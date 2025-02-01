ما يفكر فيه زملائه في روبرت بلانت حقًا

كان عازف الجيتار والوحة المفاتيح جون بول جونز جزءًا لا يتجزأ من ليد زيبلين. على الرغم من أنه لا يُعرف بشكل جيد باسم روبرت بلانت أو جيمي بيج ، إلا أنه يعود الفضل في كتابة بعض من أكبر مسارات الفرقة بما في ذلك “Black Dog” و “No Quarter”. التقى جونز لأول مرة بجيمي بيج أثناء عمله كموسيقي جلسة قبل انضمامه إلى جولة ياردبيرد الجديدة في جولة وتصبح عضوًا دائمًا في ليد زيبلين. في حديثه عن أيامه الأولى مع نبات ، ادعى جونز أن المغني كان “قليلاً في رهبة” من صفحة الموسيقيين التي تم تجنيدها. وقال عازف الجيتار في مقابلة نشرت في “ليد زيبلين: التاريخ الشفهي لأعظم فرقة موسيقى الروك في العالم” لم يكن يعرف أبدًا ما الذي يصنعه مني وإلى حد ما لم يحدث “.

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ومع ذلك ، اعترف جونز في المقابلات بأنه وزملائه ليف زيبلين لم يكن لديه صداقة امتدت إلى قضاء الوقت معًا عندما لم يكونوا على الطريق أو في الاستوديو. وقال لمجلة كيو في عام 2007 (لكل مجلة بعيدة): “نتعامل مع ما هو جيد”. “الشيء هو ، لم نقم بالتواصل الاجتماعي أبدًا. بمجرد مغادرتنا الطريق ، لم نر بعضنا البعض أبدًا ، وهو ما اعتقدت دائمًا أنه ساهم في طول طول الفرقة وتناغمها. لم نكن أصدقاء”.

على الرغم من أن جونز كان حاضرًا في لم شمل ليد زيبلين في عام 1985 و 1988 ، و 2007 ، فقد كان صريحًا بشأن دهشته في ترك تعاون الموسيقي للزرع والصفحة في منتصف التسعينيات. على وجه الخصوص ، استخدم هذا المصنع والصفحة العنوان “No Quarter” ، لألبومهما المباشر ، ويبدو أنه يحظى بالائتمان للأغنية في مقابلة بما في ذلك في “The Oral History”. وقال “لطالما اعتقدت أنها كانت واحدة من أفضل أغانياتي”.

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