Variety في عام 2021 أنه “مجاني جدًا مع كل ما يغنيه”. وتابعت “إذا كان شخص ما سوف يلعب شيئًا صغيرًا صغيرًا مختلفًا في الاستوديو ، فسوف يغنيه بطريقة مختلفة”. “وهذا جزء من السبب في أن هذا سحري للغاية ، لأنه دائمًا ما يكون على حافة الهاوية ، وهو شيء جميل.”
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